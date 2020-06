Κορυφαίο γκολ της σεζόν το ανάποδο ψαλίδι του Βέλλιου (vid)

Μετά την ανάδειξη του καλύτερου ποδοσφαιριστή της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, όπου την πρώτη θέση κατέλαβε ο Μάρκο Λιβάια, ο κόσμος ψήφισε το καλύτερο τέρμα της σεζόν.

Το ανάποδο ψαλίδι που είχε πετύχει, ο υψηλόσωμος επιθετικός του Ατρομήτου, Απόστολος Βέλλιος, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό και αναδείχθηκε το καλύτερο, με 35,96% των ψήφων, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους Μπρούνο Γκάμα και Γιουσέφ Ελ-Αραμπί.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Η Super League ανακοινώνει τα αποτελέσματα των πέντε πρώτων ποδοσφαιριστών, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων, του διαγωνισμού NIVEA MEN Best Goal the Regular Season:

1/ Απόστολος Βέλλιος-2η αγωνιστική 35,96%

2/ Μπρούνο Γκάμα-22η αγωνιστική 19,72%

3/ Γιούσεφ Ελ-Αραμπί-17η αγωνιστική 13,18%

4/ Λίντσεϊ Ρόουζ-9η αγωνιστική 10,12%

5/ Κώστας Φορτούνης-24η αγωνιστική 8,12%

Το γκολ του @tolisvellios, με αντίπαλο τη Λαμία τη 2η αγωνιστική, ψηφίστηκε από τους φιλάθλους ως το NIVEA MEN Best Goal of the Regular Season.

https://t.co/w4KPfVCcKq#slgr #Vellios #Bestgoal #Regularseason #Atromitosfc @atromitos1923 pic.twitter.com/eXKJy7athp

— Super League Greece (@Super_League_GR) June 18, 2020