Ομάρ Ελαμπντελαουί: «Σε προχωρημένες συζητήσεις με Γαλατασαράι», λένε στη Γαλλία (pic)

Ο δημοσιογράφος της Parisien Μανούβ Λονιόν, μέσω του λογαριασμού του στο twitter, υποστηρίζει ότι ο Ομάρ Ελαμπντελαουί έχει δεχτεί επίσημη πρόταση από την Γαλατασαράι.

Ο Νορβηγός μπακ διανύει τους τελευταίους μήνες του συμβολαίου του με στο Λιμάνι και είναι σε θέση να διαπραγματευτεί με όποιον θέλει το μέλλον του.

Μένει να δούμε λοιπόν αν ισχύει όσα λένε στη Γαλλία...

Omar Elabdellaoui ( Olympiakos / free of contract) received an offer from Galatasaray. pic.twitter.com/IX29W5gzfp

— Manu (@ManuLonjon) April 30, 2020