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Παναιτωλικός: Και όμως ο Μουνιέ... έπαιξε

Παναιτωλικός: Και όμως ο Μουνιέ... έπαιξε

Παναιτωλικός: Και όμως ο Μουνιέ... έπαιξε

Ο Γάλλος ξεχειλίζει από πάθος σε όλα τα play out και οι 48 ώρες που προηγήθηκαν του «τελικού» της Νέας Σμύρνης έδωσαν, εμμέσως, το σύνθημα για όλους 

Ο Αντονι Μουνιέ ήταν ο μεγάλος απών του Παναιτωλικού από τον «τελικό» της Νέας Σμύρνης, όμως η απουσία του δεν κόστισε στα «καναρίνια». Η νίκη τους με 2-0 σφράγισε την παραμονή τους στην κατηγορία (κακά τα ψέμματα φαντάζει απίθανο να γίνει το μπαράζ του 13ου της SL με τον 2ο της SL2 καθώς η 2η κατηγορία έχει αναστείλει τη λειτουργία της) και όποιος ισχυριστεί πως τα... κατάφεραν χωρίς τον Γάλλο, λανθάνουν. Και όμως ο Μουνιέ έπαιξε μπάλα χθες και σκόραρε σε ένα σημαντικό κομμάτι, εκείνο της ψυχολογίας. 
 
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Λίγο πριν το τέλος της προπόνησης της Πέμπτης αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και άπαντες πάγωσαν. Την επομένη έκανε μαγνητική που ναι μεν δεν έδειξε σοβαρή ζημιά, αλλά αρκούσε για να μην παίξει κόντρα στον Πανιώνιο. «Εγώ θα έρθω και θα κάνω τα πάντα για να αγωνιστώ», έλεγε σε όλους. Και το εννοούσε. 
 
Το μάτι του 33χρονου... γυαλίζει σε όλα τα play out. Οχι μόνο γιατί σε 5 ματς μετρούσε 3 γκολ και 1 ασίστ και με την απόδοσή του ήταν εκ των κορυφαίων της ομάδας, αλλά επειδή... ξεχείλιζε πάθος. Οταν τον Γενάρη πήγε στο Αγρίνιο είχε υποσχεθεί πως θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να σωθεί η ομάδα και καθημερινά ντόπαρε τους πάντες. Συνέχεια, στα αποδυτήρια, παντού έβγαινε μπροστά. 
Για να γυρίσουμε στο θέμα μας όμως. Η αποστολή των «κυανοκίτρινων» έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής στην Αθήνα και εκείνος πήγε αμέσως για ειδική θεραπεία. Τα «μηνύματα» ήταν αρνητικά, ενώ και τα «καναρίνια» δεν ήθελαν να ρισκάρουν με την υγεία του. «Κόουτς να με περιμένεις», έλεγε στον Μάκη Χάβο. 
 
Ανήμερα του ματς και πρωί πρωί πήγε ξανά για θεραπεία. Οταν όλοι στην ομάδα έβλεπαν τον Μουνιέ να κάνει τα πάντα για να παίξει, ανέβαιναν και εκείνοι. Τους «έφτιαχνε». Πρόκειται για έναν παίκτη που είναι μόλις λίγους μήνες στα «καναρίνια», μετρά συμμετοχές σε Primera και Serie A, αλλά κάνει λες και βγήκε από τις ακαδημίες του Παναιτωλικού και έγινε πρόσφατα επαγγελματίας. Περίπου 1,5 ώρα πριν τη σέντρα φάνηκε πως ήταν αδύνατο να παίξει. Ντόπαρε τους πάντες. Ολους.
 
Για αυτό ο Μουνιέ και... αγωνίστηκε χθες και σκόραρε! 
 
Σε μερικές ημέρες μένει ελεύθερος και είναι άγνωστο αν θα συνεχίσει ή όχι με την «κυανοκίρινη» φανέλα. Ολα «παίζουν» και είναι πιθανά. Δεν πρέπει να προτρέχει κανείς. Ομως ότι και αν συμβεί, έδειξε πως σέβεται και εκτιμά τη φανέλα που φορά. 

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