ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • SÜPER LIG
  • PREMIER LEAGUE

ΑρχικήΠοδόσφαιροSuperleague 1
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE
Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής ο Αγιούμπ για το ματς με την ΑΕΚ

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής ο Αγιούμπ για το ματς με την ΑΕΚ

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής ο Αγιούμπ για το ματς με την ΑΕΚ

Χωρίς τον Γιασίν Αγιούμπ είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς ο Μαροκινός δεν προπονήθηκε λόγω ενοχλήσεων.

Ο Γιασίν Αγιούμπ δεν είναι 100% έτοιμος και έτσι κρίθηκε να μείνει εκτός από τον Παναθηναϊκό για τον αγώνα με την ΑΕΚ. Μάλιστα ο Μαροκινός δεν προπονήθηκε καν το Σάββατο λόγω των γνωστών ενοχλήσεων.
 
Θεραπεία έκανε ο Χατζηθεοδωρίδης ενώ ατομικό οι Πούγγουρας, Κόναν & απόντες ήταν οι Καρλίτος και Τζαβίδας. Αναλυτικά η αποστολή: Διούδης, Ξενόπουλος, Κολοβέτσιος, Σένκεφελεντ, Θεοχάρης, Ζαγαρίτης, Κολοβός, Χατζηγιοβάνης, Μπεκ, Μπουζούκης, Κουρμπέλης, Ανουάρ, Αθανασακόπουλος, Αλεξανδρόπουλος, Σερπέζης, Μακέντα, Περέα και Καμπετσής.

Tags

Περισσοτερα Αρθρα