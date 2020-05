Τα τεστ των παικτών της ΑΕΚ στα Σπάτα (pics & vid)

Η ώρα των τεστ για τους παίκτες της ΑΕΚ με τον @damianszymanskii να προσέρχεται από τους πρώτους στα Σπάτα! #aekfc #wefightcovid #staysafe #μένουμε_ασφαλείς

A post shared by ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official) on May 4, 2020 at 5:31am PDT