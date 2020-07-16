Γκιγιέρμε: «Θα δούμε εάν θα ανανεώσω ή θα έρθουν προτάσεις για μένα»
Ο Βραζιλιάνος χαφ του Ολυμπιακού μίλησε ξανά για το μέλλον του αλλά και το πόσο μοιάζουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού με αυτούς της Κορίνθιανς.
Θα θέλατε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την έκτακτη επικαιρότητα απο το gazzetta.gr ;
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΣΠΑΛ -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ESPANYOL -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ESPANYOL -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΣΠΑΛ -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΟΥΦΑ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -vs
ΡΟΣΤΟΦ -
ΤΑΜΠΟΦ -vs
FK SOCHI -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
Ο Βραζιλιάνος χαφ του Ολυμπιακού μίλησε ξανά για το μέλλον του αλλά και το πόσο μοιάζουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού με αυτούς της Κορίνθιανς.