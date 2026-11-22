Ο νόμος του ποδοσφαίρου επιβεβαιώθηκε στο Αγρίνιο! Το γκολ του Μπρέγκου στο 88' σταμάτησε το σερί των 7 ηττών κι έδωσε στον Παναιτωλικό το πολύτιμο τρίποντο (1-0) κόντρα στον Βόλο ELABET που είχε δύο δοκάρια με τον Ρεγκίς κι έχασε την ευκαιρία της χρονιάς με τον Λάμπρου! Ντεμπούτο με νίκη για Πετράκη.

Ιδανικό ντεμπούτο για τον Γιώργο Πετράκη στον πάγκο του Παναιτωλικού, καθώς πανηγύρισε την πρώτη του νίκη σε επίπεδο Super League! Ο Τίτορμος επικράτησε με 1-0 του ουραγού Βόλου ELABET, ο οποίος έμεινε στο μηδέν, έσπασε το αρνητικό σερί 7 διαδοχικών ηττών και... ξεκόλλησε από τους 9 βαθμούς που είχε από την 3η αγωνιστική κι έφτασε τους 12 πόντους.

Πρωταγωνιστής ο Μπρέγκου, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και πέτυχε το γκολ της... πολυπόθητης νίκης, ενώ μοιραίος για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Ρεγκίς, ο οποίος σημάδεψε δις το δοκάρι του Κουτσερένκο.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Γιώργος Πετράκης όσο και ο Χουάν Κάρλος Γαρίδο παρέταξαν τις ομάδες τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για τον γηπεδούχο Παναιτωλικό ο Κουτσερένκο ήταν στην εστία, με τους Αποστολόπουλο, Θυμιάνη, Στάγιτς και Μανρίκε μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Κόγιτς - Εστέμπαν δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τον Εράκοβιτς σε επιτελικό ρόλο. Νικολάου δεξί εξτρέμ, αριστερά ο Σμυρλής και στην κορυφή της επίθεσης,

Για τον φιλοξενούμενο Βόλο ELABET o Σιαμπάνης ήταν στην εστία, με τους Μύγα, Αγιάγκουα, Γρόσδη και Μεντίλ στην άμυνα. Νεγιού - Μπούρνιτς δίδυμο στα χαφ και οι Γκονζάλες,Τζόκα και Λάμπρου μεσοεπιθετική τριάδα πίσω από τον Ρεγκίς.

Άστοχος ο Βόλος ELABET, άτυχος ο Παναιτωλικός

Στο πρώτο μέρος αμφότερες οι ομάδες είχαν καλές στιγμές, όμως δεν κατάφεραν να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Βόλος ELABET είχε μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 5ο λεπτό. Κάθετη του Γκονζάλες, ο Ρεγκίς πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Κουτσερένκο.

Στο 13' ο Παναιτωλικός έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Εράκοβιτς έβγαλε υπέροχη κάθετη μπαλιά, ο Άλεξιτς βγήκε τετ α τετ με τον Σιαμπάνη και ο Έλληνας κίπερ τον νίκησε. Στο 20' ο Άλεξιτς έκανε επικίνδυνο γύρισμα από τα αριστερά, ο Νικολάου έκανε την προβολή, όμως δεν βρήκε την μπάλα.

Στο 29' ο Μανρίκε έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, ο Άλεξιτς με μια επαφή έσπασε την μπάλα στον Εράκοβιτς, ο οποίος έκανε την ντρίμπλα και σούταρε άουτ. Δευτερόλεπτα αργότερα οι Θεσσαλοί είχαν δεύτερο δοκάρι και μάλιστα με τον ίδιο παίκτη. Σέντρα του Μεντίλ από τα αριστερά, τακουνάκι του Ρεγκίς και η μπάλα σταμάτησε στη ρίζα του δοκαριού του Κουτσερένκο.

Στο 37' ο Ουκρανός τερματοφύλακας του Παναιτωλικού απέκρουσε εντυπωσιακά ένα μακρινό δυνατό σουτ του Τζόκα. Στο 40' ο Κόγιτς έπαιξε κάιετα, ο Σέντρα του Μεντίλ, τακουνάκι του Ρεγκίς, η μπάλα στη ρίζα του δοκαριού του Κουτσερένκο.

Έχασε το... άχαστο ο Λάμπρου, ήρθε από τον πάγκο και «λύτρωσε» τον Παναιτωλικό ο Μπρέγκου

Το δεύτερο μέρος είχε πιο χαμηλό ρυθμό και λιγότερες φάσεις, όμως είχε μια... άχαστη ευκαιρία και το γκολ που έκρινε το ματς. Ο Λάμπρου έψαξε το γκολ με σουτ στο 53', στο 55' και στο 59', ενώ στο 62' έχασε γκολ που δεν.. χάνεται.

Τεράστιο λάθος του Θυμιάνη, ο Καμπελά έκλεψε την μπάλα, βγήκε απέναντι από τον Κουτσερένκο, έδωσε την μπάλα στον Λάμπρου προ κενής εστίας και ο Έλληνας εξτρέμ σούταρε άστοχα!

Ο Γιώργος Πετράκης πέρασε στο 77' τον Αντριάνο Μπρέγκου και ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων χαφ «λύτρωσε» τον Τίτορμο στο 88'. Μακρινό σουτ του νεαρού μέσου, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 1-0, το οποίο oι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν μέχρι τέλους.

MVP: Ο Μπρέγκου ήρθε από τον πάγκο με... φόρα από την πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στην τελική φάση του EURO U21 και πέτυχε το γκολ που έκρινε το ματς.

Στο ύψος του: Φανταστικό ματς από τον Εστεμπάν, ο οποίος «κατάπιε» χιλιόμετρα και βοήθησε στην ανάπτυξη.

Αδύναμος κρίκος: O Γαρίδο θα περίμενε περισσότερα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι από τον Γκονζάλες.

Γκάφα: Το λάθος του Θυμιάνη στην τεράστια ευκαιρία του Βόλου ELABET, το οποίο όμως δεν «πλήρωσε» ο Παναιτωλικός.

Στραγάλι: Χωρίς κάποια αξιοσημείωτο λάθος η διαιτησία του Τσακαλίδη, ο οποίος βέβαια δεν κλήθηκε να διαχειριστεί κάποια δύσκολη φάση.

Το ταμείο του Gazzetta: Ένα ανοιχτό παιχνίδι που η μπίλια μπορούσε να κάτσει οπουδήποτε. Ο Βόλος ELABET έχασε μεγάλες ευκαιρίες, είχε δυο δοκάρια και ο Παναιτωλικός που επίσης ήταν... σπάταλος στην επίθεση βρήκε το γκολ με δόση τύχης. Αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα...

Παναιτωλικός (Πετράκης): Κουτσερένκο, Αποστολόπουλος (77′ λ.τ. Προδρομίτης), Θυμιάνης, Στάγιτς, Μανρίκε, Εστέμπαν, Κόγιτς (92′ Νακάμπα), Νικολάου (76′ Σουμά), Εράκοβιτς (77′ Μπρέγκου), Σμυρλής (61′ Μπάτζι), Άλεξιτς

Βόλος (Γαρίδο): Σιαμπάνης, Τζόκα (42′ Καμπελά), Γρόσδης, Λάμπρου (75′ Φουρτάδο), Κρέσπι (60′ Ουρτάδο), Γκονζάλες (75′ Ροναέλ), Μύγας, Μπούρνιτς, Μεντίλ (60′ Λεκούς), Νεγιού, Αγιάκουα