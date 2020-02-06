Παναιτωλικός: Σε 6 ματς έχει 8 γκολ και 5 δοκάρια!
Τα «καναρίνια» παρουσιάζονται πλέον άκρως δημιουργικά και σε κάθε αγώνα φτιάχνουν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν. Ο Ρόσα είναι «μέσα» στις 7 από τις 13 «μεγάλες» τους φάσεις!
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΡΟΜΑ -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΑΝΖΕ -vs
ΛΙΛ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ΡΟΜΑ -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 105vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 119vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 125
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 112vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 125vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 111vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 121
ΑΝΖΕ -vs
ΛΙΛ -
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -vs
ΚΕΡΚΥΡΑ -
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
LIVE
MINAUR BAIA MARE 2vs
UNIREA DEJ 1
LIVE
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 1vs
ΚΟΛΧΕΤΙ ΠΟΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠAΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ 0vs
ΠΡΙΜΠΡΑΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΑΓΚΑΤΣ 3vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΓΙΕΡΕΒAΝ 0
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ -
DNIPRO-1 U21 -vs
ΜΕΤΑΛΟΥΡ ΖΑΠΟΡΙΤΖΙΑ -
ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ -vs
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -
DRITA BOGOVINJE -vs
KF KEK-U -
ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΚΟΝΣΤAΝΤΑ -vs
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΡΑΙΟΒΑ -
ΣΑΙΝAΤ -vs
SAMUT SAKHON FC -
ΟΥΛΕΝΣAΚΕΡ/ ΚΙΖΑ -vs
ΣΤAΜΠΑΕΚ -
STICLA ARIESUL TURDA -vs
ACS GLORIA BISTRITA -
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ -vs
ΒΙΜΠΟΡΓΚ -
ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ ΦΚ -vs
ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ -
ΕΣΚΙΛΣΤΟΥΝΑ -vs
ΒΑΣΤΕΡΑΣ -
ΛΙΦΕΡΙΝΓΚ -vs
ΣΠAΡΤΑ ΠΡAΓΑΣ Β` -
ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ -vs
SHKENDIJA -
ΣΠΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΜΕΤΑ/ΛΟΥ -
ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ -vs
ΟΥΛΕΝΣAΚΕΡ/ ΚΙΖΑ -
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΟΝΕΤΣΚ -vs
RABOTNICKI SKOPJE -
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ Β` -vs
RW ΕΣΣΕΝ -
ΑΛΟΥΜΙΝΙΤΣ -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΖAΓΚΡΕΜΠ Β -
ΓΚΟΡΙΤΣΑ -vs
ΑΣΚ ΜΠΡAΒΟ -
ΓΙΕΡΒ -vs
ΝΟΤΟΝΤΕΝ -
KALUSH -vs
ΠΡΙΚΑΡΠΑΤΙΑ ΙΒAΝΟ -
ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ -vs
ΣΤAΜΠΑΕΚ -
ΜΠAΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ -vs
FK SOCHI -
ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β` -vs
ΧΟΡΝ -
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -vs
ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛAΒΑΣ -
ΛΕΜΠΡΙΝΓΚ -vs
ΚAΛΣΝΤΟΡΦ -
ΚΟΠΕΡ -vs
ΤAΜΠΟΡ -
SIARKA TARNOBRZEG -vs
STAL KRASNIK -
ΚΡΑΣΝΟΝΤAΡ -vs
ΜΙΟΝΤAΛΕΝ -
ΤΡΑΝΣ ΝAΡΒΑ -vs
ΛΕΒAΝΤΙΑ ΤAΛΙΝ -
ΛΑΦΝΙΤΖ -vs
ΑΛΕΡΧΕΙΛΙΝΓΚΕΝ -
KARVINA B -vs
ΟΝΤΡΑ ΠΕΤΡΚΟΒΙΣ -
ΜΠΡΙΝΕ -vs
ΣAΝΤΝΕΣ -
ΣAΝΤΝΕΣ -vs
ΕΓΚΕΡΣΟΥΝΤ -
ΜΙΤΧΛΙΝΓΚΕΡ ΦΕΝΣΤΕΡ -vs
ΓΚAΜΛΙΤΖ -
STADLAU -vs
ΜΠΡΟΥΚ ΛΕΙΘΑ -
SV PACHERN -vs
FEHRING -
ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ -vs
ΠAΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ -
ASK ELEKTRA -vs
ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 -
ΣΚΕΙΝΤ -vs
ΓΚΕΛΕΡAΣΕΝ -
ΜΙAΛΜΠΙ -vs
ΚΑΛΜAΡ -
ΜΠΡΙΝΚΟΥΜΕΡ -vs
ΟΜΠΕΡΝΟΛΑΤ -
ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ -vs
ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ -
ΣΕΝΤ ΠAΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ -vs
ΝΤΡΟΧΕΝΤΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ FC -
INTER MIAMI CF -vs
ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠAΤΕΡΙ -
Τα «καναρίνια» παρουσιάζονται πλέον άκρως δημιουργικά και σε κάθε αγώνα φτιάχνουν αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρουν. Ο Ρόσα είναι «μέσα» στις 7 από τις 13 «μεγάλες» τους φάσεις!