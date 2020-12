AEK - Μπράγκα: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Ο κόσμος απουσιάζει αναγκαστικά λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό και την πανδημία που έχει αδειάσει τα γήπεδα και έχει κλέψει μεγάλο κομμάτι της ψυχής και της χαράς του ποδοσφαίρου.

Οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται μπροστά άδειες και ψυχρές κερκίδες μέχρι να καταφέρει ο πλανήτης να επανέλθει σε δεδομένα... κανονικής, συνηθισμένης, φυσιολογικής ζωής και ο Covid-19 ν' αποτελεί απλά μια κακή, παλιά ανάμνηση...

Μέχρι τότε, όλοι οφείλουν να είναι ασφαλείς κι ας είναι τα γήπεδα άδεια. Παρά το γεγονός αυτό, ουδείς ξεχνάει τις στιγμές που οι οπαδοί έχουν δημιουργήσει ατμόσφαιρα που είχε έχει συγκινήσει, είτε έχει ενθουσιάσει, είτε έχει τρομάξει τους αντιπάλους... Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το χρώμα και ο παλμός είναι τα κυρίαρχα στοιχεία.

Κάπως έτσι έχει συμβεί ανά διαστήματα και στο γήπεδο της Λεωφόρου, όπου αναμένεται να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός για λίγο καιρό, προκειμένου το χορτάρι στο ΟΑΚΑ να βρεθεί επιτέλους στην επιθυμητή κατάσταση και να μην καταστρέφεται έπειτα από ελάχιστα ματς...

Από τις ένδοξες εποχές στην αρχή της νέας χιλιετίας όπου οι «πράσινοι» είχαν γυρίσει στην ιστορική τους έδρα και βίωναν μεγάλες ευρωπαϊκές επιτυχίες, ο κόσμος είχε αρχίσει να επιδεικνύει την αγάπη του προς τον σύλλογο και με κορεό που σίγουρα ήταν αρκετά πιο... φτωχτά από αυτά που παρατηρεί κανείς στην πάροδο των ετών.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει συνδέσει το γήπεδο της Λεωφόρου με τα πιο δυνατά συναισθήματα, όπως φανέρωνε και η επιγραφή «Home is where the heart is», αφού σ' εκείνες τις εξέδρες και φυσικά στο «πέταλο» των οργανωμένων οπαδών έχουν παρουσιαστεί κατά περιόδους, αριστουργήματα.

Πέρα από την ένταση της φωνής στα συνθήματα και φυσικά τα πανό με τα μηνύματα προς διάφορες κατευθύνσεις ανάλογα με τις εξελίξεις και όσα έχουν περάσει στην κάπως πιο πρόσφατη ιστορία του συλλόγου, το «Απόστολος Νικολαΐδης» έχει χαρίσει πολύ δυνατές εικόνες.

Μια από τις πιο όμορφες ήταν το 2014, όταν τιμήθηκε η αήττητη ομάδα της σεζόν 1963-1964 και οι οπαδοί έπραξαν ανάλογα με το κορεό που είχαν ετοιμάσει για τους πρωταγωνιστές της ομάδας που θριάμεβευσε και δεν είχε υποστεί ούτε μια ήττα!

Στα κορυφαία, πολύ ιδιαίτερα και αξέχαστα, ήταν το κορεό με τη μορφή του ιδρυτή του Παναθηναϊκού, Γ.Καλαφάτη!