Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει μέσω διαδικτύου ο δημοσιογράφος Alexandre Arditti, οι «πράσινοι» προσέγγισαν τον 29χρονο αριστερό μπακ από τη Βραζιλία, προσφέροντάς του μάλιστα συμβόλαιο συνεργασίας, όπως ισχυρίζεται ο εν λόγω ρεπόρτερ.

«Δεν υπήρξε ουσιαστική εξέλιξη στις συζητήσεις και φαίνεται ότι δεν θα είναι αυτός ο προορισμός του παίκτη» ανέφερε ο Arditti για τον Σαντέρ που βρίσκεται στην Σπορτ Ρεσίφε από το 2017 και συμπεριλήφθηκε στα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει για το αριστερό άκρο της άμυνας του «τριφυλλιού».

#Sport Sander havia sido sondado na semana passada por um empresário com uma proposta do Panathinaikos, da Grécia. Até o fim de semana, as conversas não tinham evoluído. Acho improvável esse ser o destino.

— Alexandre Arditti (@alearditti) September 2, 2020