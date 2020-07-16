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Γκιγιέρμε: «Θα δούμε εάν θα ανανεώσω ή θα έρθουν προτάσεις για μένα»

Γκιγιέρμε: «Θα δούμε εάν θα ανανεώσω ή θα έρθουν προτάσεις για μένα»

Γκιγιέρμε: «Θα δούμε εάν θα ανανεώσω ή θα έρθουν προτάσεις για μένα»

Ο Βραζιλιάνος χαφ του Ολυμπιακού μίλησε ξανά για το μέλλον του αλλά και το πόσο μοιάζουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού με αυτούς της Κορίνθιανς.

Μιλώντας στο ESPN.com.br ο Γκιγιέρμε είπε μεταξύ άλλων για:
 
Τον Ολυμπιακό: Οι φανς του Ολυμπιακού είναι πολύ κοντά με αυτούς της Κορίνθιανς. Λατρεύουν τους Βραζιλιάνους. Στην Ουντινέζε και την Λα Κορούνια δεν υπήρχε τέτοια ατμόσφαιρα στα γήπεδα, όπως στον Ολυμπιακό.
 
Την φετινή σεζόν και την Άρσεναλ: Μας πήρε κάποιον χρόνο (εννοεί πέρυσι) αλλά η φετινή σεζόν ήταν φοβερή. Η ομάδα τα κατάφερε και διαχειρίστηκε και το πρωτάθλημα και την Ευρώπη και είμαστε στον τελικό του Κυπέλλου. Είναι συναρπαστικό το πως περάσαμε την Άρσεναλ. Χάσαμε στην έδρα μας και κερδίσαμε στο τέλος της παράτασης. Ήταν ένα ωραίο... πάρτι όταν γυρίσαμε στην Ελλάδα. Πολλοί δεν πίστεψαν ότι θα περνάγαμε αλλά τα καταφέραμε. Τώρα έχουμε το 2ο ματς με Γουλβς μπροστά μας.
 
Το μέλλον του: Το όνειρό μου είναι να πάμε ψηλά στο Europa League και θα ήθελα μία μέρα να λάβω μέρος σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχω έναν ακόμα χρόνο συμβολαίου στην Ελλάδα και θα δούμε εάν θα ανανεώσω ή θα έρθουν προτάσεις για μένα. Μία μέρα θα γυρίσω στη Βραζιλία. Δεν ξέρω το πότε αλλά θα είναι για κάτι καλό πιστεύω.

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