Η σημερινή προπόνηση κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή του Σερίφ Εντιαγέ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τον Αλέσιο Λίσι να εξετάζει το δίδυμο Μπάνζα - Μύθου.

Δύο προπονήσεις απομένουν για να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ. Η πρώτη από αυτές, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα, θα είναι η πιο καθοριστική για τη συμμετοχή του Σερίφ Εντιαγέ και του Αρίτς Ελουστόντο, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από ίωση.

Με τον Γιάννη Μιχαηλίδη διαθέσιμο, δεν θα είναι δύσκολο να καλυφθεί μία ενδεχόμενη απουσία του Βάσκου αμυντικού. Από την άλλη πλευρά όμως, αν μείνει εκτός ο Σενεγαλέζος πρωταθλητής Αφρικής, οι πονοκέφαλοι του Αλέσιο Λίσι θα γίνουν ακόμη πιο έντονοι.

Γιατί ο Εντιαγέ είναι κάτι παραπάνω από τα γκολ του



Ο Εντιαγέ είναι ένας από τους κομβικούς ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχει λείψει από κανένα παιχνίδι στις εγχώριες διοργανώσεις. Μάλιστα, και στα 11 παιχνίδια πρωταθλήματος ήταν στη βασική ενδεκάδα και ήδη έχει επιθετική συγκομιδή 5 γκολ και μίας ασίστ.

Και δεν είναι μόνο η εκτελεστική του ικανότητα που τον κάνει σημαντικό. Ο Αφρικανός φορ διακρίνεται για τη μαχητικότητά του, το γεγονός ότι είναι συνεπής και στην πίεση που ασκεί η ομάδα του στους αντιπάλους της και πολλές φορές τους μαρκάρει ακόμη και μέχρι την αμυντική γραμμή του Δικεφάλου, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανασταλτική του λειτουργία. Είναι δεδομένο ότι αν λείψει ο «Σερίφης» του, ο ΠΑΟΚ θα χάσει πολλά περισσότερα από τα στατιστικά του στην επίθεση.

Το σενάριο με Μπάνζα - Μύθου και τα 22 λεπτά συνύπαρξης τους



Πώς μπορεί να καλυφθεί το ενδεχόμενο κενό του; Με τον Σιμόν Μπάνζα, που ξεπέρασε τη δική του ίωση και συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις αυτής της εβδομάδας. Το σχήμα με τους δύο επιθετικούς λογικά δεν θα αλλάξει, όπως δεν άλλαξε και στον αγώνα με την Κηφισιά, με τον Μύθου να παίρνει φανέλα βασικού για να καλύψει το κενό του Κονγκολέζου.

Η αλήθεια είναι πως η συνύπαρξη των Μπάνζα και Μύθου στο γήπεδο δεν είναι και τόσο σύνηθες φαινόμενο. Οι δύο επιθετικοί του ΠΑΟΚ έχουν βρεθεί ταυτόχρονα στον αγωνιστικό χώρο μόλις 22 λεπτά, στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης. Ήταν βέβαια πολύ απαιτητικά, με τους ασπρόμαυρους να παίζουν με παίκτη λιγότερο, εξαιτίας της αποβολής του Τζόντζο Κένι, με το σκορ στο 1-1, και να ψάχνουν απεγνωσμένα γκολ για να κερδίσουν το παιχνίδι. Τελικά, οι δύο τους ήταν εκείνοι που λύτρωσαν την ομάδα τους, με τον Μπάνζα να σουτάρει, τον Παπαδόπουλο να αποκρούει μειώνοντας τη δύναμη της μπάλας και τον Μύθου να αντιδρά σπρώχνοντάς τη στα δίχτυα για το τελικό 2-1, λίγο πριν συμπληρωθεί το 90λεπτο.

Σε κάθε περίπτωση, το αποψινό ραντεβού στη Νέα Μεσημβρία θα δείξει αν ο Λίσι μπορεί να ποντάρει στην αγωνιστική ετοιμότητα του Εντιαγέ ή αν θα κληθεί να ρίξει στα βαθιά ενός ντέρμπι ένα επιθετικό δίδυμο με ελάχιστα κοινά αγωνιστικά λεπτά, αλλά με αποδεδειγμένη χημεία σε συνθήκες πίεσης.