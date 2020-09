Ολυμπιακός - Αστέρας Τρίπολης: Ντεμπούτο για Εμβιλά, Ραφίνια και Χολέμπας

Ο Πέδρο Μαρτίνς δίνει φανέλα βασικού στον Εμβιλά, ο οποίος ντεμπουτάρει για τον Ολυμπιακό απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, όπως και οι Ραφίνια και Χολέμπας, τη στιγμή που στην ερυθρόλευκη ενδεκάδα βρίσκεται και ο Σεμέδο.

Στο 4-3-3 του Μαρτίνς ο Τζολάκης είναι στο τέρμα, τετράδα στην άμυνα οι Χολέμπας, Μπα, Σεμέδο και Ραφίνια, στο κέντρο οι Μπουχαλάκης, Καμαρά και Εμβιλά, αριστερά ο Βαλμπουενά, δεξιά ο Ρατζέλοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης από την @Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Tripolis FC is powered by @stoiximan.gr! #Olympiacos #slgr #OLYAST #Final #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/FFt0CluzFL

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 18, 2020