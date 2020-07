Ζήτω μας, ο πρώτος δειγματισμός διαιτητών θα γίνει στην Ελλάδα!

Η ΟΥΕΦΑ προτείνει και αποστέλλει δυο κορυφαίους διαιτητές στην Ελλάδα ώστε να διαδεχθούν στη θέση του πρώτου αρχιδιαιτητή τον Μέλο Περέϊρα!

Οι κύριοι Μαρκ Κλάτενμπεργκ από την Αγγλία και Πέτερ Φιόρντφελντ από Σουηδία έχουν να επιδείξουν βαρύ βιογραφικό!

Ο Άγγλος έχει διευθύνει περισσότερα από 250 ματς στην Πρέμιερ Λιγκ, περισσότερα από 30 ματς σε Μουντιάλ και Euro ενώ το 2016 ήταν ο διαιτητής του τελικού Τσάμπιονς Λίγκ στο Μιλάνο ανάμεσα στη Ρεάλ και την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Σουηδός διεύθυνε για 12 χρόνια αναμετρήσεις στη χώρα του, διετέλεσε για 7 συναπτά έτη διεθνής και περισσότερες από 35 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις φέρουν τη σφραγίδα συμμετοχής του.

Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας να επιλέξει δυο κορυφαίους διαιτητής οφείλεται κυρίως στη πείρα που αποκόμισε κατά τη διάρκεια της περσινής περιόδου.

Μια περίοδος καθαρά αναγνωριστική όπως αποδείχθηκε εκ των γεγονότων!

Η Ομοσπονδία αντιλήφθηκε ότι η αποστολή της , αυτή της διαιτητικής εποπτείας , της εκπαίδευσης των διαιτητών αλλά και της διεύθυνσης των αναμετρήσεων αποδείχθηκε μια πολύ δύσκολη αποστολή -πολύ πιο δύσκολη απ’ όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί- που δεν επιδέχεται πλέον ρίσκο και πειραματισμούς όσον αφορά τα πρόσωπα που θα διευθύνουν το συγκεκριμένο εγχείρημα!

Με λόγια απλά: Με προσωπικότητες όπως ο Μίλο Περέϊρα θα μπλέξουμε και πάλι –αποκλείεται η Ομοσπονδία να έμεινα ευχαριστημένη από τις επιδόσεις αλλά και τους χειρισμούς του Πορτογάλου αρχιδιαιτητή-οπότε καλό είναι αυτή την φορά να πάμε σε πιο σίγουρες επιλογές , επιλογές κύρους , για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο από την μία και από την άλλη για να έχουμε αποτελέσματα.

Μέχρις αυτού του σημείου όλα μου φαίνονται ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Από εδώ και μετά για να είμαι ειλικρινής , το χάνω…

Κάτι σαν στίχος από τους Clash ηχεί στο μυαλό μου.

One day it's fine and next it's black

Έτσι ακριβώς! Σαν να ακούω τον Στράμερ να μου το τραγουδά!

Γιατί από τη μία έχουμε μια ηχηρή και σημαντική απόφαση της ΟΥΕΦΑ και μετά πληροφορούμαστε ότι την απόφαση αυτή θα την κρίνουν οι 4 μεγάλοι του Ελληνικού Ποδοσφαίρου!

Πάμε καλά;;; Ήρεμα ρωτάω;;;

Δειγματισμό διαιτητών πρώτη φορά βλέπω!

Αλλά πριν πάμε στον δειγματισμό να καταλάβω πρώτα κάτι και μαζί μου φαντάζομαι και ένα μεγάλο μέρος της φίλαθλης κοινή γνώμης , κυρίως αυτοί που τους ενδιαφέρει το άθλημα και όχι αποκλειστικά οι ομάδες!

Να καταλάβω λοιπόν αν η ΟΥΕΦΑ ενδιαφέρεται πραγματικά να αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου , όλα όσα το οδήγησαν στην αναξιοπιστία κι την ανυποληψία ή απλά έχει μπλέξει και τώρα κοιτάζει πως θα ξεμπλέξει χωρίς πολλές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις.

Αλλά συγνώμη αυτές οι αντιπαραθέσεις είναι ουσιαστικές, δομικές και απαραίτητες για το σαθρό ελληνικό ποδοσφαιρικό οικοδόμημα.

Αν δεν αλλάξεις τις παγιωμένες νοοτροπίες και πρακτικές , όλες αυτές που οδήγησαν το άθλημα σε τραγικά αδιέξοδα, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τις βρίσκεις μπροστά σου μεταμφιεσμένες , αλλά θα είναι εκεί παρούσες.

Μια τέτοια νοοτροπία και πρακτική είναι η αυθαίρετη θεσμοθέτηση των 4 μεγάλων του ποδοσφαίρου.

Σε κανένα προηγμένο πρωτάθλημα της Ευρώπης το κουμάντο σε επίπεδο αποφάσεων δεν το κάνουν οι 4-5 μεγάλοι της όποιας διοργάνωσης.

Η συλλογική ευθύνη για την πρόοδο του αθλήματος τους βαραίνει όλους.

Έτσι όλοι τους αποκτούν υπευθυνότητα και σοβαρότητα!

Έτσι αντιλαμβάνονται ότι το προϊόν για να είναι ελκυστικό και προσοδοφόρο είναι υπόθεση όλων των ομάδων ανεξάρτητα από μεγέθη και δυναμικές!

Μα οι 4 έχουν το πρόβλημα με τη διαιτησία θα ισχυριστούν κάποιοι.

Ευχαριστώ για την πληροφορία και συμπληρώνω.

Όσο διαιωνίζονται αυτές οι νοοτροπίες και πρακτικές οι 4 μεγάλοι θα συνεχίσουν να έχουν πρόβλημα με την διαιτησία κι όχι μόνο.

Γιατί κύριο μέλημα τους είναι και θα είναι η επικυριαρχία τους και λιγότερο η συνολική πρόοδος του αθλήματος και των θεσμών!

Να πάψουν λοιπόν να έχουν πρόβλημα και για να πάψουν θα πρέπει να τους επιβληθεί από μεριάς ΟΥΕΦΑ!

Ή αλλάζετε ή βουλιάζετε!

Γιατί τα προβλήματα σε ένα περιβάλλον ποδοσφαιρικό λύνονται με την συμμετοχή και την συμβολή όλων και όχι μόνο των ισχυρών.

Η στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε! Δεν είναι δυνατόν εμείς –με τη συμβολή της ΟΥΕΦΑ παρακαλώ- να δηλώνουμε διαφορετικοί από όλους στην Ευρώπη!!!

Οι ισχυροί από μόνοι τους θα φροντίσουν το συμφέρον τους!

Όλοι μαζί θα κοιτάξουν το συμφέρον όλων.

Αυτό λέει η λογική , αυτό συμβαίνει παντού!

Αν είναι να κάνουν κουμάντο 4-5 τότε να σταματήσει η υποκρισία και να μην αναρωτιόμαστε γιατί είμαστε η μόνη χώρα όπου η κοινή διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων δεν βρίσκει εφαρμογή!

Σιγά μη βρει μ’ αυτά τα μυαλά!

Εκτός αν , λέω εκτός αν , η ΟΥΕΦΑ έχει αποδεχθεί το γεγονός ότι στο Ελληνικό πρωτάθλημα κουμάντο κάνουν οι συνήθεις 4 και οι υπόλοιποι λειτουργούν ως παραμάγαζα!

Ομολογία που ούτε την ΟΥΕΦΑ τιμά , ούτε το ελληνικό πρωτάθλημα!

Πάμε τώρα στον δειγματισμό! Η Διεθνής Ομοσπονδία θα στείλει την Πέμπτη τους δυο αναγνωρισμένης αξίας διαιτητές να περάσουν λέει interview!!!

Θα τους «εξετάσουν» οι εκπρόσωποι των 4 μεγάλων για να τους εγκρίνουν!!!

Να γελάσω ή να κλάψω;;;

Αντί να στείλει η ΟΥΕΦΑ αυτόν που εμπιστεύεται και να τον ενθρονίσει χωρίς δεύτερη κουβέντα , στέλνει δυο προς έγκριση!!!

Απίθανα πράματα!!! Η ΟΥΕΦΑ πυροβολεί τα πόδια της!

Θα ήθελα πραγματικά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια αλλά και το είδος των ερωτημάτων από μεριάς εκπροσώπων!!!

Μετά θα ακολουθήσει ψηφοφορία , συγκεκριμένα την επόμενη μέρα Παρασκευή και αν το αποτέλεσμα είναι 4-0 δηλαδή ομόφωνη απόφαση ή τουλάχιστον 3-1 , τότε τη Δευτέρα ο εκλεκτός θα προσγειώνεται στην Αττική γη για να ξεκινήσει τις εργασίες.

Και αν βρε παλικάρια έρθει 2-2 τότε τι κάνουμε;

Μήπως να τους φέρουμε την μεθεπόμενη Πέμπτη για συμπληρωματική ;

Εγώ πάλι λέω να τους κόψουν οι εκπρόσωποι από την αρχή και έτσι από την ΟΥΕΦΑ να αναγκαστούν να μας στέλνουν κάθε εβδομάδα άλλη δυάδα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων!!!

Έτσι η διαδικασία θα θεωρηθεί περαιωθείσα ως άκαρπη και θα επιστρέψουμε στις δικές μας επιλογές! Τις σίγουρες, τις δοκιμασμένες!

Ή έχουμε υπερεκτιμήσει πρόσωπα και καταστάσεις στην ΟΥΕΦΑ ή μας κάνουν πλάκα ή έχουμε καταφέρει να τους κάνουμε σαν τα μούτρα μας!

Διαλέξτε…