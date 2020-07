Όλα είχαν δρομολογηθεί για την παραμονή του Ουκρανού αμυντικού στην «Ένωση» για 5η σεζόν και αυτό έγινε πλέον επίσημο το πρωί της Δευτέρας, όταν και ήρθε η ανακοίνωση από πλευράς ομάδας με τις υπογραφές να έχουν πέσει στα συμβόλαια.

Ο Τσιγκρίνσκι ανήκει στην ΑΕΚ από το 2016 και θα παραμείνει γι' ακόμα έναν χρόνο όπως γνωστοποίησε ο σύλλογος, έπειτα και από το ταξίδι που έκανε ο ατζέντης του παίκτη, Αλεξάντερ Πάνκοφ, στην Αθήνα για να τελειώσει την υπόθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι έως το καλοκαίρι του 2021.

Ο Ουκρανός διεθνής κεντρικός αμυντικός, που στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, της Σαχτάρ Ντόνετσκ και της Ντνίπρο, ήρθε στην ομάδα μας τον Ιούνιο του 2016 και σε αυτά τα τέσσερα χρόνια έχει πραγματοποιήσει 101 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας πέντε φορές, ενώ ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2018.

Επίσης, είχε καθοριστική συνεισφορά στην επιστροφή της ΑΕΚ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την πορεία της έως τους «32» του UEFA Europa League τη σεζόν 2017-18 και τη συμμετοχή της στους ομίλους του UEFA Champions League έπειτα από 12 χρόνια, την αγωνιστική περίοδο 2018-19.

Τσίγκρι, για πάντα εδώ!

Η ΑΕΚ είναι το σπίτι σου!

Στην ΑΕΚ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι!

ΑΕΚ FC is delighted to announce that Dmytro Chygrynskiy has signed a new contract, which will keep him at the club until June 2021#aekfc #summertransfers #ourlegends #ourhistory #aekfamily #chygry2021 pic.twitter.com/CfYHgwg3Ig

— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 27, 2020