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Ενινγκ: «Οι παίκτες μου δίνουν ότι έχουν και δεν έχουν... »

Ενινγκ: «Οι παίκτες μου δίνουν ότι έχουν και δεν έχουν... »

Ενινγκ: «Οι παίκτες μου δίνουν ότι έχουν και δεν έχουν... »

Ο κόουτς του Αρη έπλεξε το εγκώμιο των ποδοσφαιριστών του και τόνισε πως αξίζουν τον σεβασμό όλων 

Στις λιγοστές επιλογές που διαθέτει στάθηκε ο Μίκαελ Ενινγκ, μετά την αποψινή ήττα (4-1) του Αρη από την ΑΕΚ, ενώ παράλληλα έπλεξε το εγκώμιο των παικτών που έχει στη διάθεσή του.  «Θα ήθελα να έχω την δυνατότητα να έχω εναλλακτικές λύσεις, κάτι που δεν είχα σε αντίθεση με την ΑΕΚ. Στο πρώτο ημίχρονο τακτικά σταθήκαμε καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο όσο περνούσε η ώρα, ήταν πολύ δύσκολα. Αυτό που γίνεται, θεωρώ ότι δεν έχει πολύ σχέση με το ποδόσφαιρο», είπε αρχικά στη NOVA.
 
Και συνέχισε. «Οι παίκτες δίνουν ότι έχουν και δεν έχουν μέσα στο γήπεδο. Είχαμε και ποδοσφαιριστές που έπαιζαν με τραυματισμό, όπως ο Μαντσίνι. Πρέπει να δείξουμε τον απόλυτο σεβασμό σε αυτά τα παιδιά, που παίζουν με μεγάλο σεβασμό για αυτή την φανέλα σε αντίξοες συνθήκες».
 
Οσο για το επόμενο παιχνίδι των «κίτρινων» σχολίασε πως «αυτή την στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτα για το επόμενο. Ελπίζω πως θα έιναι καλά ο Λούκας Σάσα και πως θα επιστρέψει ο Ούγκο Σόουζα. Θέλω να έχω 11 ετοιμοπόλεμους ποδοσφαιριστές». 

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