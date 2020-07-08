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«Ο Ματέο ήθελε να γυρίσει στον Άρη»

«Ο Ματέο ήθελε να γυρίσει στον Άρη»

«Ο Ματέο ήθελε να γυρίσει στον Άρη»

Ο Αλεχάντρο Ντε Μπαρτόλο, εκπρόσωπος του Ματέο Γκαρσία, μίλησε για την επιθυμία του Αργεντινού να φορέσει και πάλι την «κίτρινη» φανέλα  

Για την μετακίνηση του Ματέο Γκαρσία στον Αρη μίλησε ο Αλεχάντρο Ντε Μπαρτόλο, εκπρόσωπος του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, στον Yellow Radio. 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ
«Η επιθυμία του παιδιού να γυρίσει στην Ελλάδα και στον Άρη, αλλά και η επιθυμία του προέδρου θα γίνει πραγματικότητα. Θα καταφέρει ο πρόεδρος να τον ξαναφέρει, αυτό είναι καλό και για την ομάδα, και για τον κόσμο. Ο Ματέο ήθελε και αυτός πάρα πολύ να γυρίσει στον Άρη. Έχω βοηθήσει πάρα πολύ για να τον φέρω και πάλι στην Θεσσαλονίκη. Ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Ερυθρό Αστέρα, ο Ματέο έκλεισε στον Άρη, τον παίρνει ο Άρης και προχωράμε».
 
Για το ban:
«Δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά από αυτά που μου είπαν ξέρω ότι θα λυθεί άμεσα. Πιστεύω ότι αυτήν την εβδομάδα θα τελειώσει το θέμα».
 
Για τα όσα ακούγονται περί Ολυμπιακού:
«Εγώ έχω μιλήσει μόνο με τον Καρυπίδη, δεν ξέρω τίποτα για τον Ολυμπιακό, είναι ένα παιδί που τον ήθελαν όλες οι ομάδες, τον ήθελε ο ΠΑΟΚ, τον ήθελε ο Ολυμπιακός».
 
Για την χρονική διάρκεια του συμβολαίου:
«Μιλάμε για 3-4 χρόνια τουλάχιστον. Δεν είναι δανεικός για να είναι για 1 χρόνο. Το ήθελε πάρα και ο παίκτης. Ένιωθε όμορφα στην πόλη, ένιωθε την αγάπη του κόσμου. Ο Άρης είναι η ομάδα που του έδωσε την ευκαιρία να είναι αυτό που είναι σήμερα. Έχει ζήσει πολλές καλές στιγμές, από την πρώτη μέρα που ήρθε. Όλα αυτά με τις καλές του εμφανίσεις γινόταν ακόμη πιο έντονα».
 
Για την σχέση του Ματέο με τον Καρυπίδη:
«Και πέρυσι όταν ήταν έφερε όλη την οικογένεια του εδώ. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις που δείχνουν ότι δεν σε πληρώνω απλά, θέλω να σου δώσω αγάπη, να σου δώσω τις καλύτερες συνθήκες».
 
Για τους Μαρτίνες και Μαντσίνι τους οποίους επίσης εκπροσωπεί:
«Ο Νίκο τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ματέο. Είναι μεγαλύτερος και τον έχει από κοντά, έχει πολλά προσόντα για να πάει καλύτερα. Τον έχει από κοντά και τον βοήθησε πάρα πολύ. Φέτος ήρθε και ο Ντάνι, που είναι ένα νέο παιδί με όρεξη και πείνα και πιστεύω ότι του χρόνου θα δείξει πολλά περισσότερα πράγματα. Από την στιγμή που βρήκε τις ευκαιρίες, που του έδωσε την στήριξη η ομάδα έδειξε καλύτερα πράγματα. Αυτό ισχύει με κάθε παίκτη, Έλληνα, Αργεντίνο, Ισπανό να του δώσεις την ευκαιρία να μπορεί να δείξει αυτό που έχει».
 
Για τον Μαρτίνες:
«Ο παίκτης δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο όταν δεν παίζει. Ο Νίκο το έδειξε φέτος, ότι ήταν πολύ θετικός ακόμη και όταν δεν έπαιζε. Δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα».
 
Για το αν θα πάει στο Βελιγράδι:
«Ίσως πάω σύντομα, θα δούμε. Να επιστρέψει όσο το δυνατόν συντομότερα στην Ελλάδα, μαζί με την σύντροφο του που τον στηρίζει πάρα πολύ».

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