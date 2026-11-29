Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε στη δυσκολία που αντιμετωπίζει η ομάδα του στα ντέρμπι ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα αλλάξει την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας του.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη υποστήριξε αρχικά ότι… «είχα πει ότι για να μπορούσαμε να διεκδικήσουμε κάτι θα έπρεπε να ήμασταν αλάνθαστοι. Νομίζω ότι έως το πρώτο γκολ ήμασταν ανταγωνιστικοί. Προσπαθήσαμε με τον σχηματισμό που γνωρίζουμε, χωρίς να είμαστε το ίδιο παραγωγικοί αλλά αυτό είναι λογικό όταν αντιμετωπίζεις μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι τα παιδιά ήταν δυνατοί στις προσωπικές μονομαχίες και φέραμε την μπάλα αρκετές φορές είτε στα όρια είτε εντός περιοχής. Είχαμε προϋποθέσεις… Ήταν ένα ματς το οποίο έδειχνε έως το πρώτο γκολ ότι θα κρινόταν στις λεπτομέρειες. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν λίγο καλύτεροι στο πρώτο 15λεπτο του αγώνα όχι όμως τόσο ουσιαστικοί στο επιθετικό μας κομμάτι και στο να βρούμε καθαρές ευκαιρίες. Από την αδράνεια προήλθε το πρώτο γκολ και μετά είναι λογικό, αναζητώντας την ισοφάριση να ανοίξουν οι γραμμές και σε μια μετάβαση ο Ολυμπιακός βρήκε το δεύτερο γκολ κι εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε άλλο από το να συνεχίσουμε».

Σε ερώτηση για τη συμπεριφορά της ομάδας του στα ντέρμπι απάντησε… «δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Ίσως ότι ακόμη και στα ντέρμπι είναι το μυαλό μας στο να κερδίσουμε, αντιμετωπίζουμε προφανέστατα άλλου είδους ποιότητα σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια. Δεν θέλω να αλλάξουμε φιλοσοφία και να πάμε αμυντικά. Κάποια στιγμή θα έρθουν και τα αποτελέσματα στο ντέρμπι. Θεωρώ ότι αυτό θα γίνει μη αλλάζοντας φιλοσοφία».

Ρωτήθηκε για την αντίδραση της ομάδας του μετά το πρώτο γκολ και τις αλλαγές που ήρθαν αργά. «Θα μπορούσα να κάνω και νωρίτερα αλλά ξέρετε είχαμε ζητήματα γιατί ο Χόνγκλα και ο Φαντιγκά αντιμετώπιζαν πρόβλημα. Ειδικά ο Χόνγκλα ο οποίος ήταν αμφίβολος στο να ξεκινήσει στο δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν σε συνεννόηση με τα παιδιά. Κι έτσι φτάσαμε σ’ αυτό το χρονικό σημείο κι έτσι έγιναν μαζεμένες οι τέσσερις αλλαγές». Σχετικά με τον Ούρος Ράσιτς, ο Σέρβος δεν υπολογίζεται για τον αγώνα του Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό και απάντησε… «θα δούμε αν θα τον έχουμε για τον Παναθηναϊκό είναι αμφίβολος».