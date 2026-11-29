Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ζότα Σίλβα που βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής (0-2) στην αναμέτρηση με τον Άρη στο «Novibet Stadium Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Ζότα Σίλβα κράτησε τον Ολυμπιακό σε τροχιά διεκδίκησης τίτλου καθώς «χτύπησε» δύο φορές στη νίκη με 0-2 επί του Άρη στο Novibet Stadium «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Πορτογάλος επιθετικός του Ολυμπιακού βρέθηκε τέσσερις φορές σε θέση εκτέλεσης. Στην πρώτη είχε κακή τοποθέτηση, στη δεύτερη απέφυγε την άμεση εκτέλεση και καθυστέρησε αλλά αξιοποίησε τις δύο επόμενες φτάνοντας τα εννιά γκολ στη σεζόν. Ο Άρης ήταν φιλότιμος αλλά και ελαχίστως δημιουργικός. Η σπουδαιότερη στιγμή του ήταν με την άστοχη εκτέλεση του Γιάννη Γιαννιώτα στο πρώτο ημίχρονο και δέχθηκε το πρώτο γκολ σε μια στιγμή που φαινόταν πιο ενεργητικός στο χορτάρι.

Έτσι έπαιξαν

Με απουσία της τελευταίας στιγμής τον Παναγιώτη Ρέτσο (πέραν αυτών των Τσικίνιο, Έσε και Πουέρτα) ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Σμαϊλοβιτς (δίπλα στον Πιρόλα) στο κέντρο της άμυνας, ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με 4-4-2. Σιάλακας και Τικνιζιάν ήταν στα αμυντικά άκρα καθώς στον άξονα έπαιξαν οι Σιπιόνι-Φρόιλερ, πίσω από τον προωθημένο Ζότα Σίλβα. Φορτούνης και Ρόκα ήταν στα επιθετικά άκρα και ο Μάριους στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε να διαχειριστεί τις απουσίες των Ράσιτς, Πετρίς και την ανετοιμότητα (για να ξεκινήσει παιχνίδι) του Μπρούμα. Επέμεινε στο 4-4-2 έχοντας στην αμυντική τετράδα τους Φαμπιάνο-Σούταλο (στόπερ), Ρίτσαρντς, Φαντιγκά. Χόγνκλα και Γένσεν ήταν το δίδυμο στον άξονα, ο Καντεβέρες και Κουαμό το αντίστοιχο στην επίθεση ενώ Γκαρέ και Γιαννιωτας ήταν στα επιθετικά άκρα.

Οι χαμένες ευκαιρίες του Μάριους

Μετά το πρώτο δεκαπεντάλεπτο και μια κεφαλιά του Φαμπιάνο έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Ολυμπιακός πήρε την πρωτοβουλία, είχε καλύτερη λειτουργία και χτύπησε από την αριστερή πλευρά με τις σέντρες του Τικνιζιάν αλλά ο Μάριους πέταξε δύο στιγμές στα σκουπίδια. Στο 18’ ο Βέλιο έδιωξε με το πόδι και στο «ριμπάουντ» του Φορτούνη και κεφαλιά του τελευταίου η μπάλα χτύπησε στο σώμα του Σούταλο. Στη δεύτερη σέντρα ακριβείας του Τικνιζιάν ο Ζότα έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία έχοντας κακή τοποθέτηση σώματος καθώς στο 40’ ο Μάριους έχασε σπουδαία ευκαιρία με κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής. Είχε προηγηθεί η αποτυχημένη απόπειρα του Ζότα – να στοπάρει την μπάλα – στο 34’ όπου ο Σούταλο του πήρε την μπουκιά από το στόμα.

Η προβληματική δεξιά πλευρά και ο άστοχος Γιαννιώτας

Παρά την αστάθεια της αμυντικής τετράδας του Ολυμπιακού, ο Άρης απείλησε κυρίως από τις στημένες φάσεις με τις κεφαλιές του Φαμπιάνο. Η δεξιά πλευρά ήταν δυσλειτουργική και ο Μπενχαμίν Γκαρέ χάλασε αρκετές επιθέσεις της ομάδας του. Στον άξονα, Χόνγκλα και Γένσεν έκαναν καλή δουλειά, ο τελευταίος μάλιστα έκανε την τρομερή πάσα στον Γιαννιώτα στο 42’ όπου ο έμπειρος επιθετικός ήταν άστοχος στο τετ α τετ με τον Ορτέγκα, στη μεγαλύτερη φάση του πρώτου μέρους. Κι έτσι έμεινε το 0-0.

Καλύτερος ο Άρης αλλά χωρίς ευκαιρίες

Ο Μάριους πλήρωσε το τίμημα των χαμένων ευκαιριών χάνοντας τη θέση του στην 11αδα αφού αντικαταστάθηκε από τον Γκονζάλες στην κορυφή της επίθεσης. Αντιθέτως η δεύτερη αλλαγή των φιλοξενούμενων ήταν αναγκαστική λόγω τραυματισμού του Τικνιζιάν ο οποίος είχε κάνει αρκετά καλό παιχνίδι. Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν προχώρησε σε αλλαγές, περιμένοντας προφανώς περίμενε περισσότερα από τον Γκαρέ αλλά είδε τον Αργεντίνο να μην μετουσιώνει μια καλή ενέργεια του Φαντιγκά (49’). Ο Άρης ήταν καλύτερος στο πρώτο 15λεπτο του δεύτερου μέρους, αλλά δεν μετουσίωσε την υπεροχή του με τελικές φάσεις.

Ο Ζότα βρήκε γκολ στη δεύτερη εκτέλεση

Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, στο 64’ ο Ολυμπιακός απέκτησε το προβάδισμα σε φάση στο transition παιχνίδι (μετά από λάθος του Μπρούμα) με γρήγορη μετάβαση και πάσα του Φορτούνη στον Σάλιακα και εκτέλεση του Ζότα μετά την παράλληλη σέντρα του Έλληνα αριστερού full back (0-1). Ο Άρης ανέβασε τις γραμμές του αναζητώντας την ισοφάριση αλλά με δύο κεντρικούς χαφ που στερούνται δημιουργία και χωρίς βοήθειες από τους ακραίους επιθετικούς δεν έκανε καμία φάση.

Ο Ζότα χτύπησε για δεύτερη φορά και τελείωσε το παιχνίδι

Ο Ολυμπιακός βρήκε χώρους και μετά τη χαμένη ευκαιρία με τον Γκονζάλες στο 78’ ο Ζότα Σίλβα κινήθηκε έξυπνα στην πλάτη της άμυνας του Φαμπιάνο, πλάσαρες υποδειγματικά τον Βέλιο και ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι. Ο Άρης άργησε αρκετά να φρεσκάρει την ομάδα του κι όταν το έκανε, ήταν αργά. Μάλιστα στο 88’ ο Ζέλσον Μαρτίνς έχασε σπουδαία ευκαιρία για την ομάδα του καθώς εκτέλεσε άστοχα έπειτα από δική του επέλαση. Στις καθυστερήσεις ο Ζα Γκουστάβο είδε την μπάλα να χτυπά στο δοκάρια έπειτα από σουτ που επιχείρησε εκτός περιοχής.

Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Καντεβέρε, Κουαμέ (Άρης), Πιρόλα, Τικνιζιάν (Ολυμπιακός)

MVP: Ο Ζότα Σίλβα έφτασε τα εννιά γκολ φέτος με τη φανέλα του Ολυμπιακού και φυσικά «καθάρισε» το παιχνίδι.

Στο ύψος τους: Πολύ καλό παιχνίδι από τους δύο πλάγιους μπακ (Σάλιακας-Τικνιζιάν) του Ολυμπιακού. Για τον Άρη, ο Σούταλο έκανε το καλύτερό του παιχνίδι ενώ Χόνγκλα και Γένσεν δεν τα πήγαν άσχημα στα ανασταλτικά καθήκοντά τους. Δημιουργικά, δεν βοήθησαν.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Για τον Ολυμπιακό σίγουρα ο Μάριους με τις χαμένες ευκαιρίες. Αρνητικός ο Μπενχαμίν Γκαρέ για τον Άρη, μέτριο παιχνίδι και από τον Φαμπιάνο ο οποίος φέρει ευθύνη στο δεύτερο γκολ. Στο πρώτο, αυτή ανήκει στον Μπρούμα.

Η «γκάφα»: Μάλλον οι χαμένες ευκαιρίες των Μάριους και Γιαννιώτα.

Το «στραγάλι»: Χωρίς προβλήματα η διαιτησία του Τσακαλίδη.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Ο Ολυμπιακός πέρασε από τη Θεσσαλονίκη χάρη στην ατομική ποιότητα παικτών όπως ο Ζότα Σίλβα. Προφανώς ήταν πιο δημιουργικός από τον Άρη ο οποίος πήρε ελάχιστα πράγματα από τη μεσοεπιθετική γραμμή του, τουλάχιστον σε επίπεδο ουσίας.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Φαντιγκά (81’ Χαρούπας), Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Χόνγκλα (81’ Νινγκ), Γένσεν, Γιαννιώτας (61’ Μπρούμα), Γκαρέ (81’ Μιρ), Κουαμέ, Καντεβέρε (82’ Μορόν).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Σμαϊλοβιτς, Σιάλακας, Πιρόλα, Τικνιζιάν (57’ Μπρούνο), Σιπιόνι, Φρόιλερ, Ζότα Σίλβα (80’ Σα Γκουστάβο), Φορτούνης, Ρόκα (80’ Μάρτινς), Μάριους (46’ Γκονζάλες)