Λαμία: «Εξαφάνισε» Μπέρτο και Σετσέροβιτς με μία ντρίπλα ο Ρόμανιτς! (vid)

Δείτε πιο κάτω το βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ρόμανιτς...
Θα θέλατε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την έκτακτη επικαιρότητα απο το gazzetta.gr ;
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2vs
ΑΛΑΒΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ΓΡΑΝAΔΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 0vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 0vs
ΤΟΤΕΝΑΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 0vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΓΙΟΡΚΑ 2vs
ΛΕΒAΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1vs
ΣΕΒΙΛΛΗ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΛ 0vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΡΟΝΑ 2vs
ΙΝΤΕΡ 2
LIVE
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0vs
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3
LIVE
ΛΑΜΙΑ 0vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ 0
LIVE
ΞAΝΘΗ 0vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
LIVE
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1
ΟΦΗ -vs
ΑΡΗΣ -
LIVE
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 2vs
ΤΣΕΛΣΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ 0vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 2vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1vs
ΜΠΕΡΝΛΙ 1
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2vs
ΘΕΛΤΑ 1
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΤΣΙΟ 1vs
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΡΟΜΑ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -
LIVE
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ 1vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2vs
ΤΑΜΠΟΦ 1
FK SOCHI -vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -
Τρομερή ντρίπλα από τον Σέρβο εξτρέμ της Λαμίας, ο οποίος με ένα υπέροχο τσίμπημα της μπάλας πέρασε δύο παίκτες της ΑΕΛ αλλά η σέντρα του κόντραρε και πέρασε εκτός για να κερδίσει κόρνερ!
Δείτε πιο κάτω το βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ρόμανιτς...