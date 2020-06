Παναθηναϊκός: Παραμένει ο Νατζ μέχρι το φινάλε των Playoffs (pic)

Ο Ούγγρος ποδοσφαιριστής που βρίσκεται με τη μορφή δανεισμού στους «πράσινους» θα συνεχίσει με τη φανέλα με το τριφύλλι και το επόμενο μήνα, έπειτα από την επέκταση της συμφωνίας του Παναθηναϊκού με τη Λέγκια.

Ο σύλλογος της Πολωνίας ανακοίνωσε πως δέχθηκε να συνεχίσει ο παίκτης ως δανεικός μέχρι να ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πράσινων» για φέτος, με τον Νατζ να είναι τραυματίας και να θεωρείται αμφίβολος για το προσεχές διάστημα...

Dominik Nagy stays on loan in Panathinaikos AO until the end of the season 2019/2020. pic.twitter.com/N2dBJqXyu4

— Legia Warsaw (@LegiaWarsawEN) June 29, 2020