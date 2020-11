Στέφαν Σβαμπ: Ο value for money ιδανικός αντικαταστάτης του Μαουρίσιο

Ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι, μετά την αποχώρηση του Μαουρίσιο, αναζητούσε τον ιδανικό αντικαταστάτη του Βραζιλιάνου, ευελπιστώντας να τον βρει στο πρόσωπο του Αυστριακού, Στέφαν Σβαμπ, τον οποίο απέκτησε ως ελεύθερο από την Ραπίντ Βιέννης. O Αυστριακός είχε πρωταγωνιστικό ρόλο με προπονητή τον Αμπέλ Φερέιρα, κάτι που συνεχίζει να υφίσταται και με προπονητή τον Πάμπλο Γκαρσία. Τα στατιστικά του μέχρι τώρα, αλλά και η ηγετική του παρουσία στο γήπεδο μας αναγκάζουν να εμβαθύνουμε στα κατορθώματα του Αυστριακού μέσου με την φανέλα του ΠΑΟΚ.

Δεν είναι το «μεγάλο» όνομα

Είναι γεγονός ότι όταν αποκτήθηκε ο Σβαμπ, οι προσδοκίες δεν ήταν στα ύψη και αυτό διότι προερχόταν από ένα πρωτάθλημα κατώτερο του ελληνικού, όπου -αν και μέσος- δεν είναι δύσκολο να κάνει κάποιος υψηλά νούμερα σε ασίστ και γκολ. Η αξία του με βάση το transfermarkt του κυμαίνεται στο 1.5 εκατ. Ευρώ και αυτό, σε συνδυασμό με το πρωτάθλημα από το οποίο προήλθε, εξηγεί το ότι δεν προκλήθηκε και ιδιαίτερος θόρυβος κατά την έλευση του στην Θεσσαλονίκη. Παιχνίδι με παιχνίδι κατέγραφε ασίστ και γκολ, κάτι που τον έχει κάνει απαραίτητο γρανάζι για την μηχανή του ΠΑΟΚ. Οι ενέργειες του τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα είναι εξαιρετικές, αφού εκτός από ασίστ, έχει προσφέρει και 16 κλεψίματα σε 9 αγώνες . Εκεί όμως που διαπρέπει είναι η επίθεση, ο καλός έλεγχος της μπάλας και η ηρεμία που δίνει στο κέντρο των ασπρόμαυρων: 7 ασίστ και 2 γκολ σε μόλις 13 συμμετοχές είναι στατιστικά που δεν συναντάς εύκολα σε νεοφερμένο παίκτη και ειδικά όταν αυτός αγωνίζεται στον άξονα! Έχει κάνει επίσης 18 τελικές συνολικά στο ελληνικό πρωτάθλημα όντας 3ος στην συγκεκριμένη κατηγορία, πίσω μόνο από το αστέρι της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και το παιδί που έχει καταπλήξει τους πάντες, Χρήστο Τζόλη. Αμφότεροι αγωνίζονται ως εξτρέμ και είναι λογικό να καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις.

Ο Σβαμπ επί Φερέιρα

Ο Αμπέλ Φερέιρα ξεκίνησε να εφαρμόζει από τα περσινά πλέι-οφ το 3-4-3 και συνέχισε με αυτό μέχρι να αποχαιρετήσει για την Βραζιλία. Στο σύστημα αυτό, υπάρχουν 2 κεντρικοί μέσοι που έχουν ζωτικής σημασίας ρόλο στην λειτουργία της ομάδας. Ο Σβαμπ με τον Φερέιρα προπονητή αγωνίστηκε σε 10 παιχνίδια καταφέρνοντας να μοιράσει 2 ασίστ. Στην πλειοψηφία των παιχνιδιών αγωνίστηκε με παρτενέρ στη μεσαία γραμμή τον Ομάρ Ελ Καντουρί. Δεν είναι μυστικό ότι η διάταξη που είχε επιλέξει ο Φερέιρα ανάγκαζε τον έναν από τους δύο χαφ να «μένει» πιο πίσω στο γήπεδο, ώστε να υπάρχει παίκτης μπροστά από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και να αναχαιτίζει τις επιθέσεις των αντιπάλων. Αυτή ήταν και η ιδιαιτερότητα του 3-4-3 και είναι φανερό ότι το συγκεκριμένο σχήμα δεν διευκόλυνε τον Σβαμπ να έχει ενεργό ρόλο στην επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ, κάτι που αποτυπώνεται και στους αριθμούς που είχε συνολικά στα 10 παιχνίδια με τον Αμπέλ Φερέιρα στον πάγκο.

Δεν τον επηρέασε η έλευση Γκαρσία

Μετά την αποχώρηση του Φερέιρα οι αλλαγές προσώπων στην αρχική ενδεκάδα ήταν αρκετές επί Πάμπλο Γκαρσία. Ο Κρέσπο αντικατέστησε τον Μιχαηλίδη και ο Σφιντέρσκι φαίνεται να κερδίζει την μάχη με τον Τσόλακ, ωστόσο ο Αυστριακός μοιάζει να είναι «σταθερά» στο 4-3-2-1 του Γκαρσία, πράγμα που φανερώνει την εμπιστοσύνη των προπονητών στο πρόσωπο του Σβαμπ. Στο νέο σύστημα που παίζει ο ΠΑΟΚ, ο Σβαμπ μαζί με τον Καντουρί συνθέτουν πάλι το δίδυμο στον άξονα, μόνο που τώρα προστίθεται και ένας ακόμη παίκτης είτε στην θέση «6», ή μπροστά από τους δύο, ως επιτελικός μέσος (μετατροπή σε 4-2-3-1). Με την προσθήκη ενός «κόφτη», το κέντρο του ΠΑΟΚ μοιάζει πιο συμπαγές αμυντικά, αλλά επίσης επιθετικά ο Ελ Καντουρί και ακόμη περισσότερο ο Σβαμπ έχουν την ελευθερία να οργανώσουν το παιχνίδι και να επιδείξουν τις επιθετικές τους αρετές, δημιουργώντας για τους συμπαίκτες τους.

Χαρακτηριστικό παιχνίδι είναι αυτό με την Αϊντχόφεν, στο οποίο ο «Δικέφαλος» στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε τους Ολλανδούς με πρωτεργάτες τους τρεις μέσους του, οδηγώντας τους σε λάθη τα οποία ο Σβαμπ εκμεταλλεύτηκε και μοίραζε την μπάλα στους συμπαίκτες του για να πάρουν αυτοί την τελική προσπάθεια. Στην μετά-Φερέιρα εποχή ο Αυστριακός χαφ έχει αυξήσει στο κατακόρυφο τα στατιστικά του, καθώς έχει 3 ασίστ και 2 γκολ σε μόλις 3 παιχνίδια. Τα νούμερα αυτά μαρτυρούν το γεγονός ότι νιώθει πιο άνετα στο σύστημα 4-3-2-1 και τα στατιστικά αυτά μόνο χαμόγελο μπορούν να φέρουν στους ανθρώπους της ομάδας της Θεσσαλονίκης!

Είναι ο ιδανικός αντικαταστάτης του Μαουρίτσιο;

Όπως επισημάνθηκε ήδη ο Σβαμπ ήρθε με σκοπό να καλύψει το κενό που άφησε ο παίκτης - εγκέφαλος μιας ομάδας που με αυτόν στην σύνθεση της κατέκτησε ένα νταμπλ και δύο Κύπελλα. Ρίχνοντας μία ματιά στους αριθμούς των 2 παικτών συνειδητοποιεί κανείς ότι σε 92 συμμετοχές ο Μαουρίσιο μοίρασε 4 ασίστ (!) και σκόραρε 9 τέρματα. Θυμίζω τα νούμερα του Σβαμπ: 13 συμμετοχές, 7 ασίστ, 2 γκολ. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι ο Σβαμπ ξεπέρασε τον «Μάου» σε ασίστ έχοντας μόλις 13 συμμετοχές ενώ με βάση τον αγωνιστικό ρυθμό του φαντάζει δύσκολο να μην τον ξεπεράσει εφέτος και σε αριθμό γκολ! Για τους fans των στατιστικών η προηγούμενη σύγκριση θα τους ήταν αρκετή, αν συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι ο ένας βρίσκεται στην ομάδα 3,5 μήνες και ο άλλος αγωνίστηκε για 3 ολόκληρα χρόνια!

Ας είμαστε ειλικρινείς όμως: ο Μαουρίσιο δεν θαυμάστηκε από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ κυρίως επειδή μοίραζε ασίστ ή επειδή έβαζε γκολ. Ο Βραζιλιάνος διέπρεψε στο κομμάτι της οργάνωσης, στην άψογη κυκλοφορία της μπάλας και ήταν ο «εγκέφαλος» του «Δικεφάλου του Βορρά» για 3 σεζόν. Αν “προσπεράσουμε” την περσινή, στις δύο προηγούμενες ο Μαουρίτσιο έκανε θαύματα! Ήταν ο παίκτης που μαζί με τον Βιεϊρίνια επέφεραν την ηρεμία στους αγώνες του νταμπλούχου ΠΑΟΚ και σε κάθε ντέρμπι εκείνης της σεζόν ήταν εκπληκτικός. Στα αποδυτήρια ήταν μία ισχυρή προσωπικότητα, την οποία ο ΠΑΟΚ έχασε και ειδικά για την φετινή σεζόν, που θεωρείται μεταβατική, θα ήταν κάτι παραπάνω από χρήσιμος. Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει έναν χαφ που δημιουργεί περισσότερο και παίζει καταλυτικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία της ομάδας μέχρι τώρα, ενώ έχασε την προσωπικότητα του Μαουρίτσιο στα αποδυτήρια και μαζί τα όποια προσόντα διέθετε ο Βραζιλιάνος χαφ στο παιχνίδι του.

Η χημεία του Σβαμπ με τον Σφιντέρσκι

Ένα στοιχείο που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο είναι η σύνδεση που έχει ο Αυστριακός χαφ με τον Σφιντέρσκι. Ήταν λογικό με την έλευση του Τσόλακ ο Σφιντέρσκι να μείνει στα πρώτα παιχνίδια στον πάγκο, καθώς μην ξεχνάμε ότι ο Κροάτης φορ κόστισε κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια. Έτσι και έγινε, αλλά το αρχικό αποτέλεσμα δεν δικαίωσε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Ο Τσόλακ όντας βασικός στα πρώτα 6 παιχνίδια δεν κατάφερε να σκοράρει. Στο ματς με τον ΟΦΗ ο Σφιντέρσκι μπήκε στο ματς στο 81ο λεπτό και σκόραρε 2 γκολ σε 9 λεπτά! Το ένα ήταν μία κεφαλιά μετά από έξοχο κόρνερ του Σβαμπ, ενώ και το δεύτερο του το σέρβιρε πάλι ο Αυστριακός! Στα παιχνίδια με Παναιτωλικό και Απόλλων Σμύρνης ο Σβαμπ θα δώσει άλλες δύο ασίστ συνολικά για να σκοράρει ο Σφιντέρσκι. Αυτά τα τρία παιχνίδια είναι ένα μικρό δείγμα του τι μπορούν οι δύο παίκτες να προσφέρουν. Στο δίδυμο αυτό φαίνεται ότι θα βασιστεί πολύ ο Πάμπλο Γκαρσία, καθώς μοιάζουν απαραίτητοι για την επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ.

Ενας value for money πολύτιμος μέσος

Ο Σβαμπ έχει προσφέρει σε γκολ και ασίστ από την μέρα που ήρθε, όσα έδωσε ο Μαουρίτσιο σε τρία χρόνια! Δίνει ηρεμία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ και η μοναδική χημεία που έχει βρει με τους επιθετικούς της ομάδας τον καθιστά αναντικατάστατο χαφ. Είναι ένας value for money «υπολογιστής», που αποκτήθηκε ως ελεύθερος, αφού ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι αντιμετώπιζε σοβαρό θέμα με το Financial Fair Play, και η μεταγραφή του πιστώνεται ολοκληρωτικά στον Όλαφ Ρέμπε. Ναι μεν δεν έχει ταχύτητα, αλλά στο ελληνικό πρωτάθλημα πόσο άραγε θα χρειαστεί να τρέξει, όταν το 80% των παιχνιδιών θα μπορεί να τα «τελειώσει» με την αριστουργηματική κάθετη πάσα που διαθέτει; Ο παίκτης θα κριθεί στο τέλος της σεζόν, όπως και κάθε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, δεν είναι μυστικό όμως ότι αυτός μαζί με άλλους δύο-τρεις θα είναι οι στυλοβάτες της ομάδας την φετινή σεζόν.