Το Football Meets Data παρουσιάζει με στατιστικά ποια ομάδα είναι πιθανότερο να κατακτήσει την Superleague μετά τα τελευταία αποτελέσματα της αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός παραμένει στην κορυφή της Super League με προβάδισμα τεσσάρων βαθμών μετά από 11 αγωνιστικές και τη νίκη του με 2-0 επί του ΟΦΗ, και το Football Meets Data δημιούργησε έναν πίνακα στατιστικών και ένα διάγραμμα εξέλιξης με σκοπό να γίνει πιο ξεκάθαρο ποια ομάδα οδεύει προς την πρωτιά. Οι Πράσινοι κρατούν τα ηνία της κούρσας, ωστόσο κανείς από τους βασικούς διεκδικητές δεν έμεινε πίσω καθώς όλοι απάντησαν με νίκες.





Συγκεκριμένα, οεπικράτησε τουμε 6-2, ονίκησε τηνμε 4-0 και ηπήρε τη νίκη στηνμε 1-0 το Σάββατο (21/11), έχοντας παράλληλα και έναν αγώνα λιγότερο.

Στον πίνακα των στατιστικών που αφορά τις πιθανότητες για την πρώτη θέση, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή με 30 βαθμούς σε 11 αγώνες και διαφορά τερμάτων +19, ενώ ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 26 βαθμούς σε 11 αγώνες (+15), η ΑΕΚ με 23 βαθμούς σε 10 αγώνες (+18), ο ΠΑΟΚ με 22 βαθμούς σε 11 αγώνες (+10) και πιο πίσω βρίσκεται ο Άρης με 19 βαθμούς σε 10 αγώνες (-1) και ο ΟΦΗ με 17 βαθμούς σε 11 αγώνες (0).

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τα όσα έγιναν, στο διάγραμμα πορείας της κάθε ομάδας μέσα στη σεζόν φαίνεται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να διατηρούνται στις υψηλότερες θέσεις της καμπύλης. Το σύνολο των αποτελεσμάτων δείχνει μια μάχη κορυφής όπου οι νίκες των διεκδικητών κρατούν ανοιχτό το ενδιαφέρον, με τον Παναθηναϊκό να έχει προς το παρόν το καθαρό προβάδισμα των τεσσάρων πόντων.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός έχει 45% πιθανότητες να στεφθεί πρωταθλητής, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί με 34% και την ΑΕΚ με 16%. Τέλος ο ΠΑΟΚ έχει πιάσει το 4% και ο Άρης σχεδόν μηδενικές πιθανότητες με 0.1%.