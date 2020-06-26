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ΑΕΚ: Ατομικό ο Ενομπακάρε (pics)

ΑΕΚ: Ατομικό ο Ενομπακάρε (pics)

ΑΕΚ: Ατομικό ο Ενομπακάρε (pics)

Ο Νιγηριανός μεσοεπιθετικός ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα, σε σχέση με τους άλλους «κιτρινόμαυρους»

Το ατομικό του πρόγραμμα ακολουθεί ο Μπράιτ Ενομπακάρε. Ο Νιγηριανός μεσοεπιθετικός που πρόσφατα υπέγραψε στην ΑΕΚ, δίνει καθημερινά τη δική του «μάχη» στα Σπάτα.  

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