Η περίπτωση του Κροάτη επιτελικού μέσου, Άντε Τσόριτς, ο οποίος ανήκει στη Ρόμα και τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στην ισπανική Αλμερία, έχει πέσει στο τραπέζι για τον ΠΑΟΚ.

Η ισπανική ομάδα ενημέρωσε, ήδη, τον πατέρα-μάνατζερ του διεθνή ποδοσφαιριστή, Μιλένκο Τσόριτς, ότι δεν πρόκειται να καλύψει το ποσό της ρήτρας (6.000.000 ευρώ) για την απόκτηση του,

Παράλληλα οι «τζιαλορόσι» έχουν ενημερώσει τον πρώην άσο της Ντιναμό Ζάγκρεμπ ότι δεν υπολογίζεται στα πλάνα της νέας σεζόν και θα πρέπει να βρει μια νέα ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Τσόριτς έχει για ακόμα τρία χρόνια συμβόλαιο με τη Ρόμα και θα αγωνιστεί με την Αλμερία στον αγώνα των πλέι οφ ανόδου κόντρα στην Χιρόνα προτού επιστρέψει τυπικά και πάλι στο δυναμικό της ιταλικής ομάδας.

«Ο Τσόριτς έχει πολλές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου και από την Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ πράγματι ενδιαφέρεται για τον Κροάτη», έγραψε ο Τζον Σολάνο, συντάκτης της ιστοσελίδας «romapress.net».

#Coric has many requests, including from Greece. #PAOK are indeed interested in the Croatian @ASRomaPress https://t.co/xOXmu74oZi

