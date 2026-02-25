Οι Φιλίπε Ρέλβας και Αρόλντ Μουκουντί δεν διακρίνονται μόνο για την αμυντική τους χημεία ως δίδυμο στόπερ της ΑΕΚ, αλλά και για το χτίσιμο του παιχνιδιού των κιτρινόμαυρων όπως επιβεβαιώνεται και μέσα από το Wyscout.

Η ΑΕΚ διαθέτει τη δεδομένη στιγμή τη δεύτερη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει συνθέσει από το ξεκίνημα της σεζόν ένα σταθερό αμυντικό δίδυμο με την παρουσία των Φιλίπε Ρέλβας και Αρόλντ Μουκουντί, έχοντας παράλληλα και έναν εξαιρετικό Θωμά Στρακόσα φέτος κάτω από τα δοκάρια που έχει δώσει βαθμούς και προκρίσεις.

Οι Ρέλβας και Μουκουντί έχουν κουμπώσει αρμονικά μεταξύ τους στο κέντρο της κιτρινόμαυρης άμυνας, με τον Πορτογάλο να λειτουργεί ως αριστερό στόπερ, παίζοντας με το καλό του πόδι το αριστερό και τον Καμερουνέζο να μεταφέρεται ως δεξιός στόπερ και να δένει με αυτόν τον τρόπο καλά με τον Ρέλβας.

Όταν λείπει κάποιος από τους δύο, όπως στο ματς των Σερρών που απουσίαζε λόγω καρτών ο Ρέλβας, ή στο παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής με τον Βόλο στο οποίο δεν θα αγωνιστεί ο Μουκουντί για τον ίδιο λόγο, ο Βίντα αποτελεί τον αντικαταστάτη τους. Όμως όταν και οι δύο είναι διαθέσιμοι δεν τίθεται θέμα για τον Νίκολιτς.

Πέρα από τις φετινές αμυντικές τους επιδόσεις ως δίδυμο, σε αυτό που ξεχωρίζουν αμφότεροι είναι στην ικανότητά τους με την μπάλα στα πόδια, κάτι που αποτελεί βασικό συστατικό της φιλοσοφίας του Νίκολιτς, με τον οποίο η ΑΕΚ προσπαθεί συνεχώς να χτίσει παιχνίδι από πίσω. Ο Μουκουντί, παρά τα λαθάκια που έχει κάνει κατά καιρούς, από την πρώτη του σεζόν στην ομάδα είχε αποδείξει την άνεση του με την μπάλα στα πόδια και φέτος αυτό αποδείχθηκε περίτρανα από την πρώτη στιγμή και με τον Ρέλβας.

Τα νούμερα στο passing game των Ρέλβας και Μουκουντί μέσα από το Wyscout

Ο Πορτογάλος στόπερ των κιτρινόμαυρων ήρθε για να προσθέσει ηρεμία με τον τρόπο που βγάζει την μπάλα από πίσω και προωθεί το παιχνίδι και σε συνδυασμό με την παρουσία του Μουκουντί ανέβασε την ΑΕΚ επίπεδο σε αυτό το κομμάτι. Σύμφωνα με το Wyscout μάλιστα αμφότεροι βρίσκονται μέσα στην πρώτη δεκάδα του πρωταθλήματος στην ακρίβεια στις μεταβιβάσεις ανεξαρτήτου θέσης.

Από μόνο του αυτό τα λέει όλα για το γεγονός ότι ο Νίκολιτς έχει βασίσει το passing game της ομάδας του στους δυο του στόπερ. Μάλιστα η επίδοσή τους στις μεταβιβάσεις δεν αφορά μόνο το πρωτάθλημα αλλά και την Ευρώπη καθώς συνολικά ο Ρέλβας έχει τη φετινή σεζόν επιτυχία 92,5% στις πάσες και ο Μουκουντί 93,2%.

Μάλιστα ο Ρέλβας μέσο όρο έχει στις προωθητικές μπαλιές 85,8% επιτυχία και στις πάσες στο τελευταίο τρίτο ακρίβεια 83,7%, ενώ ο Μουκουντί 87% ακρίβεια στις προωθητικές μπαλιές και 83,1% στις πάσες στο τελευταίο τρίτο.

Υψηλά ποσοστά στην καριέρα του στις μεταβιβάσεις έχει επίσης και ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ΑΕΚ, ο Βούλγαρος στόπερ Μάρτιν Γκεοργκίεφ, κάτι που φυσικά δεν είναι τυχαίο καθώς είναι κομβικό στον τρόπο παιχνιδιού του Νίκολιτς.