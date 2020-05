Εδώ θα χτυπήσει και πάλι η καρδιά της ομάδας μας! Με προσεκτικά βήματα και απόλυτο σεβασμό στα υγειονομικά πρωτόκολλα! Με ένα βήμα κάθε φορά μέχρι τον τελικό στόχο! #aekfc #spata #aekfamily #staysafe #μενουμε_ασφαλεις

