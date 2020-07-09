Παναιτωλικός: «Μούδιασαν» με Ευαγγέλου
Τα «καναρίνια» διατηρούν πολλά παράπονα από τον ρέφερι που θα σφυρίξει τον «τελικό» της Νέας Σμύρνης
Θα θέλατε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την έκτακτη επικαιρότητα απο το gazzetta.gr ;
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΣΠΑΛ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΣΠΑΛ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -
ΟΥΡAΛ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -vs
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
Τα «καναρίνια» διατηρούν πολλά παράπονα από τον ρέφερι που θα σφυρίξει τον «τελικό» της Νέας Σμύρνης