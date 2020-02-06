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Παναιτωλικός: Σε 6 ματς έχει 8 γκολ και  5 δοκάρια!

Παναιτωλικός: Σε 6 ματς έχει 8 γκολ και  5 δοκάρια!

Παναιτωλικός: Σε 6 ματς έχει 8 γκολ και  5 δοκάρια!

Τα «καναρίνια» παρουσιάζονται πλέον άκρως δημιουργικά και σε κάθε αγώνα φτιάχνουν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν. Ο Ρόσα είναι «μέσα» στις 7 από τις 13 «μεγάλες» τους φάσεις! 

Στις ομάδες που αδικούν τον εαυτό τους συγκαταλέγεται ο Παναιτωλικός, καθώς το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο, όμως δεν παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει. Τα «καναρίνια» μετά την ολοκλήρωση των μεταγραφών τους δείχνουν άκρως βελτιωμένα και είναι χαρακτηριστικό το εξής. Στα τελευταία τους 6 ματς που μπήκαν όλες οι προσθήκες τους (σταδιακά), σημείωσαν αθροιστικά 8 γκολ, ενώ είχαν και 5 δοκάρια!
 
Παρόλα αυτά κέρδισαν μόνο τον Αρη, αν και υπάρχει ο εν μέρη «αντίλογος» πως ηττήθηκαν μόλις μία φορά (στην Τρίπολη). Το νούμερο στην τελευταία κατηγορία, των δοκαριών, είναι πάρα πολύ μεγάλο (υπάρχει και η ατυχία στην μπάλα), αλλά αυτόματα μπορεί να ειπωθεί πως σε αυτό το διάστημα κατέγραψαν μίνιμουμ 13 «καθαρές» φάσεις. Που είναι περισσότερες, αν π.χ. υπολογίσουμε τις χαμένες των Ντάουντα, Κέβιν με Αστέρα και ΑΕΚ αντίστοιχα. Ωστόσο πάμε με τις «κλασικές 100%», δηλαδή εκείνες που μετατράπηκαν σε τέρματα ή δοκάρια.
 
Την ίδια στιγμή βρήκαν 3 διαφορετικούς σκόρερ (Ντάουντα 4, Ρόσα 2, Μπαϊροβιτς 1+ το αυτογκόλ του Σουάρεθ), ενώ από ένα δοκάρι μετρούν οι Σίενστεντ, Αλβαρες, Ρόσα, Ντάουντα, συν του Μπαράλες στην Τρίπολη.
 
Τα παραπάνω αποτυπώνουν ανάγλυφα πως τα «καναρίνια» απειλούν/δημιουργούν και αν θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβη στις συγκεκριμένες φάσεις, θα προσέξουμε πως με ενεργή συμμετοχή υπήρξαν 8 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές τους. Εξ΄αυτών ξεχωρίζουν οι Ρόσα, Ντάουντα, καθώς ο Βραζιλιάνος ήταν «μέσα» στα 7 από τα 13 γκολ/δοκάρια των «κυανοκίτρινων» και ο Νιγηριανός στα 6, ενώ 2 «παρουσίες» κατέγραψαν οι Τζανακάκης, Μουνιέ, παρότι ο Γάλλος μόλις πρόσφατα μπήκε σε φουλ ρυθμούς. Δείγμα ότι δύναται να κάνει τη διαφορά (από 1 έχουν Αλβαρες, Σίενστεντ, Μαρσιάλ, Μπαϊροβιτς). 
 
Ας θυμηθούμε αναλυτικά τι συνέβη... 
 
Πανιώνιος – Παναιτωλικός: Δοκάρι Σίενστεντ (9’)
Στις 15 Ιανουαρίου η ομάδα έπαιξε στη Νέα Σμύρνη και χάρις στο 1-1 που απέσπασε, πήρε το «εισιτήριο» για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου , σε έναν αγώνα όπου ντεμπουτάρισαν οι Ρόσα, Αλβαρεζ με τη φανέλα της. Στο 9’ ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός εκτέλεσε το κόρνερ και ο Σίενστεντ από το ύψος της μικρής περιοχής με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Κότνικ.
 
Πανιώνιος – Παναιτωλικός: Δοκάρι Ρόσα (17’)
Λίγο αργότερα (17’) ο Ρόσα με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, έστειλε ξανά την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων.
 
Πανιώνιος – Παναιτωλικός: Γκολ Μπαϊροβιτς (116’)
Στο 116’ ο Μπαϊροβιτς βρήκε δίχτυα με απευθείας εκτέλεση φάουλ έξω από την μεγάλη περιοχή και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση των «κυανοκίτρινων».
 
Παναιτωλικός – Λαμία: Δοκάρι Αλβαρες (2’)
Λίγες ημέρες μετά ο Παναιτωλικός παραχώρησε 1-1 στη Λαμία. Σε ένα ματς που ξεκίνησε δυνατά και μόλις στο 2’ «άγγιξε» το γκολ, όταν ο Αλβαρες με σουτ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Θεοδωρόπουλου.
Παναιτωλικός – Λαμία: Γκολ Ντάουντα (90’+4’)
Δευτερόλεπτα πριν το φινάλε καταλογίστηκε πέναλτι σε ανατροπή του Ντάουντα από τον Θεοδωρόπουλο και ο Νιγηριανός φορ στην πρώτη του εμφάνιση με την «κυανοκίτρινη» φανέλα σκόραρε από την άσπρη βούλα.
 
ΑΕΛ – Παναιτωλικός: Γκολ Ντάουντα (27’)
Στη Λάρισα οι «κυανοκίτρινοι»… αυτοκτόνησαν, καθώς στο 79’ κέρδιζαν με 2-0, αλλά τελικά έφυγαν μόνο με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2). Τότε ο Ντάουντα άνοιξε το σκορ στο 27’, όταν και εκμεταλλεύτηκε αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων και πλάσαρε από πλάγια θέση.
 
 
ΑΕΛ – Παναιτωλικός: Γκολ Ντάουντα (63’)
Ο ίδιος παίκτης στο 63’ βρήκε ξανά στόχο, όταν σε ωραία παράλληλη του Ρόσα από τα αριστερά, πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας και με πλασέ στην κίνηση έστειλε και πάλι την μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων.
 
 
Παναιτωλικός – Αρης: Γκολ Ρόσα (58’)
Στα τέλη Ιανουαρίου ο Παναιτωλικός κέρδισε τον Αρη με 2-0. Το σκορ άνοιξε ο Ρόσα στο 58’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Τζανακάκη έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην μεγάλη περιοχή των «κίτρινων» και με σουτ «τελείωσε» τη φάση.
 
Παναιτωλικός – Αρης: Γκολ Ρόσα (73’)
Στο 73’ ο Βραζιλιάνος «κλείδωσε» τη νίκη των «κυανοκίτρινων», όταν ο Μουνιέ έκλεψε την μπάλα, έβγαλε αμέσως για τον Ντάουντα στην κόντρα, ακολούθησε τη φάση και μετά από παράλληλη του Νιγηριανού που άφησε να περάσει ο Γάλλος, σκόραρε με ωραία λόμπα.
 
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός: Αυτογκόλ Σουάρεθ (60’)
Την περασμένη Κυριακή ο Παναιτωλικός γνώρισε την ήττα στην Τρίπολη με 2-1, σε ένα ματς που δέχθηκε (ξανά) γκολ  στο φινάλε. Στο 60’ είχε ισοφαρίσει τότε σε 1-1 χάρις σε αυτογκόλ του Σουάρεθ, όμως η φάση «πιστώνεται» στον Ρόσα που έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα αριστερά και την παράλληλη, μέχρι που στόπερ των Αρκάδων βρήκε την μπάλα και της άλλαξε πορεία.
 
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός: Δοκάρι Ντάουντα (81’)
Με το σκορ στο 1-1, ο Μουνιέ έπαιξε κάθετα για τον Ντάουντα, ο οποίος μπήκε στην μεγάλη περιοχή, πέρασε και τον Παπαδόπουλο, αλλά από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι των γηπεδούχων.
 
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός: Αυτοδοκάρι Μπαράλες (90’+2’)
Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων και δευτερόλεπτα πριν οι Αρκάδες πετύχουν το νικητήριο γκολ τους, ο Τζανακάκης εκτέλεσε το φάουλ από τα αριστερά, για την κεφαλιά πήδηξαν οι Ντάουντα, Μαρσιάλ,Μπαράλες την πήρε ο τελευταίος, αλλά η μπάλα πήγε προς την εστία του και αποκρούστηκε από το οριζόντιο δοκάρι του Παπαδόπουλου.
Παναιτωλικός – ΑΕΚ: Γκολ Ντάουντα (60’)
Στο χθεσινό παιχνίδι με την Ενωση ο Παναιτωλικός αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 και ο Ντάουντα στο 60’ διαμόρφωσε το μετέπειτα τελικό σκορ. Μετά λάθος του Τσιγκρίνσκι η μπάλα έφτασε στον Ρόσα, εκείνος έπαιξε κάθετα για τον Νιγηριανό που σκόραρε με πλασέ μέσα από την περιοχή.

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