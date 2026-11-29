Ο ΠΑΟΚ είχε δοκάρι με τον Μπάνζα στο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το 1-0 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ (Live στο Gazzetta).

Σε βαθιά μπαλιά, ο Σιμόν Μπάνζα πήρε τη μονομαχία από τον Ρέλβας, μπήκε στην περιοχή κι εκτέλεσε με το δεξί, αλλά η μπάλα κατέληξε στο αριστερό δοκάρι.

Η ευκαιρία του ΠΑΟΚ