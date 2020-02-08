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Το μήνυμα του Super 3 για την τραγωδία της Θύρας 7 (pic)

Το μήνυμα του Super 3 για την τραγωδία της Θύρας 7 (pic)

Το μήνυμα του Super 3 για την τραγωδία της Θύρας 7 (pic)

Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος οργανωμένων του Αρη, ο Super 3 έστειλε το δικό του μήνυμα για την επέτειο της τραγωδίας της θύρας 7.  

«Αθάνατα τα οπαδικά τραγούδια των ουρανών», αναφέρει στο μήνυμά του ο Super 3 στα social media.

Αναλυτικά η δημοσίευση:

 

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