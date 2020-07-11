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Λαμία: «Εξαφάνισε» Μπέρτο και Σετσέροβιτς με μία ντρίπλα ο Ρόμανιτς! (vid)

Λαμία: «Εξαφάνισε» Μπέρτο και Σετσέροβιτς με μία ντρίπλα ο Ρόμανιτς! (vid)

Λαμία: «Εξαφάνισε» Μπέρτο και Σετσέροβιτς με μία ντρίπλα ο Ρόμανιτς! (vid)

Τρομερή ντρίπλα από τον Σέρβο εξτρέμ της Λαμίας, ο οποίος με ένα υπέροχο τσίμπημα της μπάλας πέρασε δύο παίκτες της ΑΕΛ αλλά η σέντρα του κόντραρε και πέρασε εκτός για να κερδίσει κόρνερ!

Δείτε πιο κάτω το βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ρόμανιτς...

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