ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠΑΟΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΑΡΗΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΚΙΜΚΙ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΙΛAΝΟ -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 113vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 125vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 123
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 107vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 130
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 88vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 127
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 105vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 109vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 111vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΜΠΡΕΣΙΑ -vs
ΒΕΝΕΤΣΙΑ -
ΝΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
FILOU OOSTENDE -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΖΕΝΙΤ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΧΙΠΟ ΤΙΡΟΛ ΟΥΝΤΕΡΧAΚΙΝΓΚ -
LIVE
ΚΑΡ ΣΙΜΟΝ 1vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ 1
LIVE
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ 0vs
DALILA SPITERI 1
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ΚAΝΤΧΕ ΑΡΖΟΥΝ 0vs
ΦAΡΙΑ, ΛΟΥΙΣ 1
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HERAZO/LIZARAZO 1vs
GALFI/STRAKHOVA 1
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ROBILLARD-MILLETTE 1vs
ΓΚΑΓΚΙΝΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 0
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OZ/SEZER 0vs
KAN/MOLINARO 1
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ΜΠΟΥΡΕΛ ΚΛAΡΑ 0vs
JIL BELEN TEICHMANN 1
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ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ 1vs
LARA VAN DER MERWE 0
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LO/MORITANI 0vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 1
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FOUAD/FOUAD 0vs
NOVAC/VIG 0
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ALEC BECKLEY 0vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ 1
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FALLERT/MORENO 0vs
BARROSO/COPPINI 1
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ΠΟΛ ΓΙΑΚΟΥΜΠ 0vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ 0
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FANSELOW/MERTENS 0vs
ROGLAN/WINTER LOPEZ 0
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ΖΑΝΓΚ ΣΟΥAΙ 0vs
ΜΠΧΟΣAΛΕ ΡΟΥΤΟΥΖΑ 0
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JASMIJN GIMBRERE 0vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ 0
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ΓΙΑΝΓΚ ΓΙΑ ΓΙ 0vs
PRISKA M. NUGROHO 0
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JANG SU JEONG 0vs
ΑΜΑΝΜΟΥΡAΝΤΟΒΑ ΑΚΓΚΟΥΛ 0
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CORNUT/SCHMITZ 1vs
HODKIN/SCHINAS 0
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BEJENARU/SCHWARTZMAN 0
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KRASNOVA/SELEKHMETEV 0vs
KALAITZIS/PYSSON 0
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ΤΟΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 0vs
ΦΡΕΤΣ ΜΑΓΚΝΤΑΛΕΝΑ 0
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MANJI/STEVENSON 0vs
OKAMURA/WATANABE 0
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CHLPAC/MARTINICH 0vs
FULOP/KALLISTROU 0
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AHREN MOONGA/NG 0vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. 0
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BERGEN/DUCA 0vs
MATOULA/SPIRIDIS 0
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SAKELLARIDIS/SAKELL. 0vs
APOSTOL/GRIGORIU 0
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LORENZO ROTTOLI 0vs
ΜAΙΓΚΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ 0
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ΝΟΕΛ ΜΑΛΑΟΥΡΙΕ 0vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ 0
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BOMBARA/MARINO 0vs
DEMEROUTIS/EHRENSCH. 0
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HE/HUA 0vs
EVERY/PISANE 0
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HELLER/TOREBKO 0vs
BATTAGLINO/MICELI 0
ΤΕΛΙΚΟ
DUAN/HIBINO 0vs
DOI/SIEGEMUND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΒΕΡΕΦ ΜΙΣΑ 2vs
JUAN CRUZ ARAGONE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΛΤ ΜΠΡAΝΤΟΝ 0vs
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΝΓΚ ΚΕΒΙΝ 2vs
ΟΛΙΒΕΙΡΑ ΓΚΟΝΣAΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BLINKOVA/MCHALE 2vs
BARTHEL/WEBLEY-SMITH 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2vs
ΛΟΕΜΠ ΤΖΕΙΜΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ 2vs
ΝΤΟΛΕΧΙΝΤΕ ΚΑΡΟΛAΙΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΜΟΝΣ ΟΛΙΒΙΑ 1vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
VENUS WILLIAMS 1vs
KAROLINA SCHMIEDLOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
PARK SOHYUN 2vs
ΜΑΤΑΡΟΥΓΚΑ ΡΑΜΟΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥAΡΝΤ ΤΖΕΙΜΣ 2vs
ΜΠΛΑΝΚΑΝΟ ΤΖΕΦΡΕΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΤΟ ΣΑΚΟΥΡΑ 0vs
MISAKI MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ 2vs
ΚΑΒAΤΣΙ, ΚΑΖΟΥΜΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΤΙΣΟΝ, ΑΡΟΝ 1vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΣΕ 1vs
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ 2vs
ΣΟΥΚΤΟΝ-ΕΝΓΚ, ΧΑΝΧAΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ 2vs
ΓΚΡΙΝ ΚAΜΕΡΟΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΤΖΙΜΑ ΝΑΟΚΙ 1vs
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛAΝΙ ΤΖΕΙΚ 1vs
MATTHEW ROMIOS 2
ΤΕΛΙΚΟ
CHIARA DI TOMMASO 0vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
BRANKOVIC/FOWLER 0vs
BOZOVIC/POPOVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
RODIONOVA/ROUTLIFFE 2vs
GARLAND/KUNG 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΑΒAΡΡΟ ΕΜΜΑ 1vs
SLOANE STEPHENS 2
ΤΕΛΙΚΟ
BARAD/MATARUGA 0vs
POULOS/SYMONS 2
ΤΕΛΙΚΟ
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BARRY/TOMIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
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BAINS/BEREZOV 2
ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
BARCLAY/MEAGHER 0vs
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
KAWACHI/TAKEUCHI 2vs
SOOKTON-EN/SUMIZAWA 0
ΤΕΛΙΚΟ
OZEKI/UEDA 2vs
UREKE/ZAKARLYUK 0
ΤΕΛΙΚΟ
PARNABY/SMITH 0vs
MIHALIKOVA/MYERS 2
ΤΕΛΙΚΟ
DI TOMMASO/MARSHALL 0vs
HOSOGI/MATSUDA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΙΝΑ ΧΑΓΙAΣΙ 1vs
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
DELANEY/MAHER 0vs
PURCELL/PUTTERGILL 2
ΤΕΛΙΚΟ
KLEIN/PUODZIUNAS 2vs
COURT/SWEENY 0
ΤΕΛΙΚΟ
NOGUCHI/TAJIMA 2vs
CRNOKRAK/GREEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜAΕ ΑΚΙΚΟ 1vs
YURIKO MIYAZAKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
HSU/ROMIOS 2vs
ADDISON/DELANEY 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ 2vs
MUSTAFA CAN GUNES 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ 2vs
ΜΙΤΣΕΛΙ ΜAΡΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
LEE SO-RA 0vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
OKSANA SELEKHMETEVA 2vs
ADESUWA OSABUOHIEN 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΜΠAΖ ΑΒAΝΤ ΖΑΣΚΟΥΕΛΙΝ 1vs
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
RISA USHIJIMA 0vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΤΡAΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ 0vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
GOKBERK SARITAS 0vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΑΜΟΚΟ ΝΑΙΜA 1vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ 2vs
ΑΝΤΙΛ ΚΑΛΙΑΝΠΟΥΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA 2vs
ANDRES HAEFELE 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΜAΝ ΣΙΝΑ 0vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
HUA RUNHAO 0vs
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΠΙΣAΝΕ ΤΟΜ 0
ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ 2vs
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΚAΡΕΒΙΣ ΣAΡΑ 1vs
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ΤΕΛΙΚΟ
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CHRISTOFFER SOLBERG 0
ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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HAYASHI/MORISAKI 2
ΤΕΛΙΚΟ
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KAJITANI/SATO 2
ΤΕΛΙΚΟ
J. V. D. SCHULENBURG 2vs
ΚΟΡΟΛΕΦ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ 2vs
CHRISJAN VAN WYK 0
ΤΕΛΙΚΟ
VERA LAPKO 0vs
CAMILA GIORGI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΝΕΣ ΜΑΒΕΡΙΚ 0vs
ΚΑΖΟ ΑΡΤΟΥΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
JIRI LEHECKA 0vs
DUSTY BOYER 2
ΤΕΛΙΚΟ
TERENCE ATMANE 2vs
ΖΟΝΚΟΥΡ ΡΟΝΑΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΓΚΝΤAΝ ΑΝΑ 1vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAIJSA HENNEMANN 0vs
MARTINA BIAGIANTI 2
ΤΕΛΙΚΟ
TIAGO TORRES 0vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ 2vs
STAMATIOS KAPIRIS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ 2vs
NICOLO TURCHETTI 0
ΤΕΛΙΚΟ
HIRATA/NAGATA 0vs
AYUKAWA/SEMA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΣΟΝ ΤΖΟΡΝΤΑΝ 0vs
FILIP CRISTIAN JIANU 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 2vs
LUKAS KRAINER 0
ΤΕΛΙΚΟ
ILNYTSKY/SASNOUSKI 0vs
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ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ 2vs
MAYYA GORBUNOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
MANAFOV/PICHLER 2vs
MOHD/SYED NAGUIB 0
ΤΕΛΙΚΟ
J. BOUZAS MANEIRO 2vs
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ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ 2vs
ΜΠΟΜΠΡΟΦ ΜΠΟΓΚΝΤAΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
BOONE/OSABUOHIEN 2vs
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ΤΕΛΙΚΟ
NABIL/RAMY 0vs
LEE/ROMEO 2
ΤΕΛΙΚΟ
JANI/SHERIF 2vs
ANIL/VANGELOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ 2vs
ΓΙAΝΤΡΙΤΣ ΤΕΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
LAMENS/SIMION 0vs
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ΤΕΛΙΚΟ
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REBEKA MASAROVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΤΕΛΙΚΟ
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ΦΡΟΝΤ ΣΙΜΟΝ -vs
ΝΤΙΑΡA ΓΚΙΜΠΡΙΛ -
WONG HONG YI CODY -vs
IZABELA G. NOVAC -
ARENDS/BECKLEY -vs
PRECHTEL/WOODMAN -
ΟΡΛΟΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ -
ΕΜΝΤΛΟΥΛΒΑ ΓΟΥΑΡΟΝΑ -vs
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ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -vs
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CEPEL/VEREMEYCHUK -
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DIARRA/NOUZA -
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WANG XINYU -
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GLEASON/LOEB -
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COSSU/MANNARINO -
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ΧAΜΠΕΡΤ ΟΥΓΚΟ -vs
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -
MACKENZIE MCDONALD -vs
ΝΤAΝΙΕΛ ΤAΡΟ -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΧΑΝΒΙΕΡ ΜΑΞΙΜ -
ΜΕΝΤΕΖ ΣΕΟΝΕ -vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ -
TOMAS ETCHEVERRY -vs
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ΣΕ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -vs
ROBIN MONTGOMERY -
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ALLURA ZAMARRIPA -
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LEYLAH FERNANDEZ -
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ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ D U21 1vs
ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤAΒΑ U21 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ 6vs
ΕΛΒΙΒ U21 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ U21 2vs
DNIPRO-1 U21 0
LIVE
ΜΑΡΙΤΙΜΟ U23 1vs
ΒΙΤΟΡΙΑ ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ U23 2
ΚΟΒΑ ΝΤΑ ΠΙΕΝΤAΤΕ U23 -vs
ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ U23 -
ΒΙΤΟΡΙΑ ΝΤΕ ΓΚΙΜΑΡAΕΣ U23 -vs
ΛΕΙΣΟΕΣ U23 -
ΦΕΙΡΕΝΣΕ U23 -vs
ΑΚΑΝΤΕΜΙΚΑ ΚΟΙΜΠΡΑ -
ΡΙΟ ΑΒΕ U23 -vs
ΑΒΕΣ U23 -
ΕΣΤΟΡΙΛ U23 -vs
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. U23 -
LIVE
INDIAN ARROWS 0vs
ΜΙΝΕΡΒΑ 1
ΓΚΟΚΟΥΛAΜ ΚΕΡAΛΑ -vs
ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚAΛ ΚΛΑΜΠ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΤΡΟΝAΤΟ ΠΑΡΑΝA 3vs
ΤΑΓΙΕΡΕΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΑΚAΝ ΜΠΟΥΚΕΟ 1vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΛ ΝΤΕ ΑΜΕΡΙΚΑ 2vs
ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 90vs
ΟΥΝΙΦAΚΙΣΑ 80
ΤΕΛΙΚΟ
SAO JOSE 81vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 87
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΥΜΠΑΡAΟ 0vs
ΑΒAΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ (Γ) 0vs
ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ (Γ) 3
SP FC / BARUERI (W) -vs
ΠΙΝΕΙΡΟΣ (Γ) -
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΜΟΡΑ 3vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤAΝΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΡΑΣΟΛ 1vs
ΟΕΣΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 84vs
GIMNASIA 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 96vs
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72vs
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
OLIMPICO 100vs
ATENAS 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΑΣ ΑΝΙΜΑΣ 87vs
ΑΜΠΑ ΑΝΤΣΟΥΝΤ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΧΟΣΕ 1vs
YPIRANGA-RS 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΛΜΕΣ 1vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΡΑΦΑΕΛΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ 0vs
ΚΛΑΜΠ ΑΛΜAΓΚΡΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ 2vs
REAL SANTANDER 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ 2vs
ΟΡΣΟΜΑΡΣΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΙΓΚΟΥΑ 81vs
ΚAΠΙΤΟΛ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ 109vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ 65
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ 84vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ 91
ΤΕΛΙΚΟ
CSP 2vs
TREZE-PB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΥΡΙΚΟ ΓΙΟΝΙΝΤΟ 1vs
ΧΟΥΑΤΣΙΠAΤΟ 0
ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ -vs
ΑΟΥΝΤAΞ ΙΤΑΛΙAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
BRUJOS DE GUAYAMA 87vs
PIRATAS QUEBRADILLAS 89
ΤΕΛΙΚΟ
CAPITAL CITY GO-GO 102vs
DELAWARE BLUE COATS 105
ΤΕΛΙΚΟ
SALT LAKE CITY STARS 134vs
SOUTH BAY LAKERS 128
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΙΟΥΚ ΜΠΛΟΥ ΝΤΕΒΙΛΣ 88vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛΑΙΝΑ ΓΟΥΛΦΠΑΚ 69
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 71vs
ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 73vs
ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 79
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 65vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 76
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 62vs
ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 73vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 62
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 76vs
ΑΡΚAΝΣΑΣ-ΠΙΝΕ ΜΠΛΟΥΦ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΛAΙΟΝΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 78vs
ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 73
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 81vs
ΜΙΣΙΣΙΠΙ ΒAΛΕΙ ΝΤΕΒΙΛΣ 61
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΙΛΟΡ ΜΠΕΑΡΣ 71vs
ΤΕΞΑΣ ΤΕΚ ΡΕΝΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 68
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 70vs
ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 78
ΤΕΛΙΚΟ
TOLUCA (W) 0vs
PACHUCA (W) 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEON (W) 3vs
SAN LUIS (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
TIGRES (W) 3vs
MONARCAS MORELIA (W) 1
ΤΕΛΙΚΟ
CLUB TIJUANA (W) 3vs
CLUB AMERICA (W) 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΚΟΥΕΝΣΑ 1vs
ΟΥΝ. ΚΑΤΟΛΙΚΑ (ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ) 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΓΙΑΛ ΠAΡΙ ΣΙΟΝ 0vs
REAL SANTA CRUZ 2
ΤΕΛΙΚΟ
CAVALIER 0vs
ARNETT GARDENS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΟΡΤ ΧΟΥΑΝΚAΓΙΟ 3vs
ΡΕAΛ ΓΚΑΡΣΙΛAΣΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MUKTIJODDHA SKC 0vs
SAIF SC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ U19 1vs
ΦAΣΤΑΦ ΖΛΙΝ U19 0
ΑΛAΜΠ ΠΙΛΙΠΙΝΑΣ -vs
EASTERN LONG LIONS -
KGC (Γ) -vs
ΧΕΟΝΓΚΟΥΚ ΠΙΝΚ ΣΠAΙΝΤΕΡΣ (Γ) -
ΤΣΑΝΓΚΟΥΟΝ ΣΕΙΚΕΡΣ -vs
ΑΝΙAΓΚ -
ΣΕΟΥΛ ΓΟΥAΙΜΠΙ -vs
ΑΝΣAΝ ΟΚ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ U19 -vs
ΛΥΩΝ U19 -
ΙΝΤΕΡ U19 -vs
STADE RENNES U19 -
ΑΓΙΑΞ U19 -vs
ΑΤΛ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ U19 -
ΜΠΕΝΦΙΚΑ U19 -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U19 -
ΑΛΣΧΟΥΛΑ -vs
ΑΛ ΑΝΣAΡ ΜΕΝΤΙΝΑ -
ΑΛ ΤΑΙ -vs
ΑΛ ΤΟΥΚΜΠAΧ -
ΟΧΟΥΝΤ ΜΕΝΤΙΝΑ -vs
ΑΛ ΜΠΑΤΕΝ -
ΑΛ ΖΙΛ -vs
ΑΛ ΝΟΖΟΥΜ -
ΤΖΕΝΤΑ ΚΛΑΜΠ -vs
ΧΟΤAΙΝ -
ΤΖΟΧΟΡ ΝΤΑΡΟΥΛ ΤΑΚΖΙΜ -vs
ΣΟΥΓΟΝ -
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΛ ΣΑΝΤ -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ -vs
ΤΣΣΚΑ 1948 -
ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ -
ΕΣΠΟΙΡ -vs
ΓΚΙΚΟΥΜΠΙ -
KIYOVU SPORTS -vs
ΓΚΑΣΟΓΚΙ ΓΙΟΥΝ. -
ΚΙΓΚAΛΙ -vs
ΜΟΥΧAΝΓΚΑ -
ΜΟΥΚΟΥΡΑ -vs
ΧΙΡΟΖ -
ASM ΟΡAΝ -vs
ΣΧΛΕΦ -
ES GUELMA -vs
ΠΑΡΑΝΤΟΥ -
ΚΑΜΠAΛΑ ΣΙΤΙ ΚAΟΥΝΣΙΛ -vs
ΠΡΟΛAΙΝ -
BUSOGA UNITED -vs
ΚΕΙΤΟΥΜ -
ΣAΝΤΝΕΣ -vs
ΧΟΝΚΑ -
CHERNO. II ODESSA -vs
TURA TATARBUNARI -
KLAGENFURT AMATEURE -vs
ΣΕΝΤ ΓΙAΚΟΜΠ ΡΟΣΕΝΤΑΛ -
FEHRING -vs
SV DEUTSCH GORITZ -
SK WERNDORF -vs
TOBELBAD -
SV PACHERN -vs
FELDKIRCHEN -
SV STRASS -vs
SIEBING -
ΠΙΝΖAΟΥ ΣAΛΦΕΛΝΤΕΝ -vs
ΜΠΙΣΧΟΦΣΟΦΕΝ -
ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ -vs
ΡΟΖΕΝΓΚΑΡΝΤ -
ΓΚΟΖΕΝΧΑΙΜ -vs
FC BASARA MAINZ -
AL GHARAFA -vs
AL SHAMAL -
AL ARABI -vs
AL WAKRAH -
ΟΥΦΙΜΕΤΣ ΟΥΦΑ -vs
ΣΠΑΡΤAΚ ΠΡΙΜΟΡΙ ΒΛΑΝΤΙΒΟΣΤΟΚ -
ΣAΜΑΡΑ -vs
ΒΟΣΤΟΚ-65 -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) -vs
ΚΑΙΣΕΡΙ ΜΠAΣΚ. (Γ) -
ELAZIG (W) -vs
ΚΑΝΚAΓΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕΣΙ (Γ) -
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19 (Γ) -vs
ΤΣΕΧΙΑ U19 (Γ) -
VICTORIA GRODNO (W) -vs
VICTORIA BREST (W) -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ) -vs
ΛΙΝΑΜΑΡ ΜΠΕΚΕΣΑΜΠAΙ (Γ) -
ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖAΓΚΡΕΠ -vs
ΣΛAΒΕΝ ΜΠΕΛΟΥΠΟ -
ΡΙΕΚΑ -vs
ΙΝΤΕΡ ΖAΠΡΕΖΙΤΣ -
ΡΑΠΙΝΤΕ ΟΥΕΜ ΖΕΜ -vs
ΦΑΡ ΡΑΜΠAΤ -
ΦΟΥΣ ΦΑΤΧ Γ. ΣΠ. ΡΑΜΠAΤ -vs
ΟΛ. ΝΤΕ ΚΧΟΥΡΙΓΚΜΠΑ -
IBAR ROZAJE -vs
VLLAZNIA -
ΓΙΑΝΓΚ ΑΦΡΙΚΑΝΣ -vs
MBAO FC -
ΤΙΙΚΕΡΙΤ -vs
ETTA -
ΚΕΜΙΚ ΠΟΛΙΣ (Γ) -vs
ΜΛAΝΤΟΣΤ ΖAΓΚΡΕΜΠ (Γ) -
SSC SCHWERIN (W) -vs
ASTERIX AVO (W) -
MACCABI RA'ANANA -vs
ΧAΠΟΕΛ ΑΦΟΥΛΑ -
ΜΠΝΕΙ ΧΕΡΖΛΙΓΙΑ -vs
ΕΛΙΖΟΥΡ ΑΣΚΕΛΟΝ -
ΜΑΚAΜΠΙ ΧΟΝΤ ΧΑΣΑΡΟΝ -vs
ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΓΙΑΒΝ -
ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΖAΜΠΡΖΕ -
AISTES-LSMU (W) -vs
NEPTUNAS (W) -
CSM ΟΡΑΝΤΕΑ -vs
ΑΤΛΑΣΙΜΠ ΣΙΜΠΙΟΥ -
ΒΕΦ ΡΙΓΑ -vs
BK OΓΚΡΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γ) -vs
ΖΕΛΕΖΝΙΚΑΡ ΛΑΙΚΟΒΑΤΣ (Γ) -
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ -vs
ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ -
ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ -
ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ -vs
ΑΑΡΧΟΥΣ -
ΟΥΛΜ 1846 -vs
ΣΤΙΝΜΠΑΧ 1921 -
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΠΡΙΜΟΡΣΚΑ -vs
ΕΛΙΟΣ ΝΤΟΜΖAΛΕ -
ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ -vs
ΜΕΖΟΚΟΒΕΣΝΤ ΖΟΡΙ -
ΚΛΙΝΤΣΕΝΙ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ -
BAERUM BASKET -vs
ΣΕΝΤΡΟΥΜ ΤAΙΓΚΕΡΣ ΟΣΛΟ -
ΤΟΡΟΥΝ -vs
ΣΤΕΤΣΙΝ -
ΡΟΟΥΤ ΡAΜΠΕΝ ΒΙΛΣΜΠΙΜΠΟΥΡΓΚ (Γ) -vs
ΠΟΤΣΝΤΑΜ (Γ) -
ΧAΠΟΕΛ ΧAΙΦΑ -vs
ΜΠΝΕΙ ΓΕΧΟΥΝΤΑ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
FAST FLAMINGOS (W) -vs
ΑΠΟΛΛΟ 8 (Γ) -
ΦΑΜΙΛΙΑ ΣΚΙΟ (Γ) -vs
ΣΙΝΙΟΛΙ ΜΠΡΟΝΙ (Γ) -
ΜΠAΣΚΕΤ ΚΟΣΤΑ (Γ) -vs
ΡΑΓΚΟΥΣΑ (Γ) -
ΜΕΤΡΟΠΟΛ ΜΠAΣΚΕΤ -vs
ΚΟΥΙΜΠΕΡ -
ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -vs
ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ (Γ) -
ΧAΡΤΛΕΙ ΒΙΝΤΝΕΙ -vs
ΦAΡΝΜΠΟΡΟ -
ΠΟΥΛ ΤAΟΥΝ -vs
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ ΠΟΛΙΣ -
ΜΠΙΓΚΛΣΓΟΥΕΙΝΤ ΤAΟΥΝ -vs
`ΑΛΒΕΤΣΕΡΤΣ -
ΡΟΙΣΤΟΝ ΤAΟΥΝ -vs
ΡAΣΝΤΕΝ & ΝΤAΙΜΟΝΤΣ -
ΜΠΙΚΟΝΣΦΙΛΝΤ ΣΙΚΟΜΠ -vs
ΤΙΒΕΡΤΟΝ -
ΚΙΝΓΚΣ ΛAΝΓΚΛΙ -vs
ΛΟΒΕΣΤΟΦΤ -
ΣΕΝ ΙΒΣ ΤAΟΥΝ -vs
ΛΙΣΤΟΝ -
ΓΟΥΕΣΤΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜAΡΕ -vs
ΜΠΛAΚΦΙΛΝΤ & ΛAΝΓΚΛΙ -
ΜΠAΝΜΠΟΥΡΙ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΝΙΝΤΧΑΜ ΜAΡΚΕΤ -
CWMAMMAN UNITED -vs
ΤΑΦΣ ΓΟΥΕΛ -
ΙΠΣΟΥΙΤΣ -vs
ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ -
ΝΤΑΝΤΙ -vs
ΑΛΟΑ ΑΘΛΕΤΙΚ -
ΙΝΒΕΡΝΕΣ -vs
ΜΟΡΤΟΝ -
ΕΙΡ -vs
ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΠAΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ -vs
ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣAΟΥΘ -
ΦΙΛΝΤΕ -vs
ΝΟΤΣ ΚAΟΥΝΤΙ -
ΣΟΛΙΧΑΛ ΜΟΥΡΣ -vs
ΧAΡΤΛΠΟΥΛ -
ΜΠΑΡΝΕΤ -vs
ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ -
ΧAΛΙΦΑΞ -vs
ΣAΤΟΝ ΓΙΟΥΝ. -
ΤΣΟΡΛΙ -vs
ΙΣΤΛΙΧ -
ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ -vs
ΧAΡΟΓΚΕΙΤ ΤAΟΥΝ -
ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ -vs
ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ -
ΛΕΜΙΝΓΚΤΟΝ