Οι προβλέψεις στο Football Rakings για τη θέση του Ολυμπιακού στο Europa League και οι πιθανοί αντίπαλοι.

Ο Ολυμπιακός με την ήττα στο Φάληρο από τη Μίλαν έμεινε στους 10 βαθμούς μετά και την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής στη League Phase του Europa League.

Οι πιθανότητες, ωστόσο, να τερματίσουν οι Πειραιώτες στην οκτάδα και ν' αποφύγουν τα playoffs παραμένουν αρκετές. Οι ερυθρόλευκοι έχουν εκτός έδρας δύο από τις πιο αδύναμες ομάδες, την Τσέλιε από τη Σλοβενία και την Τορεένσε που παίζει στη Β' Πορτογαλίας, ενώ ενδιάμεσα υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ και στις προβλέψεις αναφέρεται ότι θα τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα.

Δίνουν 96,8% πιθανότητες να είναι στην οκτάδα ομάδα με 16 βαθμούς και 100% με 17 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός μπορεί και με δύο νίκες να είναι στην οκτάδα, διαφορετικά θα χρειαστεί και μία ισοπαλία στα τρία παιχνίδια που απομένουν.

Στο Football Rankings προβλέπουν ότι ο Ολυμπιακός θα τερματίσει στην 7η ή την 8η θέση. Θα μοιραστεί τις συγκεκριμένες θέσεις με τη Μπεσίκτας και οι πιθανοί αντίπαλοι στην παρούσα φάση είναι οι εξής. Η κυπριακή Ομόνοια (23η ή 24η) με τη Βικτόρια Πλζεν της Τσεχίας και τη γνώριμή του Ναϊμέγκεν με την Κρίσταλ Πάλας, την κάτοχο του Conference League.

Τους Ολλανδούς και τους Άγγλους τους προβλέπουν στην 9η και τη 10η θέση, οπότε μετά τα playoffs είναι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού. Πάντα με τα έως τώρα δεδομένα.

Η ανάρτηση για το Europa League