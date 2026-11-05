Champions League: Όλα τα γκολ της βραδιάς με ΑΕΚ, Δουβίκα και Καρέτσα!
Εντυπωσιακή βραδιά στο Champions League, με τα γκολ να πέφτουν βροχή. Η καλή μέρα λένε πως φαίνεται από το πρωί, με τα πρώτα ματς σε Νέα Φιλαδέλφεια και «Άνφιλντ» να δίνουν τον ρυθμό. Εκεί όπου η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε νίκη στα χασομέρια με 3-2 επί της ΑΕΚ, την ίδια στιγμή που η Φενέρμπαχτσε έκανε την έκπληξη με το ίδιο σκορ επί της Λίβερπουλ.
Την παράσταση ωστόσο έκλεψε λίγες ώρες αργότερα η Κόμο του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος πρωταγωνίστησε με χατ τρικ στο εκκωφαντικό 9-1 των Ιταλών επί της Λανς. Ξεχωριστή βραδιά και για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος άνοιξε λογαριασμό σε Γερμανία και Champions League για να δώσει τη λύση κόντρα στη Μπέτις.
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