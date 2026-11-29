Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για την ήττα του Άρη από τον Ολυμπιακό και το έλλειμμα ποιότητας που ολοφάνερα κοστίζει σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Δεν τίθεται ζήτημα προσγείωσης αλλά ποδοσφαιρικής λογικής. Απέναντι σε μικρομεσαίες ομάδες, το επίπεδο ποιότητας του Άρη είναι επαρκές για το μάζεμα νικών και βαθμών, όχι όμως αρκετό για τις απαιτήσεις ενός αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό. Φάνηκε από το πρώτο ημίχρονο. Η δημιουργική ομάδα απέναντι στους επτά προηγούμενους αντιπάλους της εμφανίστηκε δυσλειτουργική και σε ροή αγώνα – επί της ουσίας – δεν απείλησε περισσότερες από μία φορά (σ. σ. Γιαννιώτας). Αμυντικά, παρά την καλή δουλειά του διδύμου (Γένσεν-Χόνγκλα) αλλά και στο καλύτερο παιχνίδι του Μπόσκο Σούταλο, δεν δέχθηκε γκολ λόγω της αστοχίας του αντιπάλου με τις δύο χαμένες φάσεις του Μάριους. Μόνιμο πρόβλημα η δεξιά πλευρά, από εκεί βγήκαν οι σέντρες των Πειραιωτών.

Η συνολική διαχείριση του αγώνα δεν ήταν κακή αλλά δεν ξεπέρασε τα όρια της μετριότητας. Σαν δηλαδή το πρώτο 15λεπτο του δεύτερου μέρους, το μοναδικό όπου ο Άρης είχε κυριαρχικό ρόλο στο γήπεδο. Και πάλι όμως ήταν επιπόλαιος στην τελική πάσα ή προσπάθεια μετρώντας προϋποθέσεις και καμία φάση πλην μιας στραβοκλωτσιάς του Μπενχαμίν Γκαρέ. Η ανεκτικότητα στην κακή βραδιά του Αργεντίνου ήταν υπερβολική όπως και η πίστη ότι θα μπορούσε να γυρίσει τον διακόπτη στη διάρκεια του αγώνα. Αυτός ήταν μονίμως κατεβασμένος.

Σε τέτοιου είδους παιχνίδια, τα ατομικά λάθη έχουν τίμημα και στη φάση του πρώτου γκολ ο Μπρούμα έκανε δύο μαζεμένα. Δεν ήταν τόσο η λανθασμένη πάσα, όσο το χαλαρό τρεξιματάκι, αντί ενός σπριντ εγωισμού για την κάλυψη του χώρου και της πάσας του Φορτούνης για τον Σάλιακα. Από έναν φρέσκο παίκτη περιμένεις διαφορετική αντίδραση.

Αντικειμενικά, το πρώτο γκολ του Ζότα Σίλβα έκοψε τα πόδια των «κίτρινων» αλλά και τη φωνή όλων όσοι βρέθηκαν στις κερκίδες. Η τρίλεπτη παγωμάρα ήταν εκκωφαντική. Εκεί ο Μιχάλης Γρηγορίου απέφυγε να πάρει το ρίσκο με την προσδοκία της επιστροφής. Με δύο (μη) δημιουργικούς παίκτες στον άξονα και με τον Χόνγκλα να πιάνει τη μέση του από το 35’ και δύο εξτρέμ… εκτός τόπου και χρόνου, τί θα μπορούσε να ψάξει ο Άρης. Όταν έγιναν οι αλλαγές (82’) ο Ζόταν Σίλβα ήδη είχε πανηγυρίσει το 9ο φετινό γκολ του και ο Ολυμπιακός είχε κλειδώσει τη νίκη. Καθυστερημένη αντίδραση.

Αυτό ήταν το πρόβλημα; Προφανώς όχι. Είναι ζήτημα ατομικής ποιότητας. Ο Ολυμπιακός έχει τους παίκτες για να κρύψει 2-3 ισχυρές απουσίες. Ο Άρης όχι. Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ο Φορτούνης ήταν μέτριος αλλά στην transition επίθεση του πρώτου γκολ έκανε την πάσα εκεί που έπρεπε, όταν έπρεπε. Ο Άρης δεν είχε δημιουργικό παίκτη πουθενά. Ο Ζότα Σίλβα ξεπέρασε με ευκολία τις δύο (κακές) επιλογές του στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γκαρέ δεν το κατάφερε στα 81 λεπτά συμμετοχής του και η επιμονή στον Αργεντίνο (ακόμη και στα άσχημά του βράδια) αδικεί τον Σεμπάστιαν Παλάσιος έστω κι αν ο βραχύσωμος επιθετικός δεν θυμίζει σε τίποτα τον περσινό εξτρέμ του Λεβαδειακού.

Με την περιορισμένη ποιότητα που διαθέτει, ο Άρης θα έπρεπε να πλησιάσει την τελειότητα για να νικήσει το παιχνίδι. Με καλή παρουσία τριών-τεσσάρων παικτών δεν θα μπορούσε να γίνει η δουλειά. Φιλοτιμία υπήρξε, καταγράφηκε αλλά δεν θα μπορούσε να ήταν αρκετή. Ο φετινός Άρης δείχνει ικανός να κερδίσει ακόμη περισσότερα παιχνίδια απέναντι στους μικρομεσαίους του Πρωταθλήματος αλλά κόντρα στους «τέσσερις», οι ενέσεις ποιότητας είναι υποχρεωτικές. Είτε πρόκειται για δημιουργία από τον άξονα, είτε από τα άκρα. Με όλη την αγάπη και τον σεβασμό στον Γιάννη Γιαννιώτα, δεν γίνεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βρίσκεται στο ρόστερ με την προοπτική του υποστηρικτικού ρόλου να είναι συντριπτικά ανώτερος από αυτούς που θεωρούνται βασικοί. Ειδικά σε παιχνίδια σαν το αποψινό.