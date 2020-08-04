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Ολυμπιακός: Το τρομακτικό βίντεο και η προσευχή του Χασάν για την έκρηξη στη Βηρυτό

Ολυμπιακός: Το τρομακτικό βίντεο και η προσευχή του Χασάν για την έκρηξη στη Βηρυτό

Ολυμπιακός: Το τρομακτικό βίντεο και η προσευχή του Χασάν για την έκρηξη στη Βηρυττό

Ο διεθνής φορ του Ολυμπιακού, Αχμέντ Χασάν, ανάρτησε βίντεο με την τρομερή έκρηξη στη Βηρυττό και προσευχήθηκε για τα θύματα.

 
Ο Αιγύπτιος επιθετικός του Ολυμπιακού ανέβασε video στο Instagram με την έκρηξη, και έκανε την (προσ)ευχή του για τους ανθρώπους στη Βηρυτό που περνούν τρομερά δύσκολες στιγμές. «Ω Θεέ μου, προστάτεψε τον Λίβανο και τους ανθρώπους του. Δώσε τους υπομονή και λυπήσου για τα θύματα ‪#PrayForLebanon‬», σχολίασε ο Αχμέντ Χασάν.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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