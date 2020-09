ΠΑΟΚ: «Κοιτάει την επιστροφή στη Βραζιλία ο Μάτος» (pic)

Με ένα τιτίβισμα, ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Ρίκα Περόνε, τονίζει πως ο Λέο Μάτος βρίσκεται σε επαφές με συλλόγους της Βραζιλίας για να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Οι μεταγραφές στη Βραζιλία, αρχίζουν και πάλι τον Οκτώβριο κι ο έμπειρος μπακ του ΠΑΟΚ έχει αρχίσει ήδη τις επαφές με ομάδες της χώρας του. Το συμβόλαιο του Μάτος ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο, ωστόσο ο Αμπέλ Φερέιρα φαίνεται να μην υπολογίζει τον ποδοσφαιριστή, αφού κόπηκε κι από την αποστολή για το παιχνίδι με την Μπενφίκα.

Leo Matos, idolo do Paok da Grecia, lateral direito ex Fla e selecao sub 17, conversa com times brasileiros para um possível retorno na janela de outubro. Ta fora ha tempo demais, nao sei avaliar.

