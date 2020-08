Ο Λουίς Φερνάντεθ συγκέντρωσε το 28,67% στην ψηφοφορία με τον Τσιλούλη του Πανιώνιου να έρχεται δεύτερος και τον Μουνιέ του Παναιτωλικού τρίτος.

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού NIVEA MEN Player of the Play Out:

1/ Λ. Φερνάντεθ (Αστέρας Τρίπολης) 28,67%

2/ Τσιλούλης (Πανιώνιος) 22,89%

3/ Μουνιέ (Παναιτωλικός) 17,79%

4/ Μπιανκόνι (Λαμία) 14,76%

5/ Μανούσος (Ατρόμητος Αθηνών) 11,26%

6/ Τόρζε (ΑΕΛ) 1,89%

7/ Τζουρίτσκοβιτς (Ξάνθη) 1,51%

8/ Τσοκάνης (Βόλος) 1,23%