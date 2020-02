Αστέρας Τρίπολης: Πολυτιμότερος του μήνα ο Ντέλετιτς!

Η επίσημη ανακοίνωση:

Ο Milos Deletic, που είχε δύο φορές μέσα στον μήνα ψηφιστεί ως BADOUNAS MVP Of The Week, στους αγώνες του ΑΣΤΕΡΑ με τον Παναιτωλικό στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" και με τον Βόλο Ν.Π.Σ. εκτός έδρας, αναδείχθηκε BADOUNAS MVP Of The Month για τον μήνα Φεβρουάριο.

Ο ποδοσφαιριστής του ΑΣΤΕΡΑ που στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 θα έχει ψηφιστεί τις περισσότερες φορές ως ο BADOUNAS MVP του μήνα, θα αναδειχθεί ο DIAMOND BADOUNAS MVP και θα παραλάβει από την εταιρία Badounas Jewelry ένα διαμάντι 0.50 καρατίων, που θα συμβολίζει τη συμπλήρωση των 50 χρόνων της επιχείρησης.