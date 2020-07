Γκιγιέρμε: «Ο Ζέεντορφ μου έσωσε την καριέρα, ο Μέσι είναι ο κορυφαίος»!

Πιο συγκεκριμένα ο Γκιγιέρμε μίλησε σε βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό δίκτυο για:

Τον Ζέεντορφ: Μου έμαθε πολλά σε σχέση με την θέση μου και το πως να παίρνω καλές τοποθετήσεις αλλά και να φέρομαι στο γήπεδο. Μου είχε πει ότι είχα ποιότητα και έπρεπε να βελτιωθώ σε κάποιες λεπτομέρειες. Εάν τον είχαν για έναν χρόνο και όχι για 3 μήνες θα είχα βελτιωθεί πολύ και γενικά ακόμα περισσότερο. Έπαιζε στην θέση μου με βραζιλιάνικο στιλ και γενικά είχε πολλές ομοιότητες με εμάς.

Το πως του έσωσε την καριέρα ο Ζέεντορφ: Του είπα ότι ήθελα να γυρίσω στη Βραζιλία γιατί είχα κουραστεί και ψυχολογικά. Ήθελα να είμαι χαρούμενος ξανά. Ο Ζέεντορφ μου είπε: 'Η Ευρώπη είναι ότι καλύτερο για σένα. Να μείνεις εδώ'. Και έτσι με έσωσε.

