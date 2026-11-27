Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Ρέτσο, αμφίβολος για Άρη
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Νέο αγωνιστικό πρόβλημα για τον Ολυμπιακό με τον Ρέτσο, που χτύπησε 2 φορές στον αγώνα με τη Μίλαν, να έχει ενοχλήσεις και να είναι αβέβαιο ότι θα παίξει με Άρη.
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