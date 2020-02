Το ποστάρισμα των Πειραιωτών:

Δεν τα παρατάμε ποτέ, συνεχίζουμε να μαχόμαστε για όλους μας τους στόχους!

Δεν τα παρατάμε ποτέ, συνεχίζουμε να μαχόμαστε για όλους μας τους στόχους! / We never give up, we keep on fighting for all our goals! Olympiacos FightingSpirit Fighting Family Football WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/9WVgojBBtm

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 21, 2020