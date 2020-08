Μετά τον Ερυθρό Αστέρα, άλλη μια ομάδα, αυτή την φορά από την Αγγλία, έχει στην λίστα της τον Φεντερίκο Μακέντα. Σύμφωνα με τιτίβισμα του Άγγλου δημοσιογράφου, Πέτερ Χάρντινγκ, η Λιντς έχει δείξει ενδιαφέρον για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού.

«Ο Φεντερίκο Μακέντα βρίσκεται στο στόχαστρο της Λιντς, η οποία επιστρέφει στην Premier League. Ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παίζει στον Παναθηναϊκό αυτή την περίοδο», ανέφερε ο Άγγλος δημοσιογράφος.

Federico Macheda is wanted by Leeds United as the West Yorkshire club make a return to the Premier League.

Former Manchester United forward Macheda currently plays at Panathinaikos.#LUFC #MUFC

