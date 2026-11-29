ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Ο Μπάνζα σημάδεψε το δοκάρι!
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Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι με τον Μπάνζα στο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ.
Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το 1-0 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (Live στο Gazzetta).
Σε βαθιά μπαλιά, ο Σιμόν Μπάνζα πήρε τη μονομαχία από τον Ρέλβας, μπήκε στην περιοχή κι εκτέλεσε με το δεξί, αλλά η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι.
Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ
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@Photo credits: eurokinissi
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