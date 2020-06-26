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ΑΕΚ: Το «παλεύει» ο Λόπες, αλλά...

ΑΕΚ: Το «παλεύει» ο Λόπες, αλλά...

ΑΕΚ: Το «παλεύει» ο Λόπες, αλλά...

Ο Πορτογάλος μπακ της Ενωσης θέλει να παίξει κόντρα στον Ολυμπιακό, ωστόσο ενδεχόμενη συμμετοχή του εγκυμονεί κινδύνους 

Στο... παρά ένα θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Λόπες στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς ο μπακ της ΑΕΚ θα δοκιμάσει αύριο (27/6) να προπονηθεί σε φουλ ρυθμούς και να τεθεί στη διάθεση του Καρέρα. Ομως οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, καθώς μία ενδεχόμενη συμμετοχή του θεωρείται  ρίσκο και εγκυμονεί κινδύνους να υποστεί μεγαλύτερη ζημιά. Ετσι τόσο εκείνος όσο και ο Μπακάκης φαίνεται πως «τρέχουν» για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Ολοκληρώθηκε η σημερινή προπόνηση των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ στα Σπάτα.
 
Πριν από την έναρξη της, όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος υποβλήθηκαν στο εβδομαδιαίο τεστ για την ανίχνευση του ιού Covid-19.
 
Ο Έλντερ Λόπες υποβλήθηκε σε απεικονιστικό έλεγχο, ο οποίος δεν έδειξε κάποια κάκωση, ωστόσο καθώς συνεχίζει να νιώθει ενοχλήσεις, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
 
Μόνοι τους γυμνάστηκαν και οι Μιχάλης Μπακάκης, Κώστας Γαλανόπουλος. Οι υπόλοιποι παίκτες προπονήθηκαν κανονικά.
 
Η αυριανή προπόνηση της ομάδας είναι προγραμματισμένη στις 19.00. 

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