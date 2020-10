Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής ο Ιονούτ Νεντελτσεάρου. Ο ίδιος, όπως είχε δηλώσει στο gazzetta.gr περίμενε την οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ της ΑΕΚ και της Ούφα, καθώς τα είχε βρει σε όλα με την Ένωση. Το μεσημέρι της Κυριακής το deal έκλεισε και ο 24χρονος Ρουμάνος στόπερ άφησε το προπονητικό κέντρο της Εθνικής Ρουμανίας λίγο έξω από το Βουκουρέστι, παίρνοντας το αεροπλάνο για την Ελλάδα.

Ο Νεντελτσεάρου έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά τις 18:00. Θα περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις τη Δευτέρα (5/10), την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου, θα υπογράψει το τετραετές συμβόλαιό του με ετήσιες αποδοχές 350.000 ευρώ και θα ανακοινωθεί από την ΑΕΚ.

Μάλιστα, ο Νεντελτσεάρου, όπως ανακοίνωσε η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, δεν θα είναι διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις της Ρουμανίας απέναντι σε Ισλανδία, Νορβηγία και Αυστρία που ακολουθούν το επόμενο διάστημα. Κι αυτό γιατί τη Δευτέρα στην Εθνική του ομάδα θα περάσουν από υποχρεωτικά τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, αρχικά για τον αγώνα της Πέμπτης με την Ισλανδία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της UEFA. Ο Νεντελτσεάρου θα τα χάσει καθώς βρίσκεται στην Αθήνα για τη μεταγραφή, με συνέπεια τη θέση του στην αποστολή να παίρνει ο στόπερ της Κραϊόβα, Μιχάι Μπαλάσα.

Ionut Nedelcearu arrived in Athens to undergo medical on Monday and complete his move to #AEK Athens. He will sign a four-year deal pic.twitter.com/LAfNihftKi

— Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) October 4, 2020