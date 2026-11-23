Superleague: Ποια ομάδα είναι πιθανότερο να κατακτήσει το πρωτάθλημα με βάση το Football Meets Data
Ο Παναθηναϊκός παραμένει στην κορυφή της Super League με προβάδισμα τεσσάρων βαθμών μετά από 11 αγωνιστικές και τη νίκη του με 2-0 επί του ΟΦΗ, και το Football Meets Data δημιούργησε έναν πίνακα στατιστικών και ένα διάγραμμα εξέλιξης με σκοπό να γίνει πιο ξεκάθαρο ποια ομάδα οδεύει προς την πρωτιά. Οι Πράσινοι κρατούν τα ηνία της κούρσας, ωστόσο κανείς από τους βασικούς διεκδικητές δεν έμεινε πίσω καθώς όλοι απάντησαν με νίκες.
Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ηρακλή με 6-2, ο ΠΑΟΚ νίκησε την Κηφισιά με 4-0 και η ΑΕΚ πήρε τη νίκη στην Καλαμάτα με 1-0 το Σάββατο (21/11), έχοντας παράλληλα και έναν αγώνα λιγότερο.
Στον πίνακα των στατιστικών που αφορά τις πιθανότητες για την πρώτη θέση, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή με 30 βαθμούς σε 11 αγώνες και διαφορά τερμάτων +19, ενώ ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 26 βαθμούς σε 11 αγώνες (+15), η ΑΕΚ με 23 βαθμούς σε 10 αγώνες (+18), ο ΠΑΟΚ με 22 βαθμούς σε 11 αγώνες (+10) και πιο πίσω βρίσκεται ο Άρης με 19 βαθμούς σε 10 αγώνες (-1) και ο ΟΦΗ με 17 βαθμούς σε 11 αγώνες (0).
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τα όσα έγιναν, στο διάγραμμα πορείας της κάθε ομάδας μέσα στη σεζόν φαίνεται ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να διατηρούνται στις υψηλότερες θέσεις της καμπύλης. Το σύνολο των αποτελεσμάτων δείχνει μια μάχη κορυφής όπου οι νίκες των διεκδικητών κρατούν ανοιχτό το ενδιαφέρον, με τον Παναθηναϊκό να έχει προς το παρόν το καθαρό προβάδισμα των τεσσάρων πόντων.
Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός έχει 45% πιθανότητες να στεφθεί πρωταθλητής, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί με 34% και την ΑΕΚ με 16%. Τέλος ο ΠΑΟΚ έχει πιάσει το 4% και ο Άρης σχεδόν μηδενικές πιθανότητες με 0.1%.
🇬🇷 Panathinaikos beat OFI Crete 2-0 today and stay 4 points clear at the top of the Super League Greece. Their closest rivals all won as well: 🇬🇷 Olympiacos beat Iraklis 6-2, 🇬🇷 PAOK beat AE Kifisia 4-0 and 🇬🇷 AEK won 1-0 at Kalamata on Saturday (AEK have a game in hand). 🏆 Who wins the title? (change since Round 10) 45% 🇬🇷 Panathinaikos (▲1.6) 34% 🇬🇷 Olympiacos (▼1.3) 16% 🇬🇷 AEK (▼0.3) 4% 🇬🇷 PAOK (▲0.3) 0.1% 🇬🇷 Aris (▼0.1) 👉 Full team-level projections and scenarios at https://t.co/9LafB6YYD4— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 22, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.