ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 112vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 105vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 120
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 108vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 113vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 121
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
LIVE
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ 1vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 1
LIVE
BOZOVIC/POPOVIC 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 1
LIVE
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ 0vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 0
LIVE
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ 0vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ 1
LIVE
KLEIN/PUODZIUNAS 0vs
HSU/ROMIOS 0
LIVE
RODIONOVA/ROUTLIFFE 1vs
OZEKI/UEDA 0
LIVE
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ 1vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0
LIVE
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ 0vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ 1
LIVE
CHRISTOPHER RUNGKAT 0vs
SHEIL KOTECHA 0
LIVE
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ 0vs
MAIAR SHERIF 0
LIVE
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ 0vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ 0
LIVE
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 0vs
AMINA ANSHBA 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANIEL/DONSKOY 0vs
HUEY/VERBEEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 0vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 2vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
STOSUR/WICKMAYER 2vs
GLEASON/LOEB 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ 2vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
DOI/SIEGEMUND 1vs
MCNALLY/PEGULA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 0vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
SCOTT PUODZIUNAS 2vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GUILLERMO/MANASSE 2vs
MCADOO/PARKS 0
ΤΕΛΙΚΟ
RHETT PURCELL 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
JORDAN SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 1vs
HSU YU HSIOU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
NIKITA VOLONSKI 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
VINCENT STOUFF 2
ΤΕΛΙΚΟ
PEREZ/SANDERS 2vs
NEEL/SANTAMARIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
BERNARD TOMIC 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 0vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHAPPELL/STALDER 2vs
PEREZ/ZHU 0
ΤΕΛΙΚΟ
PABLO ANDUJAR-ALBA 2vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ 0
ΤΕΛΙΚΟ
CASTELNUOVO/HAERTEIS 1vs
RAPP/REDLICKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
NINOMIYA/YANG 0
ΤΕΛΙΚΟ
KUDLA/KWIATKOWSKI 2vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 1
ΤΕΛΙΚΟ
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA 2vs
GAIO/LORENZI 1
ΤΕΛΙΚΟ
KING/ZVONAREVA 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARNEODO/CARUSO 2vs
SINNER/TIAFOE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MISAKI MATSUDA 2vs
IVANA POPOVIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
BARRIENTOS/ORE 2vs
BUTSCH/RYBAKOV 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ 0vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BONDARENKO/FICHMAN 2vs
KRAWCZYK/OLMOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑ ΓΕΞΙΝ 0vs
AYUMI HIRATA 2
ΤΕΛΙΚΟ
LAUREN DAVIS 0vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
YURIKO MIYAZAKI 2vs
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ 2vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MICHIKA OZEKI 0vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALICIA SMITH 0vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARANGO/BOSIO 0vs
JOVIC/PERRIN 2
ΤΕΛΙΚΟ
KATHERINE WESTBURY 0vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
KORDA/KRUEGER 2vs
GONG/REESE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ 2vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LUZ/MATOS 2vs
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ΤΕΛΙΚΟ
JORDAN THOMPSON 2vs
THIAGO MONTEIRO 0
ΤΕΛΙΚΟ
SAKATSUME/USHIJIMA 0vs
KAJITANI/SATO 2
ΤΕΛΙΚΟ
VINCENT STOUFF 0vs
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ΤΕΛΙΚΟ
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 2vs
MATTHEW ROMIOS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 0vs
SCOTT PUODZIUNAS 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBERTO LIM 0vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ 0vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FINN TEARNEY 2vs
JORDI MUNOZ ABREU 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ 2vs
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
HSU YU HSIOU 1
ΤΕΛΙΚΟ
HAYASHI/MORISAKI 2vs
OKAMURA/OKUNO 0
ΤΕΛΙΚΟ
JESON PATROMBON 0vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ 2vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ 2vs
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ΤΕΛΙΚΟ
ΡAΙ ΑΓΙΤ 1vs
LUIS DAVID MARTINEZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ 2vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ 2vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ 1vs
MISAKI MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
TAYLOR/TAYLOR 1vs
BEALE/FANCUTT 2
ΤΕΛΙΚΟ
ROMANIA 1vs
CHINA 0
AUSTRALIA -vs
BRAZIL -
PHILIPPINES 0vs
GREECE 2
JAPAN 0vs
ECUADOR 1
NEW ZEALAND 1vs
VENEZUELA 1
GEORGIA -vs
ESTONIA -
INDONESIA -vs
KENYA -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
ZIMBABWE -vs
SYRIA -
LUCA NARDI -vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ELISA CAMERANO -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
LO CHIEN HSUN -vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ -vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ -
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -
ΓΚΑΡΑΝΓΚAΝΓΚΑ ΤΑΚΑΝΙ -vs
HAZEM NAW -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
KAZAKHSTAN -vs
NETHERLANDS -
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ANDREEA AMALIA ROSCA -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
REBEKA MASAROVA -
ALEKSANDRE METREVELI -vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
COSTIN PAVAL -
OZ/SEZER -vs
MARKOVA/RADISIC -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -
DAVID SUSANTO -vs
ISMAEL MZAI -
APOSTOL/GRIGORIU -vs
BOYER/DAMM -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
PAKISTAN -vs
SLOVENIA -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ -
TURKEY -vs
ISRAEL -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ -vs
DANIEL CUKIERMAN -
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
MANJI/STEVENSON -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ -vs
ΜΑΚΖΟΥΜ ΓΙΑΚΟΥΜΠ -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
LEE/ROMEO -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
PAAR/WACHACZYK -vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE -
KATY DUNNE -vs
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
MANAFOV/PICHLER -vs
HAJEK/VILARDO -
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
BOMBARA/MARINO 0vs
BOBROV/ERLER 0
AISAM QURESHI -vs
NIK RAZBORSEK -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -
MOROCCO -vs
VIETNAM -
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
CELEBIC/SAVELJIC 0vs
HAMPEL/OBERLEITNER 0
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
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LAMINE OUAHAB -vs
LY NAM HOANG -
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
DUSTY BOYER -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -
LEBANON -vs
THAILAND -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
TIM HANDEL -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
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HELLER/TOREBKO -vs
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DANILINA/KOVAL -vs
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ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -vs
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CABAJ AWAD/SAMIR -vs
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ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
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ITALY -vs
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CENGIZ/HOURIGAN -vs
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CARIPI/HUNTER -vs
BONZI/MARTINEAU -
FALLERT/MORENO -vs
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ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ -vs
LEE DUCKHEE -
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CARR/DENOLLY -
AQEEL KHAN -vs
ΚAΒΣΙΤΣ ΜΠΛΑΖ -
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ -vs
PHUONG VAN NGUYEN -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
DARYA KASATKINA -vs
CAMILA GIORGI -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
GHORBEL/TESSA -vs
KILANI/KOROLEV -
MURRAY/STOLLAR -vs
MELNIKOVA/WALTERT -
CORNUT/SCHMITZ -vs
THANOS/XILAS -
ERSOZ/LOVQVIST -vs
CUROVIC/OSTLUND -
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ -vs
NAM JI SUNG -
GIACOMINI/KIVATTSEV -vs
ARRIBAGE/BROVILLE -
KLASEN/KOELZER -vs
GASPAR/MASAROVA -
A. BARROSO CAMPOS -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ -
JUAN CERUNDOLO -vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ANNA-LENA FRIEDSAM -
GIMBRERE/MORANDAIS -vs
HERRMANN/PRISACARIU -
BERBEROVIC/MIKHAYLOV -vs
CAVALLE/MARINKOVIC -
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ -vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ -vs
SOUTH AFRICA -
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -vs
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AUSTRIA -vs
URUGUAY -
LAURINAS GRIGELIS -vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ -
LITHUANIA -vs
PORTUGAL -
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CROATIA -vs
INDIA -
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TSENG CHUN HSIN -
UKRAINE -vs
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CHILE -
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HOLGER RUNE -vs
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ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
ERNESTS GULBIS -vs
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ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ -vs
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MEXICO -vs
FINLAND -
GUATEMALA -vs
TUNISIA -
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ΝΤΟΥΓΚAΤΖ ΑΖΙΖ -
CERVANTES/ROCA -vs
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JAMAICA -
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BLAISE BICKNELL -
JERZY JANOWICZ -vs
YEUNG PAK LONG -
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ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
ALISON VAN UYTVANCK -
ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΙΒ -vs
NOAH RUBIN -
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ -vs
MARIE BOUZKOVA -
MANUEL SANCHEZ -vs
ΝΙΚΛΑΣ-ΣΑΛΜΙΝΕΝ ΠAΤΡΙΚ -
ΝΤΑΝΙΛΟΒΙΤΣ ΟΛΓΑ -vs
LESYA TSURENKO -
GOM.-HERRERA/TROICKI -vs
GALLOWAY/H. VERDUGO -
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ -vs
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -
MARCELO AREVALO -vs
ΦΙΛΙΠΣ ΡΟΟΥΛΑΝΤ -
FRANZ LUNA LAVIDALIE -vs
ΓΙΑΖΙΡΙ ΜΑΛΕΚ -
ADOLFO VALLEJO -vs
SHARMAL DISSANAYAKE -
MISAKI DOI -vs
YANINA WICKMAYER -
PARAGUAY -vs
SRI LANKA -
JESSICA PEGULA -vs
IRINA BEGU -
ANASTASIA POTAPOVA -vs
JOHANNA KONTA -
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -vs
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -
HARRIS/KUBLER -vs
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ -vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -
ΛΟΠΕΖ ΒΙΛΑΣΕΝΟΡ ΤΖΕΡAΡΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΝAΝΕΝ ΟΤΟ -
PERU -vs
SWITZERLAND -
JUAN VARILLAS -vs
ΕΧΡAΤ ΣAΝΤΡΟ -
KATO/WANG -vs
PEREZ/SANDERS -
ΜΠΑΡΕΡΕ ΓΚΡΕΓΚΟΙΡΕ -vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΜΠΛΑΝΤΣ ΟΥΛΙΣΕΣ -
VERA ZVONAREVA -vs
LAURA SIEGEMUND -
M VERGARA DEL PUERTO -vs
YASHITA DE SILVA -
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ -vs
JOHN PATRICK SMITH -
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -vs
ΝΑΚΑΣΙΜΑ ΜΠΡAΝΤΟΝ -
BOLIVIA -vs
DOMINICAN REPUBLIC -
HUGO DELLIEN -vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ-ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΧΟΣΕ -
COLOMBIA -vs
ARGENTINA -
DANIEL ELAHI GALAN -vs
ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ -
MCNALLY/PEGULA -vs
STOSUR/WICKMAYER -
MUHAMMAD/TOWNSEND -vs
BLINKOVA/MCHALE -
KUDLA/KWIATKOWSKI -vs
ARNEODO/CARUSO -
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ 1vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΙΝΑΣΙΟΝAΛ 2vs
ΣΑΟ ΠAΟΛΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΙAΝΣΑ ΛΙΜΑ 0vs
ΝΑΣΙΟΝAΛ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΟΥΡΟΥ 79vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 83
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 97vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 102
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡAΝΚΑ 91vs
ΜΙΝΑΣ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 89vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ 61vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 62vs
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 82vs
ΝΕΜΠΡAΣΚΑ ΚΟΡΝΧAΣΚΕΡΣ 58
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 71vs
ΛΙΠΣΚΟΜΠ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΓΚΕΙΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 83vs
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 86vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ 68vs
ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ 77vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 75vs
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΤ. ΡΕΝΤΜΠΕΡΝΤΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ 66vs
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
AMERICAN UNIVERSITY 59vs
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΧAΙΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΚΙΣ 71vs
ΙΛΙΝΟΙΣ ΦAΙΤΙΝΓΚ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 69vs
ΝΕΙΒΙ ΜΙΝΤΣΙΠΜΕΝ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60vs
ΚΟΠΙΝ ΣΤΕΙΤ ΙΓΚΛΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 58vs
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 48
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72vs
ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΜ ΡΑΤΛΕΡΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΡΓΚΑΝ ΜΠΕΡΣ 62vs
ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 88vs
ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ 53vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ 78vs
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ 67vs
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 59vs
ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΚΟΡΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΕΙΒΣ 80vs
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 58vs
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 57
ΤΕΛΙΚΟ
SOUTHERN JAGUARS 89vs
ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΙΖΟΝΑ ΣΑΝ ΝΤΕΒΙΛΣ 83vs
WASHINGTON HUSKIES 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΕΓΚΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΒΕΡΣ 68vs
ΣΤAΝΦΟΡΝΤ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΤAΝΑ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 64vs
ΝΟΡΔΕΡΝ ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΜΠΕΑΡΣ 71
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΣΤΕΙΤ 83vs
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΛAΝΣΕΡΣ 50
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ 75vs
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΤAΙΓΚΕΡΣ 68vs
ΟΥΙΤΣΙΤΑ ΣΤΕΙΤ ΣΟΚΕΡΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 51vs
UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 75vs
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
MONTANA ST. BOBCATS 73vs
ΣAΟΥΘΕΡΝ ΓΙΟΥΤΑ ΘAΝΤΕΡΜΠΕΡΝΤΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
EASTERN WASHINGTON 100vs
ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ 76vs
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 58vs
ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ 55
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΑΧΟ ΒAΝΝΤΑΛΣ 64vs
ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΝΤΕΙΒΙΣ ΑΓΚΙΣ 65vs
ΧΑΒΑΗ ΡΕΙΝΜΠΟΟΥ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 67
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΝΓΚ ΜΠΙΤΣ ΣΤΕΙΤ 80vs
ΚΑΛ ΠΟΛΙ ΜΑΣΤΑΝΓΚΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΑ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 55vs
ΚΑΛ ΣΤ. ΦΟΥΛΕΡΤΟΝ ΤΙΤΑΝΣ 53
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 80vs
ΝΟΘΕΡΝ ΑΡΙΖΟΝΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΙΖΟΝΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 83vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 76vs
PORTLAND PILOTS 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΕΓΚΟΝ ΝΤΑΚΣ 90vs
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΜΠΕΑΡΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΕΒAΝΤΑ ΓΟΥΟΛΒ ΠΑΚ 71vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 74
ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -
ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -vs
ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΙΑ 3vs
LAGARTO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΠΕΡAΡΙΟ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒAΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚAΜΑ 1vs
ABC-RN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 92vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 74vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
GIMNASIA 94vs
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 68
ΤΕΛΙΚΟ
HALIFAX HURRICANES 137vs
SUDBURY FIVE 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΟΝ ΣAΝΤΑ ΦΕ 1vs
ΝΤΟΚ ΣΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 91vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 79vs
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 72vs
ΚAΠΙΤΟΛ 74
ΤΕΛΙΚΟ
METS DE GUAYNABO 104vs
SAN GERMAN 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 2vs
ΚΟΜΠΡΕΣAΛ 2
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 0vs
ΣΑΝ ΧΟΥAΝ ΒΟΛΛΕΥ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΡΟΣ 1vs
ΝΤΡΙΝ ΜΠΟΛΙΒAΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝ ΧΟΥAΝ 0vs
ΤΖΙΓΚAΝΤΕΣ ΝΤΕΛ ΣΟΥΡ 3
ΤΕΛΙΚΟ
RIVER PLATE (W) 1vs
BOCA JUNIORS (W) 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΗΠΑ (Γ) 2vs
ΑΓΓΛΙΑ (Γ) 0
ΤΕΛΙΚΟ
COMERCIAL-MS 1vs
COSTA RICA MS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ 2vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ 0vs
ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΚΣΟΥ 0vs
ΚΑΠAΖ 3
SUMQAYIT B -vs
ΚΕΣΛΑ B` -
ΤΟΥΡAΝ ΤΟΒΟΥΖ -vs
ΜΟΙΚ ΜΠΑΚΟΥ -
ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ -vs
DIMITROVGRAD -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΚΧΕΡΣΟΝ -vs
ΝΟΒΑ ΚΑΚΧΟΒΚΑ -
ΖΟΡΚΙ ΚΡΑΣΝΟΓΚΟΡΣΚ -vs
SATURN RAMENSKOYE -
ΤΑΒΡΙΓΙΑ ΣΙΜΦΕΡΟΠΟΛ -vs
TAVRIYA NOVOTROITSKE -
ΓΚΙΡΝΙΚ ΣΠΟΡΤ -vs
ΚΡΙΒΙΙ ΡΙΧ -
NEMAN GRODNO II -vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ -
ΣΚΖΕΤΤΕΝ -vs
ΟΠΣAΛ -
ΣΚΕΙΝΤ -vs
ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ -
INDONESIA PATRIOTS -vs
SATYA WACANA -
PRAWIRA BANDUNG -vs
LOUVRE SURABAYA -
CAESAR SURABAYA -vs
NSH JAKARTA -
ΑΡΜΕΝΙΑ (Γ) -vs
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Γ) -
ΑΓΓΛΙΑ U19 (Γ) -vs
ΣΟΥΗΔΙΑ U19 (Γ) -
ΔΑΝΙΑ U19 (Γ) -vs
ΠΟΛΩΝΙΑ U19 (Γ) -
ΟΛΛΑΝΔΙΑ U19 (Γ) -vs
ΗΠΑ U19 (Γ) -
ΠΕΡΣΙΤΑ ΤΑΝΓΚΡAΝΓΚ -vs
ΜΑΚΑΣAΡ -
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ -vs
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ -
ΜΠΑΡΙΤΟ ΠΟΥΤΕΡΑ -vs
ΜΠΑΛΙ -
MELBOURNE KNIGHTS -vs
ΧAΜΕ ΣΙΤΙ -
PORT MELBOURNE SC -vs
SOUTH MELBOURNE -
GREEN GULLY -vs
ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. -
ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ -vs
ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ -
DANDENONG CITY -vs
ΑΒΟΝΤΕΙΛ ΧAΙΤΣ -
OAKLEIGH CANNONS -vs
ALTONA MAGIC -
UKM -vs
ΚΕΛΑΝΤΑΝ ΣΤΕΙΤ -
ΚΕΛΑΝΤAΝ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΚAΤΣΙΝΓΚ -
ΤΕΡΕΝΓΚΑΝΟΥ 2 -vs
ΠΕΡΜΠΑΝΤΑΝAΜ ΚΕΜΑΤΖΟΥAΝ ΝΕΓΚΕΡΙ ΠΕΡAΚ -
MAGWE -vs
ΣΑΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΙΝΤ -
OLEKSANDRIA U19 -vs
MET. ZAPORIZHYA U19 -
VOLYN LUTSK U19 -vs
DESNA U19 -
VORSKLA U19 -vs
ZORYA LUHANSK U19 -
ΚΑΜΠΕΛΤAΟΥΝ -vs
CROYDON KINGS -
PARA HILLS KNIGHTS -vs
ADELAIDE OLYMPIC -
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ -vs
ΣΟΥΜΠΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
NE METROSTARS -vs
ADELAIDE CITY -
ΑΝΣAΝ ΟΚ -vs
SAMSUNG BLUE FANGS -
ΝΤΕΣΝΑ ΤΣΕΡΝΙΧΙΒ U21 -vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ -
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ U21 -
ΚΟΥAΝΓΚ ΝΑΜ -vs
ΣΧΙ ΜΙΝΧ -
ΧΟAΝΓΚ ΑΝΙ ΓΚΙΑ ΛAΙ -vs
ΤAΝ ΚΟΥΑΝΓΚ ΝΙΧ -
ΑΝΙAΓΚ -vs
ΣΕΟΥΛ ΝAΙΤΣ -
ΣΟΝΙΚΜΠΟΥΜ -vs
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -
BUSAN BNK SUM (W) -vs
ΙΝΧΕΟΝ ΣΧΙΝΧΑΝ (Γ) -
FK ORENBURG U19 -vs
ARSENAL TULA U19 -
DINAMO MOSKVA U19 -vs
TAMBOV U19 -
ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ U19 -vs
ΠΡΙΜΠΡAΜ U19 -
TARINGA ROVERS -vs
ACACIA RIDGE SC -
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Γ) -vs
ΒΙΕΤΝAΜ (Γ) -
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Γ) -vs
ΚΙΝΑ (Γ) -
ΓΚΑΝΤΖΑΣAΡ -vs
ΑΛΑΣΚΕΡΤ -
GECIT SPOR -vs
KOCAELI -
BEYLIKDUZU -vs
CORLU -
ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ -vs
ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦAΝ -
TANJONG PAGAR UTD. -vs
ΧΟΜ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΜΠΡΟΥΝΕΙ -vs
ΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ -
ΖΟΟ ΚΕΡΙΚΟ -vs
ΣΟΦΑΠAΚΑ -
ΜΑΛΕΖΙΑ ΝΤΡAΓΚΟΝΣ -vs
SINGAPORE SLINGERS -
ΚΙΤΣΕ -vs
ΤAΙ ΠΟ -
BROTHERS UNION -vs
BANGLADESH POLICE -
ΕΣΤΕΓΚΧΛAΛ ΤΕΧΕΡAΝΗΣ -vs
SAIPA -
ΙΡΟΝΙ ΡΑΜAΤ ΧΑΣΑΡΟΝ -vs
ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ -
ΧAΠΟΕΛ ΠΕΤAΧ ΤΙΚΒΑ -vs
ΜΠΕΙΤAΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛA -
HAPOEL UMM AL FAHM -vs
ΧAΠΟΕΛ ΑΚΚΟ -
ΧAΠΟΕΛ ΚAΤΑΜΟΝ -vs
KFAR KASEM -
ΧAΠΟΕΛ ΑΣΧΕΛΟΝ -vs
NOF HAGALIL -
AHLI AL-KHALIL -vs
AHLI QALQILYAH -
AL-BIREH INSTITUTE -vs
QUWWAT AL FALISTINIA -
SHABAB AL KHALEEL -vs
TARAJI WADI AL-NES -
ΜΕΛAΚΑ ΣΤΕΙΤ -vs
PDRM -
PETALING JAYA CITY -vs
ΠΑΧAΝΓΚ -
ΓΚΡΑΦΙΚAΡ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ -vs
ΚΑΜΠΕΛ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ -
ΓΟΥAΚΙΣΟ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΒΙΠΕΡΣ -
ΟΥΓΚAΝΤΑ ΡΕΒΕΝΙΟΥ -vs
ΟΥΓΚAΝΤΑ ΠΟΛΙΣ -
ΑΛ ΡΑΕΝΤ -vs
ΑΛ ΦΑΤΕΧ -
ΑΛ ΒΕΝΤΑ -vs
ΝΤΧΑΜΚ -
ΑΛ ΑΧΛΙ (ΣΑ) -vs
ΑΛ ΦΑΙΧΑ -
PFK ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΚ ΜΠΕΚΑΜΠAΝΤ -vs
ΚΟΚAΝΤ 1912 -
NAVBAHOR NAMANGAN -vs
LOKOMOTIV TASHKENT -
ΑΛ ΓΟΥAΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤAΜΠΙ -vs
ΑΤΖΜΑΝ -
ΑΛ ΙΤΤΙΧAΝΤ ΚΑΛΜΠΑ -vs
AL JAZIRA -
ΣΧΑΜΠAΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ -vs
ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠAΙ -
ΚΕΗΠ ΟΜΟΓΙΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
AJAX CAPE TOWN -
ΓΚΑΣΟΓΚΙ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΕΣΠΟΙΡ -
ΜΠAΧΛΑ -vs
ΦAΝΓΙΑ -
ΜΙΡΜΠAΤ ΦΚ -vs
ΑΛ-ΟΡΟΥΜΠΑ -
ΑΛ-ΡΟΥΣΤΑΚ -vs
ΜΟΥΣΚAΤ -
ΑΛ-ΑΧΛΙ ΝΤΟΧΑ -vs
ΚΑΤAΡ -
ΑΛ- ΑΡAΜΠΙ ΝΤΟΧΑ -vs
AL KHOR -
ΝΤΡAΒΑ ΠΤΟΥΙ -vs
ΝAΦΤΑ -
SAHAB -vs