Το πρόβλημα από την άσπρη βούλα οδήγησε τον Μιχάλη Γρηγορίου να βάλει (νέα) ιεραρχία εκτελεστών, με Μπρούμα και Φαμπιάνο στην πρώτη γραμμή.

Το χαμένο πέναλτι του Τίνο Καντεβέρε, στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Βόλο Elabet, δεν αντιμετωπίστηκε στον Άρη ως μία ακόμη άτυχη στιγμή από την άσπρη βούλα. Ήταν ουσιαστικά η αφορμή για να επανέλθει μία συζήτηση που είχε αρχίσει να γίνεται αναγκαία και οδήγησε τελικά τον Μιχάλη Γρηγορίου σε μία πιο ξεκάθαρη απόφαση.

Μέχρι εκείνο το παιχνίδι, ο Έλληνας τεχνικός δεν είχε θεσπίσει μία απολύτως αυστηρή σειρά εκτελεστών. Ο Ούρος Ράτσιτς αποτελούσε βασικό σημείο αναφοράς, αλλά υπήρχε παράλληλα η λογική της στιγμής, της αυτοπεποίθησης και του ποδοσφαιριστή που αισθανόταν έτοιμος ν’ αναλάβει την ευθύνη.

Το «πηγαδάκι» που δημιουργήθηκε πριν από την εκτέλεση του Καντεβέρε με τον Βόλο Elabet και κυρίως η κατάληξη της φάσης, με την άστοχη και κάκιστη εκτέλεση, έδειξαν ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είχε φτάσει στα όριά του.

Πίσω από αυτή την απόφαση υπήρχαν αριθμοί που δύσκολα μπορούσαν πλέον να αγνοηθούν. Για παράδειγμα, πριν από το παιχνίδι με την Κηφισιά, ο Άρης είχε αστοχήσει στα τέσσερα από τα τελευταία πέντε πέναλτι που είχε εκτελέσει, μία αρνητική ακολουθία που δεν περιοριζόταν στη φετινή σεζόν.

Η... ιστορία αυτή άρχισε από τις 7 Μαρτίου του 2026, όταν οι «κιτρινόμαυροι» είχαν κερδίσει δύο πέναλτι στο ίδιο παιχνίδι (σ.σ. με τον Ατρόμητο) αλλά τόσο ο Ράτσιτς όσο και ο Λορέν Μορόν είχαν αποτύχει να σκοράρουν. Στη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν, ο Ράτσιτς ευστόχησε στην πρεμιέρα απέναντι στην Καλαμάτα, αλλά στη συνέχεια έχασε το πέναλτι κόντρα στον ΟΦΗ. Ακολούθησε η εκτέλεση του Καντεβέρε και κάπως έτσι ένα ποσοστό επιτυχίας μόλις 20% στις συγκεκριμένες πέντε προσπάθειες δεν μπορούσε πλέον να θεωρηθεί απλώς συγκυριακό.

Η κουβέντα μετά τον Βόλο και η απόφαση του Γρηγορίου

Στις ημέρες που ακολούθησαν, το θέμα μπήκε στο τραπέζι του τεχνικού επιτελείου και συζητήθηκε και με τους ποδοσφαιριστές. Η απόφαση ήταν να μπει τέλος στην ασάφεια και να οριστεί συγκεκριμένη ιεραρχία, με τον Μπρούμα στην πρώτη θέση και τον Φαμπιάνο να αποτελεί την αμέσως επόμενη επιλογή.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ έχει αποδείξει ότι μπορεί να αναλάβει τέτοιες εκτελέσεις και διαθέτει την ψυχραιμία που απαιτεί η διαδικασία. Ο Πορτογάλος, από την άλλη, έχει καλό… ιστορικό. Πριν από το παιχνίδι στη Λεωφόρο είχε 13 εύστοχες εκτελέσεις σε 15 προσπάθειες, αριθμός που εξηγεί γιατί το τεχνικό επιτελείο τον τοποθέτησε άμεσα στην κορυφή της λίστας.