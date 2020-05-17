ΑΕΚ: H Aγιά Σοφιά με τον ήλιο να δύει πίσω της (pic)

Με τον ήλιο να δύει πίσω από την Αγιά Σοφιά, οι άνθρωποι της ΑΕΚ έδωσαν το δικό τους... χρώμα στο απόγευμα του Σαββάτου (16/5).
Θα θέλατε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για την έκτατη επικαιρότητα απο το gazzetta.gr ;
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4vs
ΣAΛΚΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 0vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 1vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΙΨΙΑ 1vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 0vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 1vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 3
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 2vs
ΚΟΛΩΝΙΑ 1
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΘΕΛΤΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ESPANYOL -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΜΠΕΤΙΣ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -vs
ΜΙΛΑΝ -
ΚAΛΙΑΡΙ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΜΠΡΕΣΙΑ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΣΠΑΛ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΡΟΜΑ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -vs
ΛΕΤΣΕ -
ΠAΡΜΑ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΙΝΤΕΡ -vs
ΝAΠΟΛΙ -
ΚΟΛΩΝΙΑ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -vs
ΣΙΒΑΣΠΟΡ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΡΙΖΕΣΠΟΡ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ -
ΟΥΡAΛ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ -
ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜAΡΑ -vs
FK SOCHI -
ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖAΝ -vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΤΑΜΠΟΦ -
ΡΟΣΤΟΦ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΟΥΦΑ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ -
Μία πολύ ξεχωριστή φωτογραφία ανέβασαν στα social media οι άνθρωποι της ΑΕΚ.
Με τον ήλιο να δύει πίσω από την Αγιά Σοφιά, οι άνθρωποι της ΑΕΚ έδωσαν το δικό τους... χρώμα στο απόγευμα του Σαββάτου (16/5).