«Ο Ομάρ συμφώνησε με τη Γαλατά» (pic)
Στη γειτονική χώρα αναφέρουν πως η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει ουσιαστικά αποκτήσει τον Νορβηγό μπακ
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 2
Στη γειτονική χώρα αναφέρουν πως η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει ουσιαστικά αποκτήσει τον Νορβηγό μπακ