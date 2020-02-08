Το μήνυμα του Super 3 για την τραγωδία της Θύρας 7 (pic)

«Αθάνατα τα οπαδικά τραγούδια των ουρανών», αναφέρει στο μήνυμά του ο Super 3 στα social media.
Αναλυτικά η δημοσίευση:
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 96vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΜΚΙ 78vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 77vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 59vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 66
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 84vs
ΜΙΛAΝΟ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 4vs
ΚΕΡΚΥΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 5vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΟΜΑ 2vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΖΕ 0vs
ΛΙΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΑΒΕΣ 2vs
ΕΙΜΠAΡ 1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΞAΝΘΗ -
ΛΑΜΙΑ -vs
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -
LIVE
ΕΒΕΡΤΟΝ 1vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
LIVE
ΛΕΒAΝΤΕ 2vs
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0
ΧΕΤAΦΕ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
ΒΕΡΟΝΑ -vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -
ΣAΛΚΕ -vs
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 119vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 119vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 118
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 112vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 107
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 106vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 108vs
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 127vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 91
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 105vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 117vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 114
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΤΟΥΛΟΥΖ -
ΝΤΙΖΟΝ -vs
ΝΑΝΤ -
ΡΕΝ -vs
ΜΠΡΕΣΤ -
ΜΕΤΣ -vs
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -
ΑΜΙAΝ -vs
ΜΟΝΑΚΟ -
ΝΙΣ -vs
ΝΙΜ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -vs
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ -
LIVE
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ 0vs
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ 0
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -
ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ -vs
ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΑΝΔΟΡΑ -
ΜΑΝΡΕΣΑ -vs
ΣΑΡΑΓΟΣΑ -
ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΟΥΝΙΚAΧΑ ΜAΛΑΓΑ -
ΦΟΡΤΙΤΟΥΝΤΟ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΡΟΜΑ -
LIVE
ΜΠΑΝΤΙΡΜΑ 40vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) 21
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ 77vs
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ 86
ΤΟΥΡΚ ΤΕΛΕΚΟΜ -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -vs
ΟΡΜΑΝΣΠΟΡ -
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΠΑΟΚ -
LIVE
SABURTALO II 0vs
ΓΚAΓΚΡΑ 0
LIVE
LOZOVATKA 0vs
DRUZHBA KRIVIY RIH 4
LIVE
ΠΕΞΙ 2vs
ΤΣΙΜΠAΛΙΑ 1
LIVE
FK OHRID 0vs
KORAB DEBAR 1
LIVE
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ 0vs
ΜΟΤΟΕ ΛΟΥΜΠΛΙΝ 0
LIVE
SERPUKHOV 0vs
PERESVET DOMODEDOVO 0
LIVE
FK INDJIJA 2vs
ZVIJEZDA 09 0
LIVE
KARNOBAT OFK 0vs
FK YAMBOL 1
LIVE
FK JEDINSTVO UB 0vs
FK MACVA 0
LIVE
ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ 2vs
ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ 0
LIVE
ΝΤΑΛΟΥΜ 2vs
ΝΑΕΣΜΠΙ 0
LIVE
ΖΙΤΟΜΙΡ 0vs
ΒΟΛΙΝ ΛΟΥΤΣΚ 1
LIVE
FK LESTANE 1vs
FK VELIKA MOSTANICA 1
LIVE
ΡΑΖΕΜΠΕΡΟΚ ΙΙ 3vs
TRINEC B 0
LIVE
ΖΙΧΛAΒΑ 2vs
ΣΚAΛΙΤΣΑ 1
LIVE
ΓΚΟΜΕΛ 0vs
ΣΛAΒΙΑ ΜΟΖΙΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΤΣAΧ 3vs
SEVAN 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΚΟΒΙΤΣΕ 4vs
ΖΙΛΙΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
USV RB HOF 1vs
SV TIESCHEN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜAΡΑ 2vs
ΝΕΦΤΕΧΙΜΙΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SV KLOECH 6vs
SU REBENLAND 0
ΤΕΛΙΚΟ
USV HITZENDORF 2vs
FC LIGIST 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΟΥΜΕΝ 1vs
BIOLOG NOVOKUBANSK 2
ΤΕΛΙΚΟ
ASU POLI TIMISOARA 2vs
DUMBRAVITA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ 0vs
GKS KATOWICE 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΣΚΟΦ 1vs
KOZLOVICE 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ 1vs
ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 0vs
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΣ ΜΠΛAΝΣΚΟ 5vs
ZBROJOVKA BRNO B 3
ΤΕΛΙΚΟ
PROGRESUL SPARTAC 1vs
UNIREA SLOBOZIA 1
ΤΕΛΙΚΟ
BS POLONIA BYTOM 0vs
GOCZALKOWICE ZDROJ 1
ΤΕΛΙΚΟ
FK SECERANAC SA ADE 1vs
FK RUSANJ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΙΜΠΙΑ ΕΛΜΠΛAΚ 1vs
SOKOL OSTRODA 0
ΤΕΛΙΚΟ
POGON II SZCZECIN 1vs
ΝΕΟΥΣΤΡΕΛΙΤΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΙΙ 0vs
URSUS WARSZAWA 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΤΣΕ 1vs
ΣΒΙΤ ΝΟΒΙ ΝΤΙΟΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΣΖΟ ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΕ 1vs
RKS RADOMSKO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ 1vs
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠAΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ 3vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 0vs
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΛΕΙΣΝΤΟΡΦ 1919 2vs
ΒΟΙΤΣΜΠΕΡΓΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MACVA SABAC 1vs
LOZNICA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΑΝAΚΑ ΣΛAΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ 3vs
ΣΛΟΒAΚΟ Β 1
ΤΕΛΙΚΟ
FC PODILLYA KHME. 1vs
ΑΓΚΡΟΜΠΙΖΝΕΣ ΒΟΛΟΤΣΙΣΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΧΙΑ ΙΙ ΠΟΖΝΑ 0vs
UNIA JANIKOWO 0
ΤΕΛΙΚΟ
SLAVICIN 0vs
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ Β 6
ΤΕΛΙΚΟ
POGON GRODZISK MAZ. 4vs
KORONA II KIELCE 0
ΤΕΛΙΚΟ
SZOMBIERKI BYTOM 1vs
GORNIK II ZABRZE 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΡAΝΤΕΤΣ ΚΡAΛΟΒΕ 1vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡAΓΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΥΚΟΤAΙ 5vs
ΛΑΜΠAΝΓΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ 1vs
KKS 1925 KALISZ 2
ΛΙΣΕΝ -vs
ΖΝΟΙΜΟ -
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -vs
MIESZKO GNIEZNO -
ΡΕΚΟΡΝΤ ΜΠΙΕΛΣΚΟ ΜΠΙΑΛΑ -vs
ΠΟΝΤΧAΛΕ ΝΟΟΥΒΙ ΤAΡΓΚ -
ΟΥΡΑΡΤΟΥ 2 -vs
ΑΡΑΡAΤ ΑΡΜΕΝΙΑ 2 -
MLADOST PETRINJA -vs
LOKOMOTIVA ZAGREB II -
GKS KATOWICE -vs
SZOMBIERKI BYTOM -
ROW 1964 RYBNIK -vs
PNIOWEK PAWLOWICE -
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ -vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ -
ΜΠΙΓΙΕΛΟ ΜΠΡΝΤΟ -vs
MLADOST ZDRALOVI -
KOLOS SOFIEVKA -vs
FC HIRNYK KRYVYI U19 -
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ -vs
ΧΟΡΝ -
ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ -vs
ΡΟΥΖΟΜΠΕΡΟΚ -
ΡΑΝΤΟΜΛΖΕ -vs
BREZICE -
ΑΡΤΜΕΝΤΙΑ -vs
ΣΛΟΒΑΝ ΝΤΟΥΣΛΟ ΣΑΛΑ -
ΧAΡΤΜΠΕΡΓΚ -vs
ΚAΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ -
BORAC CACAK -vs
FK SUSICA -
MIESZKO GNIEZNO -vs
VICTORIA WRZESNIA -
ΝΟΜ ΚAΛΙΟΥ -vs
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ -
UNTERFOHRING -vs
FC MOOSINNING -
ΤΕΠΛΙΤΣΕ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ -
BOHEMIANS PRAHA -vs
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ -
FK NAPREDAK POPINCI -vs
DUNAV STARI BANOVCI -
ΚAΡΒΙΝΑ -vs
ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ -
ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ -vs
ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ -
FK VRSAC -vs
SLOGA PLANDISTE -
SV KAINDORF -vs
SV DOBL -
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
ΟΛΙΜΠΙΑ ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ -vs
ΠΡΕΠΕΡΕ -
FK SREMCICA -vs
FK KOMGRAP -
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -vs
ΟΝΤ -
SERDICA -vs
SLATINA RADENCI -
SV GOSSENDORF -vs
GRAMBACH -
MET. ZAPORIZHYA U19 -vs
BUDIVEL. LYSYCHANSK -
ΣΕΝΤ ΑΝΝΑ ΑΙΓΚΕΝ -vs
NK POLET -
SK WERNDORF -vs
RAGNITZ USV -
SV BAUMIT PEGGAU -vs
UNION LIEBENAU -
SWIT SKOLWIN -vs
LECHIA ZIELONA GORA -
LÄÄNEMAA HAAPSALU -vs
VIIMSI JK -
Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος οργανωμένων του Αρη, ο Super 3 έστειλε το δικό του μήνυμα για την επέτειο της τραγωδίας της θύρας 7.
«Αθάνατα τα οπαδικά τραγούδια των ουρανών», αναφέρει στο μήνυμά του ο Super 3 στα social media.
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