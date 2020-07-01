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«Ο Ομάρ συμφώνησε με τη Γαλατά» (pic)

«Ο Ομάρ συμφώνησε με τη Γαλατά» (pic)

«Ο Ομάρ συμφώνησε με τη Γαλατά» (pic)

Στη γειτονική χώρα αναφέρουν πως η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει ουσιαστικά αποκτήσει τον Νορβηγό μπακ 

Παίκτη της Γαλατάσαραϊ χαρακτηρίζουν τον Ομάρ μερίδα των τουρκικών ΜΜΕ. Οπως μετέδωσαν (και) σήμερα (1/7) σχετικά, πιο συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Σουλεϊμάν Ροντόπ και ανακυκλώθηκε από αρκετά μέσα της γειτονικής χώρας, «η Γαλατά έχει φτάσει σε συμφωνία με τον δεξιό μπακ Ομάρ Ελαμπντελαού, το συμβόλαιο του οποίου εκπνέει στο τέλος της σεζόν. Η μεταγραφή είναι τελειωμένη». 

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