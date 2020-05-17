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ΑΕΚ: H Aγιά Σοφιά με τον ήλιο να δύει πίσω της (pic)

ΑΕΚ: H Aγιά Σοφιά με τον ήλιο να δύει πίσω της (pic)

ΑΕΚ: H Aγιά Σοφιά με τον ήλιο να δύει πίσω της (pic)

Μία πολύ ξεχωριστή φωτογραφία ανέβασαν στα social media οι άνθρωποι της ΑΕΚ.

Με τον ήλιο να δύει πίσω από την Αγιά Σοφιά, οι άνθρωποι της ΑΕΚ έδωσαν το δικό τους... χρώμα στο απόγευμα του Σαββάτου (16/5).

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