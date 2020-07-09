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Παναιτωλικός: «Μούδιασαν» με Ευαγγέλου

Παναιτωλικός: «Μούδιασαν» με Ευαγγέλου

Παναιτωλικός: «Μούδιασαν» με Ευαγγέλου

Τα «καναρίνια» διατηρούν πολλά παράπονα από τον ρέφερι που θα σφυρίξει τον «τελικό» της Νέας Σμύρνης 

Την χρονιά του θα παίξει ο Παναιτωλικός το Σάββατο στη Νέα Σμύρνη και στο Αγρίνιο «μούδιασαν» στο άκουσμα πως η ΚΕΔ όρισε τον Αγγελο Ευαγγέλου για διαιτητή του ματς. Ο Αθηναίος ρέφερι σφύριξε τα «καναρίνια» στον αγώνα της κανονικής διάρκειας στην Τρίπολη και στο 49’ καταλόγισε πέναλτι για χέρι του Ταχάρ που ήταν κολλημένο στο σώμα του Αλγερινού και μάλιστα βρίσκονταν με γυρισμένη πλάτη. Η μπάλα μάλιστα φαίνεται πως βρήκε στα πλευρά του παίκτη, αλλά παρότι είδε τη φάση και στο VAR, δεν άλλαξε απόφαση. 
 
Σε εκείνο το παιχνίδι τα «καναρίνια» είχαν ζητήσει, με το σκορ στο 0-0, και πέναλτι σε χέρι του Πασαλίδη και γενικότερα διατηρούσαν πολλά παράπονα από τις αποφάσεις του. Ο ορισμός του σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι προκάλεσε σε όλους μεγάλη ανησυχία. Που εντείνεται στην ομάδα, λόγω των παραπόνων που διατηρούν για τη διαιτησία στα παιχνίδια των play out. 

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