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Ο διεθνής φορ του Ολυμπιακού, Αχμέντ Χασάν, ανάρτησε βίντεο με την τρομερή έκρηξη στη Βηρυττό και προσευχήθηκε για τα θύματα.
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