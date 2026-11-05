Δείτε όλα τα γκολ της βαρδιάς στο Champions League με τη ματσάρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, το χατ τρικ του Δουβίκα και το πρώτο του Καρέτσα να ξεχωρίζουν.

Εντυπωσιακή βραδιά στο Champions League, με τα γκολ να πέφτουν βροχή. Η καλή μέρα λένε πως φαίνεται από το πρωί, με τα πρώτα ματς σε Νέα Φιλαδέλφεια και «Άνφιλντ» να δίνουν τον ρυθμό. Εκεί όπου η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε νίκη στα χασομέρια με 3-2 επί της ΑΕΚ, την ίδια στιγμή που η Φενέρμπαχτσε έκανε την έκπληξη με το ίδιο σκορ επί της Λίβερπουλ.

Την παράσταση ωστόσο έκλεψε λίγες ώρες αργότερα η Κόμο του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος πρωταγωνίστησε με χατ τρικ στο εκκωφαντικό 9-1 των Ιταλών επί της Λανς. Ξεχωριστή βραδιά και για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό σε Γερμανία και Champions League για να δώσει τη λύση κόντρα στη Μπέτις.