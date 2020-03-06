ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 87vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 81vs
ΜΙΛAΝΟ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2vs
ΡΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 2vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
LIVE
ΜΠΑΟΥΡΟΥ 72vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 78
LIVE
ΦΡAΝΚΑ 46vs
ΜΙΝΑΣ 33
LIVE
ΜΟΤΖΙ ΝΤΑΣ ΚΡΟΥΖΕΣ 12vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 9
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 97vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 102
LIVE
ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΙΑ 3vs
LAGARTO 1
LIVE
ΟΠΕΡAΡΙΟ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΙΡΟ 0
ΒAΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚAΜΑ -vs
ABC-RN -
LIVE
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 0
LIVE
STOSUR/WICKMAYER 1vs
GLEASON/LOEB 1
LIVE
DOI/SIEGEMUND 0vs
MCNALLY/PEGULA 1
LIVE
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ 0vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ 1
LIVE
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ 1vs
JORDAN SMITH 0
LIVE
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 0vs
HSU YU HSIOU 0
LIVE
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 1vs
NIKITA VOLONSKI 0
LIVE
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 0vs
VINCENT STOUFF 1
LIVE
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 0vs
MATTHEW ROMIOS 1
LIVE
SCOTT PUODZIUNAS 0vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ 0
LIVE
GUILLERMO/MANASSE 1vs
MCADOO/PARKS 0
LIVE
RHETT PURCELL 0vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 0
LIVE
BERNARD TOMIC 0vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 1
LIVE
PEREZ/SANDERS 1vs
NEEL/SANTAMARIA 0
LIVE
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 0vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ 1
LIVE
CHAPPELL/STALDER 1vs
PEREZ/ZHU 0
LIVE
PABLO ANDUJAR-ALBA 0vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ 0
LIVE
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 0vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ 0
LIVE
CASTELNUOVO/HAERTEIS 0vs
RAPP/REDLICKI 0
LIVE
BLINKOVA/MCHALE 0vs
NINOMIYA/YANG 0
LIVE
KUDLA/KWIATKOWSKI 0vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
DANIEL/DONSKOY 0vs
HUEY/VERBEEK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ 2vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 0vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JOHNSON/JOHNSON 2vs
HOVHANNISYA/SARKISS. 0
ΤΕΛΙΚΟ
ROMANIA 1vs
CHINA 0
ARANGO/BOSIO -vs
JOVIC/PERRIN -
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA -vs
GAIO/LORENZI -
KING/ZVONAREVA -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
ARNEODO/CARUSO -vs
SINNER/TIAFOE -
BARRIENTOS/ORE -vs
BUTSCH/RYBAKOV -
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ -vs
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ -
MICHIKA OZEKI -vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ -
BONDARENKO/FICHMAN -vs
KRAWCZYK/OLMOS -
MISAKI MATSUDA -vs
IVANA POPOVIC -
ALICIA SMITH -vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ -
KATHERINE WESTBURY -vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA -
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ -
ΜΑ ΓΕΞΙΝ -vs
AYUMI HIRATA -
LAUREN DAVIS -vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -
YURIKO MIYAZAKI -vs
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ -
PARK SOHYUN -vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ -
KORDA/KRUEGER -vs
GONG/REESE -
LUZ/MATOS -vs
K. KING/PATINO -
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ -
JORDAN THOMPSON -vs
THIAGO MONTEIRO -
AUSTRALIA -vs
BRAZIL -
SAKATSUME/USHIJIMA -vs
KAJITANI/SATO -
FINN TEARNEY -vs
JORDI MUNOZ ABREU -
TAYLOR/TAYLOR -vs
BEALE/FANCUTT -
PHILIPPINES -vs
GREECE -
ALBERTO LIM -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ -
JAPAN -vs
ECUADOR -
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ -vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
HSU/ROMIOS -
NEW ZEALAND -vs
VENEZUELA -
HAYASHI/MORISAKI -vs
OKAMURA/OKUNO -
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ -vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ -
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ -vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
OZEKI/UEDA -
ΡAΙ ΑΓΙΤ -vs
LUIS DAVID MARTINEZ -
BOZOVIC/POPOVIC -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
JESON PATROMBON -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ -
PAKISTAN -vs
SLOVENIA -
INDONESIA -vs
KENYA -
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
CHRISTOPHER RUNGKAT -vs
SHEIL KOTECHA -
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -vs
MAIAR SHERIF -
GEORGIA -vs
ESTONIA -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ -vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
AMINA ANSHBA -
LO CHIEN HSUN -vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ -vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ -
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -
ΓΚΑΡΑΝΓΚAΝΓΚΑ ΤΑΚΑΝΙ -vs
HAZEM NAW -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
KAZAKHSTAN -vs
NETHERLANDS -
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
ZIMBABWE -vs
SYRIA -
LUCA NARDI -vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ELISA CAMERANO -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
DAVID SUSANTO -vs
ISMAEL MZAI -
APOSTOL/GRIGORIU -vs
BOYER/DAMM -
ANDREEA AMALIA ROSCA -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
COSTIN PAVAL -
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
REBEKA MASAROVA -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -
ALEKSANDRE METREVELI -vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ -
OZ/SEZER -vs
MARKOVA/RADISIC -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ -vs
DANIEL CUKIERMAN -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ -
TURKEY -vs
ISRAEL -
KATY DUNNE -vs
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
MANAFOV/PICHLER -vs
HAJEK/VILARDO -
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
MANJI/STEVENSON -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ -vs
ΜΑΚΖΟΥΜ ΓΙΑΚΟΥΜΠ -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
LEE/ROMEO -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
PAAR/WACHACZYK -vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE -
LAMINE OUAHAB -vs
LY NAM HOANG -
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
DUSTY BOYER -
BOMBARA/MARINO 0vs
BOBROV/ERLER 0
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -
MOROCCO -vs
VIETNAM -
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
CELEBIC/SAVELJIC 0vs
HAMPEL/OBERLEITNER 0
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ORIOL ROCA BATALLA -
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ -vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ -
HELLER/TOREBKO -vs
BORZA/DIMA -
DANILINA/KOVAL -vs
JANI/SHERIF -
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -vs
J. V. D. SCHULENBURG -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -
LEBANON -vs
THAILAND -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
TIM HANDEL -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
ARENDS/BECKLEY -vs
CARR/DENOLLY -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ITALY -vs
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ -
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -vs
INIGO CERVANTES -
CENGIZ/HOURIGAN -vs
LE BIHAN/NOEL -
CARIPI/HUNTER -vs
BONZI/MARTINEAU -
FALLERT/MORENO -vs
DUSSIN/JONCOUR -
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ -vs
LEE DUCKHEE -
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ -vs
PHUONG VAN NGUYEN -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
DARYA KASATKINA -vs
CAMILA GIORGI -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
KLASEN/KOELZER -vs
GASPAR/MASAROVA -
A. BARROSO CAMPOS -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
GHORBEL/TESSA -vs
KILANI/KOROLEV -
MURRAY/STOLLAR -vs
MELNIKOVA/WALTERT -
CORNUT/SCHMITZ -vs
THANOS/XILAS -
ERSOZ/LOVQVIST -vs
CUROVIC/OSTLUND -
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ -vs
NAM JI SUNG -
GIACOMINI/KIVATTSEV -vs
ARRIBAGE/BROVILLE -
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ -
JUAN CERUNDOLO -vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ANNA-LENA FRIEDSAM -
GIMBRERE/MORANDAIS -vs
HERRMANN/PRISACARIU -
BERBEROVIC/MIKHAYLOV -vs
CAVALLE/MARINKOVIC -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ -vs
SOUTH AFRICA -
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ -
AUSTRIA -vs
URUGUAY -
LAURINAS GRIGELIS -vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ -
LITHUANIA -vs
PORTUGAL -
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
CROATIA -vs
INDIA -
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ -vs
TSENG CHUN HSIN -
UKRAINE -vs
CHINESE TAIPEI -
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ -vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ -
NICOLAS ARRECHE -vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ -
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ -vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -
SLOVAKIA -vs
CZECH REPUBLIC -
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ -vs
ΒΕΜΕΛΜΑΝΣ ΡΟΥΜΠΕΝ -
GERMANY -vs
BELARUS -
KARLIS OZOLINS -vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ -
DENMARK -vs
PUERTO RICO -
DEMBEK/FALCAO -vs
BANES/ELLIS -
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -vs
ΒΕΣΕΛΙ ΓΙΡΙ -
HUNGARY -vs
BELGIUM -
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ -vs
QUINTON VEGA -
LATVIA -vs
EGYPT -
ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ -vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ -
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ -vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ -
JULIUS TVERIJONAS -vs
JOAO SOUSA -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒ ΤΖΟΥΡΙΤΖ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -
ILYA MARCHENKO -vs
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ -
SWEDEN -vs
CHILE -
ΖΟΥΚ ΚAΣΠΕΡ -vs
LAM CHING -
GOM.-HERRERA/TROICKI -vs
GALLOWAY/H. VERDUGO -
NORWAY -vs
BARBADOS -
ΝΤΟΥΡAΣΚΟΒΙΚ ΒΙΚΤΟΡ -vs
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ -
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ -vs
MARIE BOUZKOVA -
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ -vs
MARCELO BARRIOS VERA -
POLAND -vs
HONG KONG -
HARRIS/KUBLER -vs
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ -
HOLGER RUNE -vs
IGNACIO GARCIA -
ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
ERNESTS GULBIS -vs
ΜAΜΟΥΝ ΚΑΡΙΜ-ΜΟΧAΜΕΝΤ -
EL SALVADOR -vs
JAMAICA -
A. ALVARADO LARIN -vs
BLAISE BICKNELL -
MEXICO -vs
FINLAND -
GUATEMALA -vs
TUNISIA -
CERVANTES/ROCA -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ -vs
HAYDN LEWIS -
ΙΜΕΡ ΕΛΙΑΣ -vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -
JERZY JANOWICZ -vs
YEUNG PAK LONG -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
ALISON VAN UYTVANCK -
MANUEL SANCHEZ -vs
ΝΙΚΛΑΣ-ΣΑΛΜΙΝΕΝ ΠAΤΡΙΚ -
MARCELO AREVALO -vs
ΦΙΛΙΠΣ ΡΟΟΥΛΑΝΤ -
PARAGUAY -vs
SRI LANKA -
ΛΟΠΕΖ ΒΙΛΑΣΕΝΟΡ ΤΖΕΡAΡΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΝAΝΕΝ ΟΤΟ -
PERU -vs
SWITZERLAND -
JUAN VARILLAS -vs
ΕΧΡAΤ ΣAΝΤΡΟ -
DANIEL ELAHI GALAN -vs
ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -
BOLIVIA -vs
DOMINICAN REPUBLIC -
HUGO DELLIEN -vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ-ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΧΟΣΕ -
COLOMBIA -vs
ARGENTINA -
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ -
LIVE
HALIFAX HURRICANES 69vs
SUDBURY FIVE 70
LIVE
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 42vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 30
LIVE
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 4vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 0
GIMNASIA -vs
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ -
LIVE
ΟΥΝΙΟΝ ΣAΝΤΑ ΦΕ 0vs
ΝΤΟΚ ΣΑΝΤ 1
LIVE
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 39vs
ΚAΠΙΤΟΛ 45
LIVE
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 39vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 50
LIVE
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 34vs
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 45
LIVE
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 0vs
ΚΟΜΠΡΕΣAΛ 0
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ -
LIVE
METS DE GUAYNABO 22vs
SAN GERMAN 13
LIVE
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΙΝΑΣΙΟΝAΛ 0vs
ΣΑΟ ΠAΟΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ 1vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 2
ΑΛΙAΝΣΑ ΛΙΜΑ -vs
ΝΑΣΙΟΝAΛ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΚΣΟΥ 0vs
ΚΑΠAΖ 3
ΤΟΥΡAΝ ΤΟΒΟΥΖ -vs
ΜΟΙΚ ΜΠΑΚΟΥ -
SUMQAYIT B -vs
ΚΕΣΛΑ B` -
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ -vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ -vs
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ -
ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΤ. ΡΕΝΤΜΠΕΡΝΤΣ -
ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ -vs
ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ -
AMERICAN UNIVERSITY -vs
ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ -vs
ΝΕΙΒΙ ΜΙΝΤΣΙΠΜΕΝ -
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ -vs
ΛΙΠΣΚΟΜΠ -
ΚΟΛΓΚΕΙΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ -vs
ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ -
ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ -vs
ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ -
ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ -vs
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ -
ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ -vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ -
ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ -vs
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ -vs
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ -
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ -vs
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ -vs
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ -
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ -
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -vs
ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ -
ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -vs
PORTLAND PILOTS -
ΝΕΒAΝΤΑ ΓΟΥΟΛΒ ΠΑΚ -vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -
ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -vs
ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -
ATENEO VOLEY -vs
ΣΙΟΥΝΤAΝΤ -
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ -vs
ΣΑΝ ΧΟΥAΝ ΒΟΛΛΕΥ -
ΜΟΝΤΕΡΟΣ -vs
ΝΤΡΙΝ ΜΠΟΛΙΒAΡ -
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝ ΧΟΥAΝ -vs
ΤΖΙΓΚAΝΤΕΣ ΝΤΕΛ ΣΟΥΡ -
RIVER PLATE (W) -vs
BOCA JUNIORS (W) -
ΗΠΑ (Γ) -vs
ΑΓΓΛΙΑ (Γ) -
COMERCIAL-MS -vs
COSTA RICA MS -
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ -
ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ -vs
ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ -
MELBOURNE KNIGHTS -vs
ΧAΜΕ ΣΙΤΙ -
PORT MELBOURNE SC -vs
SOUTH MELBOURNE -
GREEN GULLY -vs
ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. -
ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ -vs
ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ -
DANDENONG CITY -vs
ΑΒΟΝΤΕΙΛ ΧAΙΤΣ -
OAKLEIGH CANNONS -vs
ALTONA MAGIC -
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ -vs
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ -
ΠΕΡΣΙΤΑ ΤΑΝΓΚΡAΝΓΚ -vs
ΜΑΚΑΣAΡ -
ΜΠΑΡΙΤΟ ΠΟΥΤΕΡΑ -vs
ΜΠΑΛΙ -
UKM -vs
ΚΕΛΑΝΤΑΝ ΣΤΕΙΤ -
ΚΕΛΑΝΤAΝ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΚAΤΣΙΝΓΚ -
ΤΕΡΕΝΓΚΑΝΟΥ 2 -vs
ΠΕΡΜΠΑΝΤΑΝAΜ ΚΕΜΑΤΖΟΥAΝ ΝΕΓΚΕΡΙ ΠΕΡAΚ -
OLEKSANDRIA U19 -vs
MET. ZAPORIZHYA U19 -
VOLYN LUTSK U19 -vs
DESNA U19 -
VORSKLA U19 -vs
ZORYA LUHANSK U19 -
ΚΑΜΠΕΛΤAΟΥΝ -vs
CROYDON KINGS -
PARA HILLS KNIGHTS -vs
ADELAIDE OLYMPIC -
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ -vs
ΣΟΥΜΠΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
NE METROSTARS -vs
ADELAIDE CITY -
MAGWE -vs
ΣΑΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΙΝΤ -
ΣΟΝΙΚΜΠΟΥΜ -vs
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -
ΑΝΙAΓΚ -vs
ΣΕΟΥΛ ΝAΙΤΣ -
FK ORENBURG U19 -vs
ARSENAL TULA U19 -
DINAMO MOSKVA U19 -vs
TAMBOV U19 -
ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ U19 -vs
ΠΡΙΜΠΡAΜ U19 -
ΑΝΣAΝ ΟΚ -vs
SAMSUNG BLUE FANGS -
ΝΤΕΣΝΑ ΤΣΕΡΝΙΧΙΒ U21 -vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ -
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ U21 -
ΚΟΥAΝΓΚ ΝΑΜ -vs
ΣΧΙ ΜΙΝΧ -
TARINGA ROVERS -vs
ACACIA RIDGE SC -
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (Γ) -vs
ΒΙΕΤΝAΜ (Γ) -
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ (Γ) -vs
ΚΙΝΑ (Γ) -
ΓΚΑΝΤΖΑΣAΡ -vs
ΑΛΑΣΚΕΡΤ -
GECIT SPOR -vs
KOCAELI -
BEYLIKDUZU -vs
CORLU -
ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ -vs
ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΛΙΦAΝ -
TANJONG PAGAR UTD. -vs
ΧΟΜ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΜΠΡΟΥΝΕΙ -vs
ΤΑΜΠΙΝΣ ΡΟΒΕΡΣ -
ΖΟΟ ΚΕΡΙΚΟ -vs
ΣΟΦΑΠAΚΑ -
ΜΑΛΕΖΙΑ ΝΤΡAΓΚΟΝΣ -vs
SINGAPORE SLINGERS -
ΚΙΤΣΕ -vs
ΤAΙ ΠΟ -
ΕΣΤΕΓΚΧΛAΛ ΤΕΧΕΡAΝΗΣ -vs
SAIPA -
BROTHERS UNION -vs
BANGLADESH POLICE -
ΓΟΥAΚΙΣΟ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΒΙΠΕΡΣ -
ΟΥΓΚAΝΤΑ ΡΕΒΕΝΙΟΥ -vs
ΟΥΓΚAΝΤΑ ΠΟΛΙΣ -
ΧAΠΟΕΛ ΚAΤΑΜΟΝ -vs
KFAR KASEM -
ΧAΠΟΕΛ ΑΣΧΕΛΟΝ -vs
NOF HAGALIL -
ΙΡΟΝΙ ΡΑΜAΤ ΧΑΣΑΡΟΝ -vs
ΙΡΟΝΙ ΡΙΣΧΟΝ ΛΕΖΙΟΝ -
ΧAΠΟΕΛ ΠΕΤAΧ ΤΙΚΒΑ -vs
ΜΠΕΙΤAΡ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΡΑΜΛA -
HAPOEL UMM AL FAHM -vs
ΧAΠΟΕΛ ΑΚΚΟ -
SHABAB AL KHALEEL -vs
TARAJI WADI AL-NES -
AHLI AL-KHALIL -vs
AHLI QALQILYAH -
AL-BIREH INSTITUTE -vs
QUWWAT AL FALISTINIA -
ΜΕΛAΚΑ ΣΤΕΙΤ -vs
PDRM -
PETALING JAYA CITY -vs
ΠΑΧAΝΓΚ -
ΓΚΡΑΦΙΚAΡ ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ -vs
ΚΑΜΠΕΛ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ -
ΑΛ ΡΑΕΝΤ -vs
ΑΛ ΦΑΤΕΧ -
ΑΛ ΒΕΝΤΑ -vs
ΝΤΧΑΜΚ -
ΑΛ ΑΧΛΙ (ΣΑ) -vs
ΑΛ ΦΑΙΧΑ -
PFK ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΚ ΜΠΕΚΑΜΠAΝΤ -vs
ΚΟΚAΝΤ 1912 -
NAVBAHOR NAMANGAN -vs
LOKOMOTIV TASHKENT -
ΚΕΗΠ ΟΜΟΓΙΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -vs
AJAX CAPE TOWN -
ΑΛ ΙΤΤΙΧAΝΤ ΚΑΛΜΠΑ -vs
AL JAZIRA -
ΑΛ ΓΟΥAΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤAΜΠΙ -vs
ΑΤΖΜΑΝ -
ΣΧΑΜΠAΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ -vs
ΑΛ ΝΑΣΡ ΝΤΟΥΜΠAΙ -
ΓΚΑΣΟΓΚΙ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΕΣΠΟΙΡ -
ΜΠAΧΛΑ -vs
ΦAΝΓΙΑ -
ΜΙΡΜΠAΤ ΦΚ -vs
ΑΛ-ΟΡΟΥΜΠΑ -
ΑΛ-ΡΟΥΣΤΑΚ -vs
ΜΟΥΣΚAΤ -
ΑΛ-ΑΧΛΙ ΝΤΟΧΑ -vs
ΚΑΤAΡ -
ΑΛ- ΑΡAΜΠΙ ΝΤΟΧΑ -vs
AL KHOR -
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ -vs
ΝΟΒΑ ΝΟΒΟΚΟΥΜΠΙΣΕΦΣΚ -
ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ -vs
ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ U19 -vs
ΝAΠΟΛΙ U19 -
VSK LAW ACADEMY -vs
VNAU VINICA -
NOVATOR KHMELNITSKY -vs
LOKOMOTIV KHARKIV -
ΖΕΛΕΖΙAΡΝΕ ΠΟΝΤΜΠΡΕΖΟΒΑ -vs
ΣΚAΛΙΤΣΑ -
RECREATIVO CAALA -vs
RECREATIVO LIBOLO -
ANADOLU BASKET -vs
MANISA -
ΝΤΡAΒΑ ΠΤΟΥΙ -vs
ΝAΦΤΑ -
SAHAB -vs
AQABA -
AL FAISALY (JOR) -vs
AL RAMTHA -
ΑΛ ΓΙΑΡΜΟΥΚ -vs
ΑΛ-ΣΑΧΕΛ -
ΑΛ ΣΑΛΜΙΓΙΑΧ -vs
AL QADSIA -
ΑΒΕΣ U23 -vs
ΜΠΡAΓΚΑ U23 -
ΕΣΤΟΡΙΛ U23 -vs
ΜΠΕΝΦΙΚΑ U23 -
KARELA UNITED FC -vs
ΑΣAΝΤΕ ΚΟΤΟΚΟ -
LEGON CITIES FC -vs
WAFA -
BILOZGAR (W) -vs
VOLYN LUTSK (W) -
SHVSM (W) -vs
ΚΙΜΙΚ ΓΙΟΥΖΝΙ (Γ) -
REGINA (W) -vs
PROMETEY (W) -
TERNOPIL (W) -vs
ZAPOROZHIJE (W) -
ΠΟΥΕΜΠΛΑ U20 -vs
ΤAΙΓΚΕΡΣ U20 -
ΚΕΡΕΤAΡΟ U20 -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΤΟΛΟΥΚΑ U20 -
ΟΠAΒΑ Β -vs
ΣΟΚΟΛ ΠΡAΖΚΙ -
ΣΟΚΟΛ ΠΙΣΕΚ -vs
OLOMOUC -
ΜΠΡΝΟ -vs
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΠΛΖΕΝ -
ΣΛAΒΙΑ ΠΡAΓΑΣ (Γ) -vs
ΣΟΚΟΛ ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ (Γ) -
ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒAΡΝΑ -vs
ΤΣAΡΣΚΟ -
MKS IKAR LEGNICA -vs
MUKS ZIEMIA MILICKA -
MENEMEN -vs
ΑΛΤAΙ -
ΑΝΤAΝΑΣΠΟΡ Α.Σ. -vs
ΜΠΑΛΙΚΕΣΙΡΣΠΟΡ -
OK PARTIZAN (W) -vs
OK ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ (Γ) -
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ (Γ) -vs
ΚΛΕΚ ΖΡΕΝΖΑΜΙΝ (Γ) -
ARIS LIMASSOL -vs
ERMIS ARADIPPOU -
ΙΝΕΓΚΟΛ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕΣΠΟΡ -vs
ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕ ΠΛΕΒΝΕ -
CHERNO MORE VARNA -vs
ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ U21 -
ΜAΡΕΚ ΓΙΟΥΝΙΟΝ-ΙΒΚΟΝΙ ΝΤΟΥΠΡΙΤΣΑ -vs
PIRIN RAZLOG -
ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖAΡΝΤΖΙΚ -vs
ΝΕΦΤΟΧΙΜΙΚ -
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΝΤΟΥΝAΒ ΡΟΥΣ -
ΜΟΝΤAΝΑ -vs
ARDA -
ΜΠΡAΝΙΚ ΜAΡΙΜΠΟΡ (Γ) -vs
ΚAΛΣΙΤ ΚΑΜΝΙΚ (Γ) -
ΑΠΟΕΛ -vs
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ -
ΧΟΥΡΙΚAΝΙ-ΛΟΙΜΑ -vs
ΒΑΛΕΠΑ -
ΣΚΡΑ ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -vs
ΤΣAΡΝΙ ΡAΝΤΟΜ -
ΒAΡΤΑ ΖΑΒΙΕΡΤΣΙΕ -vs
ΡΕΣΟΒΙΑ ΡΕΖΟΦ -
ΓΚΟΡΙΤΣΑ -vs
ΖAΝΤΑΡ -
KK HERMES ANALITICA -vs
ΚΚ ΣΠΛΙΤ -
ΣΕΡΒΙΑ (Γ) -vs
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Γ) -
ΚΟΣΟΒΟ(Γ) -vs
ΡΩΣΙΑ (Γ) -
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ -vs
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -
ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ -vs
ΜΛAΝΤΟΣΤ ΑΝΤΜΙΡAΛ -
KOLUBARA LAZAREVAC -vs
ΖΛAΤΙΜΠΟΡ ΚΑΓΙΕΤΙΝΑ -
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ -vs
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ -
ΚΟΥΚΑΡΙΚΙ -vs
ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ -vs
ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ -
ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
1900 ΓΚΙΕΣΕΝ -
FRANCE AVENIR 2024 -vs
MARTIGUES VOLLEY -
CAMBRAI VOLLEY -vs
PLESSIS VOLLEY BALL -
AMSL FREJUS -vs
GRAND NANCY VOLLEY -
ΜAΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΕΡ.) -vs
ΚΑΡΑΜΠAΚΧ ΒΙΕΝ. -
ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 -vs
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β` -
ΤΡΑΙΣΚΙΡΤΣΕΝ -vs
ΜAΝΣΝΤΟΡΦ -
ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ -vs
ΑSΚ ΕΜΠΡΕΙΧΣΝΤΟΡΦ -
ΒAΚΕΡ ΝΟΡΝΤΧAΟΥΖΕΝ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΙΙ -
ΡΙΜΠΝΙΤΣΑ ΓΚΡΑΝΤΕΒΙΝΑΡ -vs
ΤΖΕΝΤΙΝΣΤΒΟ ΣΤAΡΑ ΠΑΖΟΒΑ -
UNION VOCKLAMARKT -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΒΕΛΣ -
ΒAΙΤΣ -vs
ΣΕΝΤ ΑΝΝΑ ΑΙΓΚΕΝ -
FLORIANA -vs
SIRENS -
ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ -
ΑΡΜΙΝΙΑ ΛΟΥΝΤΒΙΣΧΑΦΕΝ -vs
KAISERSLAUTERN II -
ΒΕΡΛ -vs
FORTUNA KOLN -
ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ -vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -
ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ -vs
ΤΟΡΟΥΝ -
ΜAΡΙΤΖΜΠΟΥΡΓΚ Γ. -vs
ΠΟΛΟΚΒAΝΕ ΣΙΤΙ -
ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥAΝ -