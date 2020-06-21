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Ομάρ: «Ετοιμοι για Παναθηναϊκό» (pic)

Ομάρ: «Ετοιμοι για Παναθηναϊκό» (pic)

Το δικό του μήνυμα για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό έστειλε ο Ομάρ Ελαμπντελαουί.

Ο εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού στάθηκε στην ετοιμότητα της ομάδας του για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

 

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