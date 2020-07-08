«Ο Ματέο ήθελε να γυρίσει στον Άρη»
Ο Αλεχάντρο Ντε Μπαρτόλο, εκπρόσωπος του Ματέο Γκαρσία, μίλησε για την επιθυμία του Αργεντινού να φορέσει και πάλι την «κίτρινη» φανέλα
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Ο Αλεχάντρο Ντε Μπαρτόλο, εκπρόσωπος του Ματέο Γκαρσία, μίλησε για την επιθυμία του Αργεντινού να φορέσει και πάλι την «κίτρινη» φανέλα