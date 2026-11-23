Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τις νίκες των μεγάλων σε μια αγωνιστική στην οποία όλοι ζεστάθηκαν πριν το σπριντ στο φινάλε του πρώτου γύρου.

Αντίθετα με αυτό που συνέβαινε στο περσινό πρωτάθλημα, στο οποίο οι αγωνιστικές με νίκες και των τεσσάρων διεκδικητών του τίτλου ήταν λίγες, φέτος αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Συνέβη και στην τρέχουσα 11η αγωνιστική: οι πρωτοπόροι τα κατάφεραν και τίποτα στην κορυφή της βαθμολογίας δεν άλλαξε. Οι νίκες της ΑΕΚ και του ΠΑΟ επί της Καλαμάτας και του ΟΦΗ αντίστοιχα ήταν κομμάτι πιο δύσκολες από τις αντίστοιχες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ που μετά την μεταξύ τους ισοπαλία πριν την διακοπή ξέσπασαν στον Ηρακλή και στην Κηφισιά. Ωστόσο η γενική εντύπωση είναι ότι κανείς από τους πρωτοπόρους αυτή την αγωνιστική δεν θα μπορούσε να στραβοπατήσει. Το πράγμα έχει να κάνει και με τους αντιπάλους τους.

Με το μυαλό στο Κόμο

Η Καλαμάτα το Σάββατο έκανε μια συμπαθητική εμφάνιση απέναντι σε μια ΑΕΚ σχεδόν πειραματική και με το μυαλό φανερά στην Κόμο – δεν είναι παράξενο γιατί και η ομάδα του Φάμπεργκας που την ίδια μέρα αντιμετώπισε την Κάλιαρι κι αυτή το μυαλό της στην ΑΕΚ το είχε. Η μεγαλύτερη απόδειξη πως το μυαλό της ΑΕΚ ήταν στο ματς της Τρίτης είναι η απόδοση του Κοϊτά: αυτός την Τρίτη δεν θα αγωνιστεί εξαιτίας της γνωστής τιμωρίας και τα έδωσε όλα – άλλοι όχι. Ο Κοϊτά, παίζοντας πάλι στα δεξιά όπου είναι άλλος παίκτης, είχε ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο και βρήκε και το γκολ της νίκης της ΑΕΚ στο 55΄: και οι δυο φάσεις ήρθαν μετά από πανομοιότυπες προσωπικές του ενέργειες.

Ο Νίκολιτς έχασε τον Αριάνγκα που έβγαλε τον ώμο του και θα μείνει έξω για ένα δίμηνο: θα τον χρησιμοποιούσε στο Κόμο γιατί τον είχε βασικό και στα ματς με την Σίτυ και την Ρεάλ Μαδρίτης. Είδε τον άκεφο Γιόβιτς να αργεί πάλι να βγει από το γήπεδο σε αλλαγή (το έκανε και με την Σαχτάρ και η ΑΕΚ τότε δέχτηκε γκολ) και στο τέλος αποβλήθηκε κι αυτός μάλλον αυστηρά: το να αποβάλεις προπονητή γιατί πατούσε την γραμμή του γηπέδου στο πιο στενό γήπεδο της Ελλάδας είναι υπερβολή.

Είναι ανώφελο να υποστηρίζει κανείς ότι η ΑΕΚ έπρεπε να παίξει καλύτερα: έπρεπε. Αλλά στο Κόμο την περιμένει μια δοκιμασία και είναι λογικό το μυαλό των παικτών να είναι στο μεγάλο ματς που ακολουθεί. Πήρε μια νίκη διαδικαστική χάνοντας στο τέλος ευκαιρίες να διευρύνει το σκορ: ο Μάγερ και κυρίως ο Κουτέσα ήρθαν από τον πάγκο με όρεξη. Η Καλαμάτα δεν ήταν κακή, αλλά δεν είχε επικίνδυνες τελικές προσπάθειες. Αρχίζει να την κουράζει η έλλειψη έδρας. Αν δεν επιστρέψει σπίτι θα έχει προβλήματα παρά το ωραίο ποδόσφαιρο που ενίοτε παίζει Διαμαρτυρήθηκε για το γκολ της ΑΕΚ γιατί ζητά φάουλ του Βάργκα στην αρχή της φάσης. Με το VAR όλα δίνονται, αλλά όχι πάντα. Η φάση είναι εντελώς στην κρίση των διαιτητών. Ο,τι και να έδιναν κάποιος θα φώναζε.

Εφταναν 45 λεπτά

Η νίκη του ΠΑΟ μοιάζει σε πολλά με αυτή της ΑΕΚ. Κι αυτός έκανε ένα μάλλον μέτριο ματς, ήταν τυχερός που δεν βρέθηκε πίσω στο σκορ, σκόραρε στο ίδιο λεπτό με την Ενωση, και έχασε κι αυτός παίκτη από τραυματισμό. Ο τραυματισμός του Αντίνο σίγουρα έπαιξε ρόλο στην κακή απόδοση του ΠΑΟ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ το πέναλτι που έχασε ο Φούντας στο 45΄όταν και τον νίκησε ο Πένια έπαιξε ρόλο στην κακή εικόνα του ΟΦΗ στην επανάληψη. Ο Νίστρουπ που έβαλε τον Γιάγκουσιτς αντί του Αντίνο κι όχι τον Πελίστρι για να διατηρηθεί η συμμετρία, δεν άλλαξε κάτι στο ημίχρονο, αλλά ο ΠΑΟ άλλαξε διάθεση στην επανάληψη κι όταν μετά από ένα χτύπημα κόρνερ του Κάνγουα ο Λιβάι Γκαρσία σηκώθηκε στο Θεό και σκόραρε στο 54΄όλοι κατάλαβαν πως ο ΟΦΗ θα έμενε με την καλή εμφάνιση. Μπορεί ο ΠΑΟ να έχασε ευκαιρίες και να άργησε να βρει το γκολ του 2-0 (0 Γιάγκουσιτς έδιωξε το άγχος στο 85΄) αλλά μετά το 1-0 ο έλεγχος του ματς ήταν δικός του. Υπάρχει διαφορά ποιότητας και στους πάγκους: ο Κόντης έκανε τρεις αλλαγές μετά το 2-0, ο Νίστρουπ μετά τον Γιάγκουσιτς έβαλε τους Τετέι, Καμαρά και Ραστόντερ και «κλείδωσε» το ματς.

Ο ΟΦΗ διαμαρτύρεται για μια μη αποβολή του Ταμπόρδα για χτύπημα εκτός φάσεις, ο ΠΑΟ για μια μη αποβολή του Νους που ακολούθησε. Ο Παπαπέτρου το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να ζητήσει εξαίρεση από τα ματς των ομάδων στα κανάλια των ιδιοκτητών των οποίων δουλεύει η γυναίκα του. Χρόνια τώρα, από τον καιρό που η γυναίκα του δούλευε στο Open γίνεται αυτή η φασαρία. Ισχύει και για την γυναίκα του Παπαπέτρου ότι και για την γυναίκα του Καίσαρα.

Αρκετή ποιότητα, λιγότερη ένταση

Κι ο Ολυμπιακός άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο για να καταφέρει να κερδίσει εύκολα τελικά τον Ηρακλή, αλλά το δικό του ματς ήταν σαφώς πιο ενδιαφέρον. Ο Αλγουαθίλ αποφάσισε να αντικαταστήσει τους Πουέρτα, Εσε και Τσικίνιο αλλάζοντας αρκετά και την διάταξη. Εβαλε τον Σιπιόνι στη θέση που θέλει να παίζει (μπροστά από την άμυνα) και τρεις παίκτες πίσω από τον Μάριους και τον Μπέιλι σε ένα κάπως ιδιότυπο 4-1-3-2. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο οι Φρόιλερ, Φορτούνης, Ζότα έπαιζαν μόνο όταν είχαν την μπάλα και οι χαφ του Ηρακλή (κυρίως ο ανενόχλητος Λόπεζ) «τάιζαν» τον Ζούλιεβιτς, που έβγαινε από όλες τις πλευρές: σκόραρε δυο φορές και είχε κι άλλες δυο επικίνδυνες επισκέψεις. Στα γκολ αυτά του φορ που βρέθηκε στο γήπεδο κατά λάθος γιατί πόνεσε ο Μάρκες στο ζέσταμα απάντησαν με δυο προσωπικά γκολ ο Σιπιόνι (που με σουτ βρήκε το πρώτο του γκολ στην Ελλάδα) και ο Ζότα στο 45΄με ένα ψαλίδι που θύμισε Αλέκο Αλεξανδρή!

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αλγουαθίλ έκλεισε την τρύπα στα αριστερά με τον Μπρούνο αντί του Τικνιζιάν, ο Φορτούνης γυρνούσε πιο πολύ να πάρει μπάλα, ο Μπέιλι βγήκε μπροστά παίζοντας σαν εξτρέμ που συγκλίνει και εμφανίστηκε και ο Μάριους: το ματς ολοκληρώθηκε σε ένα δεκάλεπτο, πριν ο Μπέιλι πετύχει με πέναλτι το δεύτερο δικό του κι ο Γκονζάλεθ σκοράρει στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Χωρίς τους τρεις τραυματίες ο Ολυμπιακός πρέσαρε λιγότερο, αλλά κυκλοφόρησε πιο πολύ και πιο καλά την μπάλα απέναντι σε μια κλειστή άμυνα: στο «κάτι κερδίζεις κάτι χάνεις» ο Ολυμπιακός κέρδισε σε ποιότητα κι έχασε σε ένταση – η ενδεκάδα αυτή είναι ό,τι πρέπει για τέτοια ματς, έχω απορίες όμως αν μπορεί να ανταποκριθεί σε πιο δύσκολα, όπως αυτά με την Μίλαν και τον Αρη που ακολουθούν.

Στο δεύτερο ημίχρονο η μεγάλη κατοχή μπάλας του Ολυμπιακού έπνιξε την ομάδα του Ματζάρι που χάθηκε όταν αποβλήθηκαν ο προπονητής της για ένα καυγά με τον «τέταρτο» κι ο βοηθός του για ακατανόητες διαμαρτυρίες. Το 6-2 ήταν κομμάτι υπερβολικό, αλλά θα μπορούσε το πράγμα να είναι και χειρότερο.

Ζίβκοβιτς εναντίον όλων

Ανετα κέρδισε και ο ΠΑΟΚ την καλή Κηφισιά. Ο ΠΑΟΚ είχε τόσες απουσίες που ήθελε την διακοπή όσο καμία άλλη ομάδα. Η Κηφισιά πιστεύω πως δεν ήθελε την διακοπή καθόλου. Η ομάδα του Λέτο μπήκε σκουριασμένη κι ο Ζίβκοβιτς σκόραρε στο 4΄ ενώ στο 18΄ο Φαν Εϊμα πήγε να σπάσει το πόδι του Κένι και αποβλήθηκε. Ο Σέρβος είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ ως ο τελευταίος επιζώντας της τριάδας που του έδωσε το τελευταίο πρωτάθλημα: παίζει για τον Κωνσταντέλια και για τον Τάισον – σκοράρει (τρία γκολ χθες…) και δημιουργεί. Αλλά στα δύσκολα ματς που ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά (με ΑΕΚ και λίαν συντόμως με ΠΑΟ) θέλει νίκες για να επιστρέψει. Δηλαδή χρειάζεται κι άλλον: το one man show του Ζίβκοβιτς είναι ηρωικά αλλά δεν ξέρω πόσο θα συνεχιστούν. Στο μεταξύ ο Λίσι έδωσε λεπτά συμμετοχής στον Ντεσπότοφ. Θα χρειαστεί, αλλά πρέπει πρώτα να βρει την φόρμα του.

Ξέφυγε ο Παναιτωλικός

Κατά τα άλλα είδαμε πόσο βαραίνουν μια ομάδα οι βαθμοί που της λείπουν. Από τον Βόλο έχουν αφαιρεθεί τρεις κι αυτό κάνει όλα τα ματς που δίνει πιο δύσκολα από όσο είναι στην πραγματικότητα. Κόντρα στον Παναιτωλικό ο Βόλος ήταν πολύ καλύτερος αλλά ο Παναιτωλικός βαθμούς είχε 9 και άγχος λιγότερο: το γκολ του Μπρέγκου στο 88΄τον εκτόξευσε στους 12 ενώ στο Βόλο ακόμα αναρωτιούνται πως είναι δυνατόν να χάνει αυτό το γκολ ο Λάμπρου σε ένα ματς που η ομάδα του έχει και δυο δοκάρια. Η κατάσταση του Βόλου μοιάζει με του Λεβαδειακού όταν αυτός δεν έβαζε γκολ. Τώρα βάζει. Αλλά κόντρα στον Ατρόμητο χρειαζόταν δυο: σε αυτό του Κόμπναν απάντησε ο Περέα. Κι όλα αυτά υποχρεώνουν τον Αστέρα Τρίπολης να κάνει βαθμό ή βαθμούς με τον Αρη. Που έχει φυσικά τις αντιρρήσεις του…